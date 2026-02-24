Наступні тристоронні перемовини можуть відбутися протягом 10 днів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні тристоронні мирні перемовини між Україною, США та РФ можуть відбутися протягом 10 днів.
Про це глава держави заявив під час засідання "Коаліції охочих" у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі.
У нас буде тристоронній формат (США, Україна, РФ. - Ред.), думаю, протягом цього тижня, можливо, 10 днів", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що Україні потрібен мир, але варто готуватися до будь-яких інших викликів з боку Росії.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
Від цих перемовин виграє тільки умєров, який намагається уникнути від покарання за свої темні справи!