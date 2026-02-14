Россияне не выиграют войну в Украине. Их тактика - безумное поведение на всех уровнях, - Рютте

Учитывая значительные потери России на фронте, решимость руководства Кремля продолжать бросать войска в разрушительные атаки заставляет воспринимать ситуацию чрезвычайно серьезно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Может ли выиграть РФ?

"Во-первых, мы должны осознать, что россияне не выиграют эту войну", - сказал Рютте, добавив, что Россия потеряла 65 тыс. военных только за последние два месяца, при этом имея лишь незначительные территориальные достижения.

"Если в Москве есть диктатор, который готов это делать, позволяя стольким офицерам гибнуть на войне, мы должны относиться к этому серьезно, потому что это безумное поведение на всех уровнях", - считает Рютте.

Помощь Украине

В этом контексте он призвал партнеров Украины сделать все, чтобы Украина имела все необходимое для самозащиты, включая перехватчики ракет, а также дальнобойное оружие.

Комментируя инициативы военной помощи, в частности PURL, в рамках которой европейские страны закупают критически важное американское оружие для Украины, Рютте также отметил двусторонний вклад европейцев и Канады.

В то же время он призвал партнеров оказывать помощь в соответствии с реальными приоритетами Украины.

"Пожалуйста, используйте то, что верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе составил вместе с украинцами список необходимого - не передавайте в двустороннем порядке ничего за пределами этого списка", - сказал Рютте, добавив, что такая помощь тем не менее "обеспечивает вам хорошие фото для газет".

"Мы точно знаем, что им нужно", - отметил Рютте, напомнив, что NSATU, структура НАТО, созданная в Висбадене, хорошо координирует международную военную помощь.