Латвія виділяє 10 млн євро на підтримку України в рамках PURL

Уряд Латвії схвалив виділення 10 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України в межах списку потреб PURL.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомила прем’єр-міністр Евіка Сіліня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вона зазначила, що кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні захищатися.

"Закупівлі будуть здійснюватися в США, у нашого стратегічного партнера, що забезпечить надійну і якісну підтримку", - зазначила Сіліня.

Внесок Латвії стане частиною щорічної військової підтримки України і буде наданий в обсязі 0,25% від внутрішнього валового продукту, підтверджуючи підтримку України з боку Латвії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Програма PURL відповідає за 90% потреб України в ракетах ППО. Цього року потрібно близько $15 млрд, - Сибіга

Що відомо про програму PURL?

PURL - це міжнародна ініціатива на підтримку України, і цей термін найчастіше згадується саме в сучасному політичному та військовому контексті.

Основна ідея PURL:

Україна заявляє №1 свої потреби (ракети ППО, боєприпаси, спеціальна техніка тощо).

Країни союзники у НАТО та партнери за свої кошти закуповують необхідне в США.

Закуплене відправляється Україні відповідно до визначених пріоритетів.

Це дозволяє розвантажити логістику, пришвидшити передачу техніки та сформувати прозорий механізм для забезпечення Збройних Сил України.

До програми вже приєдналися десятки країн НАТО та партнерів (Європейські держави, Канада, Норвегія, Нідерланди, Швеція та інші). Їхні внески дозволили зібрати мільярди доларів на закупівлю американської зброї для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не виграють війну в Україні. Їхня тактика - божевільна поведінка на всіх рівнях, - Рютте

За даними на кінець 2025 року, через PURL вже профінансовано кілька пакетів озброєння на близько $2,8–4,3 млрд (за різними підрахунками).

У 2026 році очікується, що потреби України за цією програмою можуть становити близько $15 млрд (зокрема для ППО).