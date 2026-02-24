Наступні тристоронні перемовини можуть відбутися протягом 10 днів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні тристоронні мирні перемовини між Україною, США та РФ можуть відбутися протягом 10 днів.

Про це глава держави заявив під час засідання "Коаліції охочих" у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі.

У нас буде тристоронній формат (США, Україна, РФ. - Ред.), думаю, протягом цього тижня, можливо, 10 днів", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен мир, але варто готуватися до будь-яких інших викликів з боку Росії.

