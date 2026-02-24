Наступні тристоронні перемовини можуть відбутися протягом 10 днів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні тристоронні мирні перемовини між Україною, США та РФ можуть відбутися протягом 10 днів.

Про це глава держави заявив під час засідання "Коаліції охочих" у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі.

У нас буде тристоронній формат (США, Україна, РФ. - Ред.), думаю, протягом цього тижня, можливо, 10 днів", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен мир, але варто готуватися до будь-яких інших викликів з боку Росії.

Що передувало?

І скільки разів за цей час нас обстріляють?
Від цих перемовин виграє тільки умєров, який намагається уникнути від покарання за свої темні справи!
24.02.2026 13:32 Відповісти
Право розкривати їьальники кацапами ніхто не давав.
24.02.2026 14:14 Відповісти
Голобородько готовий здати частину українських земель, зраду замаскувати під референдум, що це мов бажання народу і виключно з однією метою - залишитися з булавою, залишити свою свору, щоб дограбувати бідну Україну.
24.02.2026 13:41 Відповісти
 
 