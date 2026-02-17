Латвия выделяет 10 млн евро на поддержку Украины в рамках PURL

Правительство Латвии одобрило выделение 10 миллионов евро на закупку вооружения для Украины в рамках списка потребностей PURL.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщила премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что средства будут направлены на закупку вооружения и оборудования, чтобы помочь Украине защищаться.

"Закупки будут осуществляться в США, у нашего стратегического партнера, что обеспечит надежную и качественную поддержку", - отметила Силиня.

Вклад Латвии станет частью ежегодной военной поддержки Украины и будет предоставлен в объеме 0,25% от внутреннего валового продукта, подтверждая поддержку Украины со стороны Латвии.

Что известно о программе PURL?

PURL - это международная инициатива в поддержку Украины, и этот термин чаще всего упоминается именно в современном политическом и военном контексте.

Основная идея PURL:

Украина заявляет №1 свои потребности (ракеты ПВО, боеприпасы, специальная техника и т.д.).

Страны-союзники в НАТО и партнеры за свои средства закупают необходимое в США.

Закупленное отправляется Украине в соответствии с определенными приоритетами.

Это позволяет разгрузить логистику, ускорить передачу техники и сформировать прозрачный механизм для обеспечения Вооруженных Сил Украины.

К программе уже присоединились десятки стран НАТО и партнеров (европейские государства, Канада, Норвегия, Нидерланды, Швеция и другие). Их взносы позволили собрать миллиарды долларов на закупку американского оружия для Украины.

По данным на конец 2025 года, через PURL уже профинансировано несколько пакетов вооружения на сумму около $2,8–4,3 млрд (по разным подсчетам).

В 2026 году ожидается, что потребности Украины по этой программе могут составить около $15 млрд (в частности для ПВО).