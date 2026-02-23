РФ на переговорах не порушувала питання виборів в Україні. Їхня позиція – віддати Донбас, - Буданов
Російська делегація під час останніх тристоронніх перемовин у Женеві, що відбулися минулого тижня, не порушувала питання виборів в Україні. Головним для Москви залишається територіальне питання.
Про це очільник ОПУ Кирило Буданов сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Росії на переговорах
"Як не дивно, росіяни цього разу це питання взагалі не порушували", - сказав він.
На уточнення кореспондента, чи йшлося про це під час попередніх зустрічей, Буданов відповів: "Ні".
"Території — це головне питання. Все інше –– другорядне. І для них, і для, мабуть, усіх, мені так здається", - сказав він.
Буданов заявив, що Росія продовжує наполягати на передачі їй Донбасу.
"Вони хочуть, щоби їм віддали Донбас. "Віддайте нам Донбас" — це їхня позиція", - наголосив керівник ОП.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
А якщо вумний нарід вибере якогось Залужного, чи Порошенка? Що тоді робити?