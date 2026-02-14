Росіяни не виграють війну в Україні. Їхня тактика - божевільна поведінка на всіх рівнях, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Беручи до уваги значні втрати Росії на фронті, рішучість керівництва Кремля продовжувати кидати війська в руйнівні атаки змушує сприймати ситуацію надзвичайно серйозно.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чи може виграти РФ?

"По-перше, ми повинні усвідомити, що росіяни не виграють цю війну", - сказав Рютте, додавши, що Росія втратила 65 тис. військових лише за останні два місяці, при цьому маючи лише незначні територіальні здобутки.

Якщо в Москві є диктатор, який готовий це робити, дозволяючи стільком офіцерам гинути на війні, ми повинні ставитися до цього серйозно, тому що це божевільна поведінка на всіх рівнях", - вважає Рютте.

Допомога Україні

У цьому контексті він закликав партнерів України зробити все, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, включаючи перехоплювачі ракет, а також далекобійну зброю.

Коментуючи ініціативи військової допомоги, зокрема PURL, в рамках якої європейські країни закуповують критично важливу американську зброю для України, Рютте також зазначив двосторонній внесок європейців та Канади.

Водночас він закликав партнерів надавати допомогу відповідно до реальних пріоритетів України.

"Будь ласка, використовуйте те, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі склав разом з українцями список необхідного - не передавайте у двосторонньому порядку нічого за межами цього списку", – сказав Рютте, додавши, що така допомога тим не менш "забезпечує вам гарні фото для газет".

"Ми точно знаємо, що їм потрібно", - зазначив Рютте, нагадавши, що NSATU, структура НАТО, створена у Вісбадені, добре координує міжнародну військову допомогу.

Топ коментарі
+5
К русне нельзя подходить с обычной, общечеловеческой логикой. Им похер на жизнь и на ее уровень. Причем что власти, что рабам. Это уже давно стало понятно. Считать, что они перестанут лезть если истребить их достаточно много - наивно. Делать нужно чтобы они не имели возможности лезть.
14.02.2026 17:24 Відповісти
+4
У нас сейчас осталось менее 28 миллионов из 42 на январь 2022 года. Мобильщики называют еще более страшные цифры. Выехала преимущественно молодежь и женщины с маленькими детьми. К ним после окончания войны выедет много мужчин. Демографы, НБУ и социологи говорят про демографическую катастрофу в стране. Это не мои фантазии, это правда. С кем вы собираетесь поднимать страну? С пенсами, инвалидами войны или эмигрантами из нищих стран Азии или Африки? При том, что нам нужно будет содержать армию в 500-800 тыс. человек. Ответьте себе честно на этот вопрос.
14.02.2026 17:33 Відповісти
+4
Ну дай бог.
14.02.2026 17:39 Відповісти
Тактика першої і другої світових воєн. Вона в них божевільна але на жаль дієва , попри втрати вони тихенько сунуть вперед...вони з інкубатору беруться?
14.02.2026 17:06 Відповісти
14.02.2026 17:24 Відповісти
Вася, раша тріщить і розсипиться ще у 2026 році. Навіть зупинка війни по лінії фронту її вже не врятує.
14.02.2026 17:28 Відповісти
Ти бачиш кінець війни? Я ні стільки, все тальки погіршується, вони пруть і не відпускають, вони весною ще будуть всякі операції наступальні планувати, не розумію, попри такі втрати
14.02.2026 17:29 Відповісти
Останній порив. У червні Путлєр впаде. Запам'ятай цей пост.
14.02.2026 17:36 Відповісти
14.02.2026 17:39 Відповісти
14.02.2026 18:43 Відповісти
Все впаде раптово... Як тоді з Прігожіним швидко розвивалося.
14.02.2026 18:11 Відповісти
Класичні. Згадайте як ссср розсипався...
14.02.2026 18:38 Відповісти
50 мільйонів кацапів здохнуть з голоду. Ще 20 відсотків можуть прожити пів року.
14.02.2026 19:34 Відповісти
Ні, це на підставі 60 трлн рублєй у банках раші, які всі пішли на війну і тому все незабаром скінчиться. Червень 2026 раша впаде. Запам'ятай цей пост.
14.02.2026 20:30 Відповісти
СРСР розвалювався повільно і довго, в 80 ввели карткову систему. Дефіцит основних товарів, злидні і бідність.
15.02.2026 08:04 Відповісти
Пздц це марафон так впливає на людей чи щось інше
14.02.2026 22:19 Відповісти
В нас немає втрат? По вашому 55 тисяч?
14.02.2026 17:52 Відповісти
Стогодні такий сміливий у висловлюваннях, тому що поруч нема Трампа?
14.02.2026 17:08 Відповісти
Він провів проти Трамба успішну операцію "татусько".
https://glavcom.ua/world/world-politics/rjutte-nazvav-trampa-tatkom-reaktsija-prezidenta-ssha-1065107.html Трамп про Рютте: Мені здається, що він мене дуже любить
14.02.2026 17:18 Відповісти
Дай ракети для удару вглиб рф, балабол!
14.02.2026 17:12 Відповісти
А они и не собираются выигрывать в привычном всем смысле. Сейчас ихх задача ослабить Украину и сделать ее полностью зависимой: депопуляция, деиндустриализация, ослабление армии и т.д. Они это пытались сделать, посадив марионетку Яныка. Они пытаются это сделать сейчас.
14.02.2026 17:18 Відповісти
Кремлівська маріонетка зеленський так чудово з цим справляється що навіть переобирати нікого не будуть
14.02.2026 17:19 Відповісти
Ні, друже 18c49ed2
Ані собіраюцца це зробити з 24.02.2022 року, але не можуть.
"Депопуляція" це концентрація українськості.
"Деіндустріалізація" це скидання замшілого совка. Реіндустріалізація буде на 2 порядки вищому рівні.
"Ослаблєніє армії" (тобто демілітаризація). Ахахах. ЗСУ ніколи ще не володіли технікою такого рівня (одні Ф16, Містралі та Гріппени чого варті) і у такій кількості. +поситай вчорашню інформацію як 10 воїнів ЗСУ розправилися на навчаннях з 2 батальйонами НАТОвців.
Україна вийде з війни моцною і об'єднаною як ніколи.
14.02.2026 17:25 Відповісти
Мираж-2000 в ВСУ 2 ед. а "Грипен" вообще нет. Пример неудачный.
14.02.2026 17:28 Відповісти
Чувак з палати пише
14.02.2026 17:30 Відповісти
Будуть. Вже є понад 150 Ф-16. А що було на 24.02.2026? Ослаблення армії таке???
14.02.2026 17:31 Відповісти
Скільки? Їх всього пару десятків.Які 150?
14.02.2026 17:54 Відповісти
Это зеленый розовый пони. Там мозги как у рыбки гуппи. Вера в святой телевизор.
14.02.2026 18:17 Відповісти
Ключові факти про Gripen для України:

Плани: Є домовленості, згідно з якими Україна матиме 150 нових літаків Gripen, що є частиною стратегії посилення авіації новими платформами.
Терміни: Перші літаки можуть надійти у 2026 році, але постачання є довгостроковим процесом, що розтягнеться на кілька років.
Локалізація: Україна планує локалізувати виробництво цих літаків, що вважається стратегічною домовленістю.
14.02.2026 17:33 Відповісти
На закупку нужно 50 миллиардов евро и еще 100 миллиардов на обслуживание. Это уже подсчитано. Причем часть уже нужно оплатить сейчас чтобы иметь возможность получить борта через 8-10 лет. Кто вам даст столько денег на шару?
14.02.2026 17:36 Відповісти
У тєбя ус атклєілса (слово "вам" тебе видало, єслі что). Коли Грецію рятували ЄС знайшло 500 млрд євро. А тут треба рятувати Європу і Україна єдина може це зробити. Так що гроші будуть.
14.02.2026 17:39 Відповісти
Не 500, а 50. И Греция уже была страной Евросоюза, и в Греции не было войны, не нужно было содержать полумиллионную армию. И грекам тогда закрутили гайки по самое нихочу, доходило до бунтов.

И все-таки - где вы возьмете эти деньги? Конкретно и без бла-бла-бла. Про репарации можете и не вспоминать.
14.02.2026 17:44 Відповісти
Фінансова допомога ЄС для порятунку Греції від дефолту надавалася протягом кількох пакетів, починаючи з 2010 року і до 2018 року. Загальний обсяг фінансової підтримки, наданої Євросоюзом разом із МВФ, перевищив 300 мільярдів євро, що запобігло краху грецької економіки та виходу з єврозони.

Три пакети допомоги: Фінансова підтримка виділялася у 2010, 2012 та 2015 роках.
Перший крок (2010): Спільне рішення ЄС та МВФ про виділення першого пакета у 110 млрд євро, прийняте 2 травня 2010 року.
Умови: Фінансова допомога була пов'язана з жорсткими заходами економії та реформами.
Завершення: Греція остаточно вийшла з-під зовнішнього фінансового нагляду ЄС 20 серпня 2022 року.
Ця допомога стала найбільшою в історії Євросоюзу для однієї країни-члена.
14.02.2026 17:47 Відповісти
Ну и? Так где 500 млрд? И все-таки - где взять деньги, если только на самолеты нужно выделить 150 млрд?
14.02.2026 17:50 Відповісти
Понятно. Ответа не будет.
14.02.2026 17:53 Відповісти
Понятно. Зеленый дегенерат. Больше вопросов нет.
14.02.2026 18:02 Відповісти
Могу к тебе обращаться и на ТЫ вместо ВЫ. Если сильно хочешь. Без проблем.
14.02.2026 17:46 Відповісти
Вам ти вжив не до мене, а до Українців. Бо не мені гроші даватимуть, а Україні. Так як і зараз дають - 90 млрд євро на 2 роки.
14.02.2026 17:49 Відповісти
Не петляй. Тупо. Ты прекрасно все понял Вам - это тебе и подобным розовым пони, верящим в сказки Зеленского.
14.02.2026 17:51 Відповісти
Греція ЄС,Україна ні і то було раніше.Зараз в ЄС грошей вільних немаєю.Через ковід і пронграми з мігрантами і тд.
14.02.2026 18:01 Відповісти
Нема вільних грошей. Ахахах!!! Трамб тому так не любить ЄС, що вони створили євро і вже не лише Трамб може друкувати світову валюту. На безпеку гроші знайдуться завжди, зелений вилупку.
14.02.2026 18:07 Відповісти
Не бачу нічого смішного.Вони насилу той кредит виділили.ЄС не резервна світоіа валюта і не буде такою.Зелений це ти довбню.
14.02.2026 18:13 Відповісти
Зелені шмарклі як завжди малограмотні. Читай і викидай свої доляри доки за них ще щось можна взяти!

Огляд від ШІ

Так, євро (€) є другою за значенням світовою резервною валютою після долара США
. На нього припадає близько 20% світових золотовалютних резервів, що робить його ключовим інструментом для центральних банків у диверсифікації їхніх активів. Євро широко використовується в міжнародних розрахунках завдяки стабільності та економічній силі країн Єврозони.
Місце в рейтингу: Євро поступається лише долару США (понад 57%), залишаючись значно попереду японської єни та британського фунта.
Роль: Це офіційна валюта 19 країн Єврозони, яка є надійним засобом накопичення та інвестації.
Динаміка: Хоча євро є потужною резервною валютою, аналітики зазначають, що він не замінить долар повністю в найближчій перспективі через фінансову архітектуру.
Незважаючи на активне використання, долар США залишається домінуючим, а євро - головною альтернативою йому.
14.02.2026 18:21 Відповісти
20 відсотків,не 60.Я за відсотки я знав і мав написати першою резервною валютою.Замінити долар ну ніяк не вийде ніяк.Навіть тут пише,що долар не замінить.Моя помилка,що я не написав першою,це визнаю.
14.02.2026 19:00 Відповісти
Ну якщо визнаєш помилки, то ще не пропащий.
14.02.2026 19:07 Відповісти
Так це така собі помилочкаюЯ за це знавюДолар ну ніяк не замінить.Збільшити внески по НАТО всі країни ЄС не хочуть,чи не можуть.800 мільярдів на переозброєння ще не виділили.США он 1.5 трильйони на оборону витратять і це тільки за рік.Порівняй по ШІ,скільки ЄС весь разом бойових літаків виготовляє і модернізує і скільки одні США.США в рази більше,причому в США нове передове покоління.
14.02.2026 19:09 Відповісти
Просто досі усі погодилися, що сша розвиває свій ОПК, а вони фінансують. Тепер гроші ЄС підуть не до військових концернів сша, а до європейських військових концернів. Сша скотиться до рівня Аргентини, де їм і місце разом з рашкою.

ПЕС. Долар не вартує насправді того паперу на якому його друкують. Скидай ту макулатуру якщо маєш. Я останню тисячку скинув ще рік тому, закрив свій валютний рахунок у доларах і все тримаю у євро.
14.02.2026 19:12 Відповісти
Так гроші все одно до США йдуть.ЄС по тенологіях програв США на багато. Ціна на Рафаль майже такаж,як F-35.США точно не скотиться,скоріше ЄС розвалиться.

Якщо долар нічого не вартує,то євро тим більше.І взагалі це вже якась совкова пропаганда 80-х років.
14.02.2026 20:13 Відповісти
Не буде мати.Ти подивися скільки франузам і шведам по контрактах їх потрібно віддати.На багато років вперед черги.Україна не підписувала взагалі ніяких контрактів.Звідки літаки візьмуться? Будуть в своїх армій забирати? Так таких керманичів на шмаття порвуть.У Франції на озброєні всього близько 140 Рафалів,а в Швеції близько 90 Гріпенів.Це всіх модифікацій.Ти хоч самі мізками подумайте.
14.02.2026 17:59 Відповісти
14.02.2026 18:44 Відповісти
А ти смішний,напевно з секти 73% .Слідуюча зима буде без світла і опалення?
14.02.2026 17:29 Відповісти
Ні, я з секти 25%.
14.02.2026 17:30 Відповісти
Тебе веселить така перспектива?
14.02.2026 17:47 Відповісти
мене дебіли дивують,що не помічають лише погіршення ситуації і розповідають про якісь неймовірні успіхи
14.02.2026 17:50 Відповісти
14.02.2026 17:33 Відповісти
На собі переконався?
14.02.2026 17:41 Відповісти
Понятно. Розовый пони.
14.02.2026 17:38 Відповісти
Угу, а американцы будут содержать пенсионеров и бюджетников. Отличный план. Мне нравиться )
14.02.2026 17:51 Відповісти
це той чувак, який приїзжав до Києва, щоб пофоткатись біля зруйнованої тец і сказати кілька теплих слів про "чекайте весни папуаси, більше нічим не допоможу" ?
14.02.2026 17:37 Відповісти
На рахунок папуаси вірно на 100%.
14.02.2026 17:40 Відповісти
Он вам нічєго нє д.... ©
Це хоч в плюс - вони самі побачать як "рузкій мір за мир".... А от зєльцман мав би не фоткаттсь а працювати
14.02.2026 18:04 Відповісти
Это как в футболе. Команда хоть и проиграла но показала отличную захватывающую игру. Зрители были в восторге. Вот так и у нас)
14.02.2026 17:38 Відповісти
Ти за московію пишеш?
14.02.2026 17:50 Відповісти
Я подивився псу Патрону в очі і він сказав мені, що ми ніколи не здамося»,
- Генсек НАТО Рютте.
14.02.2026 17:56 Відповісти
На ютубі був канал "пес патрон". ******* пісня про Марафон ))) канал забанили, пісня гуляє в копіях..

Приспів:
Марафон марафон
Пропаганди Чемпіон
Марафон марафон
Патріота раціон

© Будеш дроном управляти
Ти на фронт не попадеш
Це як на приставці грати
До посадки не дійдеш...

Марафон марафон
Буде дронів міліон
Марафон марафон
Побудуєм стадіон....
14.02.2026 18:02 Відповісти
У Фінляндії теж не виграли!! Хоча двічі захоплювали Карелію!! А там зараз гидота, п'янота і .... добування золотішка...
14.02.2026 17:59 Відповісти
Рютте не чув, що божевільна поведінка свинособак почалася 1169-го року, коли рюзкє князь Андрєй Боголюбскій напав на Київ. І з тих пір поведінка свинособак не змінилася. Перейшла в гени.
14.02.2026 18:15 Відповісти
Так розкажіть йому про половців, печенігів та Рюриків...
Десь я вже це чув...
14.02.2026 18:57 Відповісти
Кацапстан вже програв цю війну, і Україна повинна довести її до кінця, звільнити усі свої території та знищити кілька мільйонів кацапів!
14.02.2026 18:20 Відповісти
Твоє НАТО зараз тріщить і розвалюється ,вже , в результаті цієї війни , в Євросоюзі не набагато кращі справи, вас викидують з Африки а головний член вашої організації загрожує суверенітету інших членів ,кацапи зуміли налагодити взаємодію з Китаєм,іраном,північною кореєю і значно наростили свої спроможності , ви неспроможні забезпечити нас в необхідному обсязі озброєнням та ************ мотивуючи це власним виснаженням, про що ти говориш дядько ? Згадай яка в тебе посада і займатися обов'язками а не шашликами в травні,бо несмачні вони.
14.02.2026 18:32 Відповісти
Це добре, що НАТО прозріває. Гуртом і батька легше бити
14.02.2026 19:04 Відповісти
Занадто емоційний, як баба.
14.02.2026 19:07 Відповісти
Тут питання "на протязі якого часу не виграють ?"((
14.02.2026 20:15 Відповісти
Нє, Рютте, божевільна поведінка це суто ваше європейсько-американське, це ви в 14-му зробили вигляд ніби нічого страшного не сталось, це ви скупо підтримуєте Україну, заграєте з цинічним мерзотником, сподіваючись на умиротворення виродка і його кліки, а кацапи не божевільні, вони шовіністи і аморальні паскуди на генному рівні, які ще за царя пропили позитивні людські якості.
14.02.2026 22:36 Відповісти
 
 