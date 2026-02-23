РФ на переговорах не порушувала питання виборів в Україні. Їхня позиція – віддати Донбас, - Буданов

Російська делегація під час останніх тристоронніх перемовин у Женеві, що відбулися минулого тижня, не порушувала питання виборів в Україні. Головним для Москви залишається територіальне питання.

Про це очільник ОПУ Кирило Буданов сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Росії на переговорах

"Як не дивно, росіяни цього разу це питання взагалі не порушували", - сказав він.

На уточнення кореспондента, чи йшлося про це під час попередніх зустрічей, Буданов відповів: "Ні".

"Території — це головне питання. Все інше –– другорядне. І для них, і для, мабуть, усіх, мені так здається", - сказав він.

Буданов заявив, що Росія продовжує наполягати на передачі їй Донбасу.

"Вони хочуть, щоби їм віддали Донбас. "Віддайте нам Донбас" — це їхня позиція", - наголосив керівник ОП.

Що передувало?

Буданов Кирило вибори Донбас переговори з Росією
Весь цей час Шашличний брехав про умову виборів?
23.02.2026 16:25 Відповісти
Які вибори 😸. Не дай бог переможе якийсь не дурачок, росія не може дозволити собі так ризикувати 😸
23.02.2026 16:26 Відповісти
Най ЗСУ покине укріпрайон на Донбасі - от такі "скромні" вимоги у кацапів 🤔
23.02.2026 16:26 Відповісти
Та не потрібен їм Донбас, то локшина, у них своїх голодних шахтарів вистачає. Ще раз повторюю ці танці для відволікання уваги від півдня, успіх держави це вихід до моря а не поклади вугілля. А ви і далі не повертайте голови від Донбасу. Пів України відгризуть, зате Донбас залишиться 🤬.
23.02.2026 16:24 Відповісти
На вільних територіях Донеччини немає ніяких покладів вугілля, і Донбасом ці землі назвати не можна. За Донеччину вони вже 12 років воюють і не можуть захопити. А про південь того не можна сказати. Особливо про Крим, який просто віддали. Тут так не вийде.
23.02.2026 16:30 Відповісти
Все рівно в них пріорите Одеса та південий коридор, Донбас то привід.
23.02.2026 16:33 Відповісти
Ніяких Одеських республік путін не визнавав у адмінмежах Одеської області. А ось днр у адмінмежах Донецької області він визнав. Тож для нього діло принципу вийти на кордони Донецької області. І хоч, він тут поклав люду більше ніж тут загинуло у Другій Світовій - він пертиме й далі. А просто так тут ніхто нічого йому не віддасть.
23.02.2026 16:38 Відповісти
Та до дупи йому визнання, за потреби визнають заднім числом. Чому ви вважаєте, що ДиНиРи важливіше росії за південь? Занадто багато уваги на " переговорах" тільки Донбасу, кацапи що на публіку то навпаки роблять за спиною.
23.02.2026 16:41 Відповісти
Ще раз кажу - це справа принципу. Якщо путін визнав днр у визначених адмінмежах - він всіма засобами намагатиметься на них вийти. Ця історія тягнеться з 2014-го. Можливо, якщо це йому вдасться, він переключиться на південь. Та на мою думку, Правому берегу Херсонщини, Херсону немає прямої загрози. Тим більше Миколаїву та Одесі. Я 2 роки відслужив у Одесі і знаю, що одесити занадто часто дують на холодне.
23.02.2026 16:59 Відповісти
Він не визнає ніякі денере, еленере, всі ці території він вписав в простітуцію росії разом з правобережною Херсонщиною і Запоріжжям.
23.02.2026 20:17 Відповісти
Як це не визнає? Повномасштабне вторгнення розпочалось якраз після визнання путіним незалежності лнр та днр. Входження у склад рф, Херсонщина та Запоріжжя з'явились вже походу вторгнення.
23.02.2026 20:22 Відповісти
Раха поставила ішака.Навіщо його міняти?
23.02.2026 16:32 Відповісти
Най ЗСУ покине укріпрайон на Донбасі - от такі "скромні" вимоги у кацапів 🤔
23.02.2026 16:26 Відповісти
Про що Хламідія з Умєровим домовлялися з Мединським?
23.02.2026 16:28 Відповісти
Їм дуже личитиме комірець з крайньої плоті якоїсь худоби...
23.02.2026 16:33 Відповісти
Орки ж не зовсім пришиблені. Вимагати змінити нашого верховного головнокомандувача ЗСУ
А якщо вумний нарід вибере якогось Залужного, чи Порошенка? Що тоді робити?
23.02.2026 16:33 Відповісти
Буданов дуже добре знає, чому затягують переговори.Та, що ще з того вийде-питання?
23.02.2026 16:33 Відповісти
Кирило,ти ж бойовий офіцер,не міг сказати,щоб ішли нах...,за руським кораблем.
23.02.2026 16:44 Відповісти
А українські позиція - деокупувати усі свої території та знищити кілька мільйонів кацапів які загрожують Україні!
23.02.2026 17:00 Відповісти
 
 