Росіяни не виграють війну в Україні. Їхня тактика - божевільна поведінка на всіх рівнях, - Рютте

Беручи до уваги значні втрати Росії на фронті, рішучість керівництва Кремля продовжувати кидати війська в руйнівні атаки змушує сприймати ситуацію надзвичайно серйозно.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чи може виграти РФ?

"По-перше, ми повинні усвідомити, що росіяни не виграють цю війну", - сказав Рютте, додавши, що Росія втратила 65 тис. військових лише за останні два місяці, при цьому маючи лише незначні територіальні здобутки.

Якщо в Москві є диктатор, який готовий це робити, дозволяючи стільком офіцерам гинути на війні, ми повинні ставитися до цього серйозно, тому що це божевільна поведінка на всіх рівнях", - вважає Рютте.

Допомога Україні

У цьому контексті він закликав партнерів України зробити все, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, включаючи перехоплювачі ракет, а також далекобійну зброю.

Коментуючи ініціативи військової допомоги, зокрема PURL, в рамках якої європейські країни закуповують критично важливу американську зброю для України, Рютте також зазначив двосторонній внесок європейців та Канади.

Водночас він закликав партнерів надавати допомогу відповідно до реальних пріоритетів України.

"Будь ласка, використовуйте те, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі склав разом з українцями список необхідного - не передавайте у двосторонньому порядку нічого за межами цього списку", – сказав Рютте, додавши, що така допомога тим не менш "забезпечує вам гарні фото для газет".

"Ми точно знаємо, що їм потрібно", - зазначив Рютте, нагадавши, що NSATU, структура НАТО, створена у Вісбадені, добре координує міжнародну військову допомогу.