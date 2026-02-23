РФ на переговорах не порушувала питання виборів в Україні. Їхня позиція – віддати Донбас, - Буданов

Російська делегація під час останніх тристоронніх перемовин у Женеві, що відбулися минулого тижня, не порушувала питання виборів в Україні. Головним для Москви залишається територіальне питання.

Про це очільник ОПУ Кирило Буданов сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Росії на переговорах

"Як не дивно, росіяни цього разу це питання взагалі не порушували", - сказав він.

На уточнення кореспондента, чи йшлося про це під час попередніх зустрічей, Буданов відповів: "Ні".

"Території — це головне питання. Все інше –– другорядне. І для них, і для, мабуть, усіх, мені так здається", - сказав він.

Буданов заявив, що Росія продовжує наполягати на передачі їй Донбасу.

"Вони хочуть, щоби їм віддали Донбас. "Віддайте нам Донбас" — це їхня позиція", - наголосив керівник ОП.

