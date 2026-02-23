Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію у новому пакеті допомоги

Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни на тлі російських ударів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, спілкуючись із журналістами напередодні засідання Ради ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Ми щойно надали черговий пакет енергетичної підтримки і готуємо ще один, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна", ‒ зазначила Браже.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Вона нагадала про військову допомогу Україні з боку Латвії.

"Ми щойно оголосили про чергове зобов’язання в рамках PURL саме щодо американської зброї, яка є найефективнішою проти російських ракет", ‒ сказала Браже.

Очільниця латвійського МЗС високо оцінила гуманітарну підтримку України.

"Латвійське громадське телебачення проводить дуже широку громадську кампанію зі збору пожертв та донесення необхідної інформації до людей. Те саме роблять приватні телеканали, неурядові організації, підприємства, тож це стосується всіх нас. Це те, що ми робимо, і ми продовжуватимемо це робити", ‒ запевнила вона.

Браже підкреслила, що Росія не може досягти військової мети на полі бою, тому тиск на державу-агресора має зростати, а Москві не можна дозволити досягти своїх цілей за столом переговорів.

Як повідомлялося, уряд Латвії схвалив виділення 10 млн євро на закупівлю озброєння для України відповідно до списку потреб у рамках ініціативи PURL. Цей внесок стане частиною щорічної військової допомоги Україні та відповідатиме обсягу 0,25 % від ВВП Латвії, що підтверджує послідовну підтримку України з боку цієї країни.