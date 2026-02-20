США та РФ мають однакову вимогу до України для завершення війни – вийти з Донбасу, - Зеленський
Сполучені Штати та Росія чинять тиск на Україну, щоб українські сили вийшли з Донбасу в рамках будь-якої угоди про припинення війни.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тиск на Україну щодо територій
"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми. Ось у чому питання – але це дуже дороге питання", - сказав Зеленський.
За його словами, і Вашингтон, і Москва тиснуть на Київ, щоб той віддав Кремлю Донбас в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.
"І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, то вийдіть з Донбасу", - каже Зеленський.
"Росіяни не змогли загнати українців у бункери"
Крім того, глава держави розповів, що більше не живе в бункері під час війни.
"Головне, на мою думку, це те, що росіяни не можуть загнати нас у бункер", - вважає Зеленський.
Водночас, за його словами, ті росіяни, які сьогодні ходять вулицями Москви, перебувають у справжньому бункері.
"Це має відрізняти нас від них. Навіть якщо вони сьогодні ходять вулицями Москви, повірте, вони перебувають у справжньому бункері", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доказательства, пусть предъявит доказательства, где это написано на бумаге?
Тобто реально він тягне країну в прірву, але щось там гундосить то про перемогу, то про "справедливий мир" ... людина, в якої поїхала кукуха неспроможна відчути реальність !
навіщо їм це треба?
Клоун, так не буває. Це як друга свіжість (c). Якщо противник зайшов на твою територію, то потім війна або програна, або виграна.
Оригінально, але не смішно. Квартал вже не той.
Хіба не свободою вони торгують, навіть так : хіба вони не життями «вільного» ресурса торгують?!😡
Так програємо ми чи виграємо? Перекладіть з мови "лідера", а то знову щось не так зрозуміємо...
Ось основні регіони та ключові населені пункти, які залишаються тимчасово окупованими:
1. Автономна Республіка Крим та м. Севастополь
Півострів повністю окупований з 2014 року. Росія використовує його як головну логістичну базу для утримання південного фронту.
2. Херсонська область (Лівобережжя)
Після звільнення Херсона у листопаді 2022 року, лівобережна частина області залишається під контролем РФ.
Ключові міста: Скадовськ, Генічеськ, Каховка, Нова Каховка, Олешки.
Особливість: Тут проходить сухопутний коридор до Криму.
3. Запорізька область (Південна частина)
Близько 70% території області окуповано. Обласний центр (Запоріжжя) - під контролем України.
Ключові міста: Мелітополь (адміністративний центр окупантів), Бердянськ, Енергодар (де розташована Запорізька АЕС), Токмак, Пологи, Василівка.
4. Харківська область (Прикордонні ділянки)
Невелика частина області на сході та півночі (зокрема в районі Куп'янська та вздовж кордону) залишається зоною бойових дій або під тимчасовою окупацією.
Ключові напрямки: Район Вовчанська та населені пункти на схід від річки Оскіл.
5. Миколаївська область (Кінбурнська коса)
Це єдина частина Миколаївщини, яка залишається окупованою. Вона має стратегічне значення для контролю над виходом з портів Миколаєва та Херсона до Чорного моря.
Ні, бо тому що він не політик...
Тож, Зеленському і його речникам слід припинити будь-які розмови про якийсь референдум щодо схвалення українським народом "угоди" про розшматування України під тиском *************** демона. Бо кожна юридична дія в цьому напрямку є державноб зрадою і переслідуватиметься незалежно від наслідків цих дій.
Гадаєте американці не розуміють, що власне відбувається? Всі ці опції, про які Ви вказали (тут іще Starlink слід добавити), вони будуть покроково вимикати та знову вмикати по мірі зговірливості зебільної команди переговорників.
Тож, кожна фраза "А", заявлена зебілами на цих переговорах, кожна їхня згода під тиском нукерів ***********, тягнуть наступні "Б" і далі по алфавіту до кінця, аж поки в один прекрасний день Зеленський не оголосить про поразку України у війні з пітьмою і "важке рішення". Під яким він звісно "ніколи-ніколи" не підпишеться без згоди українського народу на удаваному референдумі.
Потрібно у максимально стислий час позбуватись залежності України від американських технологій і озброєнь, переходячи на європейські, корейські чи японські аналоги. Якщо власні не спроможні забезпечити.
Наш стійкий солдатік з олов'яними яєлами не віддасть ні пяді землі!
Ну, тільки південь, дорогу до Криму, як в Омані наказали.
Ще була Одеса, але щось оті укро гої вперлися.
- Ви шпана,ви ліквідатори!
Перед виборами 2019 в словесних перепалках:"Це шанс","Голосую по приколу","Хоч поржем"
Наржались? Смішно?
Какие тогда видосики будем пилить?!
адже пу чітко чесно і голосно сказав, що поки не усуне першопричини, то буде війна, але пу згоден, як тільки так і зразу погодитись на усунення цих першопричин дипл.шляхом= добровільної капітуляції України.
Так, за що билися з 2014 р та вже скоро 5й рік кривавої війни?
Зап і Хер обл в канстритуції раши...
Як то кажуть: лиха біда начала, дай палець пу... а Зе вже давав, коли на донбасі відвів з укріпленних позицій в Золотому і ін. начебно щоб пу страшно не було, Чонгар размінував, перед наступом, даби пу не розсердити і не провокувати, Кличка лаяв за підготовку ГО до війни...асфальт ...замість ракет...це вже було
і до чого це умиротворення звіра призвело?
Здати укріплення с людьми під пу - це початок капітуляції.
...вимагати точну дату вступу до ЄС чи НАТО під час війни... коли пу зазихає на всю Україну і пропонує зовнішнє управління... до чого ці балачки?
Після того, як Залізний відкрито сказав про тупікову ситуацію на фронті і значення нових технологій і потребу мобілізувати 500 тис штиків... то став бувшим..
Вихід з донбасу стане лише кроком до гарантованої капітуляції і гарантії безпеки під слово тр, навіть затверджені Конгрессом, такі ж надійні, як і обіцянка тр завалити Україну зброєю в разі відмови пу... і що?
Вже другий рік тр робить усе щоб завалити Україну... і 14 триліярдів які обіцяє йому пу, це і є ціна продажу України(
Це добре розуміють європейці, роблять зараз все що можуть, але дуже залежні від сша, де рулить зараз тр, якій
зацікавлений тільки в лярдах для себе любого, родини і друзів. Право, мораль для тр 0,0, лише право сили і віджим лярдів.
Зараз тр не медіатор, а пособник пу.
Україні своє робить!
Тему виборів потрібно зараз закрити.
Ніхто воювати за Україну на полі бою не буде. Добре, що хоч кредити і зброю постачають.
Без посилення в рази мобілізації нема буде кому фронт тримати не то що наступати.
Тому питання або або: або капітуляція або спротив.
ЦИЦЕРОН, бл*