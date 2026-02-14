РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7399 посетителей онлайн
Новости Программа PURL
689 19

Россияне не выиграют войну в Украине. Их тактика - безумное поведение на всех уровнях, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Учитывая значительные потери России на фронте, решимость руководства Кремля продолжать бросать войска в разрушительные атаки заставляет воспринимать ситуацию чрезвычайно серьезно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Может ли выиграть РФ?

"Во-первых, мы должны осознать, что россияне не выиграют эту войну", - сказал Рютте, добавив, что Россия потеряла 65 тыс. военных только за последние два месяца, при этом имея лишь незначительные территориальные достижения.

"Если в Москве есть диктатор, который готов это делать, позволяя стольким офицерам гибнуть на войне, мы должны относиться к этому серьезно, потому что это безумное поведение на всех уровнях", - считает Рютте.

Помощь Украине

В этом контексте он призвал партнеров Украины сделать все, чтобы Украина имела все необходимое для самозащиты, включая перехватчики ракет, а также дальнобойное оружие.

Читайте также: Зеленский и Рютте обсудили развитие программы PURL

Комментируя инициативы военной помощи, в частности PURL, в рамках которой европейские страны закупают критически важное американское оружие для Украины, Рютте также отметил двусторонний вклад европейцев и Канады.

В то же время он призвал партнеров оказывать помощь в соответствии с реальными приоритетами Украины.

"Пожалуйста, используйте то, что верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе составил вместе с украинцами список необходимого - не передавайте в двустороннем порядке ничего за пределами этого списка", - сказал Рютте, добавив, что такая помощь тем не менее "обеспечивает вам хорошие фото для газет".

Читайте: Рютте начинает и заканчивает любой разговор с лидерами ЕС призывами поддержать программу PURL, - Зеленский

"Мы точно знаем, что им нужно", - отметил Рютте, напомнив, что NSATU, структура НАТО, созданная в Висбадене, хорошо координирует международную военную помощь.

Автор: 

НАТО (10678) россия (98978) Рютте Марк (603)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Кремлівська маріонетка зеленський так чудово з цим справляється що навіть переобирати нікого не будуть
показать весь комментарий
14.02.2026 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тактика першої і другої світових воєн. Вона в них божевільна але на жаль дієва , попри втрати вони тихенько сунуть вперед...вони з інкубатору беруться?
показать весь комментарий
14.02.2026 17:06 Ответить
К русне нельзя подходить с обычной, общечеловеческой логикой. Им похер на жизнь и на ее уровень. Причем что власти, что рабам. Это уже давно стало понятно. Считать, что они перестанут лезть если истребить их достаточно много - наивно. Делать нужно чтобы они не имели возможности лезть.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:24 Ответить
Вася, раша тріщить і розсипиться ще у 2026 році. Навіть зупинка війни по лінії фронту її вже не врятує.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:28 Ответить
Ти бачиш кінець війни? Я ні стільки, все тальки погіршується, вони пруть і не відпускають, вони весною ще будуть всякі операції наступальні планувати, не розумію, попри такі втрати
показать весь комментарий
14.02.2026 17:29 Ответить
Стогодні такий сміливий у висловлюваннях, тому що поруч нема Трампа?
показать весь комментарий
14.02.2026 17:08 Ответить
Він провів проти Трамба успішну операцію "татусько".
https://glavcom.ua/world/world-politics/rjutte-nazvav-trampa-tatkom-reaktsija-prezidenta-ssha-1065107.html Трамп про Рютте: Мені здається, що він мене дуже любить
показать весь комментарий
14.02.2026 17:18 Ответить
Дай ракети для удару вглиб рф, балабол!
показать весь комментарий
14.02.2026 17:12 Ответить
Рютте дай ракети, тут Дік прямо з Норвегії вдарить вглиб рашці!
показать весь комментарий
14.02.2026 17:27 Ответить
А они и не собираются выигрывать в привычном всем смысле. Сейчас ихх задача ослабить Украину и сделать ее полностью зависимой: депопуляция, деиндустриализация, ослабление армии и т.д. Они это пытались сделать, посадив марионетку Яныка. Они пытаются это сделать сейчас.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:18 Ответить
Кремлівська маріонетка зеленський так чудово з цим справляється що навіть переобирати нікого не будуть
показать весь комментарий
14.02.2026 17:19 Ответить
Ні, друже 18c49ed2
Ані собіраюцца це зробити з 24.02.2022 року, але не можуть.
"Депопуляція" це концентрація українськості.
"Деіндустріалізація" це скидання замшілого совка. Реіндустріалізація буде на 2 порядки вищому рівні.
"Ослаблєніє армії" (тобто демілітаризація). Ахахах. ЗСУ ніколи ще не володіли технікою такого рівня (одні Ф16, Містралі та Гріппени чого варті) і у такій кількості. +поситай вчорашню інформацію як 10 воїнів ЗСУ розправилися на навчаннях з 2 батальйонами НАТОвців.
Україна вийде з війни моцною і об'єднаною як ніколи.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:25 Ответить
Мираж-2000 в ВСУ 2 ед. а "Грипен" вообще нет. Пример неудачный.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:28 Ответить
Чувак з палати пише
показать весь комментарий
14.02.2026 17:30 Ответить
Будуть. Вже є понад 150 Ф-16. А що було на 24.02.2026? Ослаблення армії таке???
показать весь комментарий
14.02.2026 17:31 Ответить
Ключові факти про Gripen для України:

Плани: Є домовленості, згідно з якими Україна матиме 150 нових літаків Gripen, що є частиною стратегії посилення авіації новими платформами.
Терміни: Перші літаки можуть надійти у 2026 році, але постачання є довгостроковим процесом, що розтягнеться на кілька років.
Локалізація: Україна планує локалізувати виробництво цих літаків, що вважається стратегічною домовленістю.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:33 Ответить
А ти смішний,напевно з секти 73% .Слідуюча зима буде без світла і опалення?
показать весь комментарий
14.02.2026 17:29 Ответить
Ні, я з секти 25%.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:30 Ответить
У нас сейчас осталось менее 28 миллионов из 42 на январь 2022 года. Мобильщики называют еще более страшные цифры. Выехала преимущественно молодежь и женщины с маленькими детьми. К ним после окончания войны выедет много мужчин. Демографы, НБУ и социологи говорят про демографическую катастрофу в стране. Это не мои фантазии, это правда. С кем вы собираетесь поднимать страну? С пенсами, инвалидами войны или эмигрантами из нищих стран Азии или Африки? При том, что нам нужно будет содержать армию в 500-800 тыс. человек. Ответьте себе честно на этот вопрос.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:33 Ответить
Вуйку всепропальщик, цю армію буде утримувати Європа.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:35 Ответить
 
 