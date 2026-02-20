УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6608 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки Вимоги РФ щодо припинення війни Мирна угода між РФ та Україною
12 660 99

США та РФ мають однакову вимогу до України для завершення війни – вийти з Донбасу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Сполучені Штати та Росія чинять тиск на Україну, щоб українські сили вийшли з Донбасу в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тиск на Україну щодо територій

"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми. Ось у чому питання – але це дуже дороге питання", - сказав Зеленський.

За його словами, і Вашингтон, і Москва тиснуть на Київ, щоб той віддав Кремлю Донбас в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.

"І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, то вийдіть з Донбасу", - каже Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву на перемовинах поки немає, - Зеленський

"Росіяни не змогли загнати українців у бункери"

Крім того, глава держави розповів, що більше не живе в бункері під час війни. 

"Головне, на мою думку, це те, що росіяни не можуть загнати нас у бункер", - вважає Зеленський.

Водночас, за його словами, ті росіяни, які сьогодні ходять вулицями Москви, перебувають у справжньому бункері.

"Це має відрізняти нас від них. Навіть якщо вони сьогодні ходять вулицями Москви, повірте, вони перебувають у справжньому бункері", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідерський формат може стати вирішальним у перемовинах, і Україна готова до нього, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27864) росія (70185) США (26629) Донбас (21867) війна в Україні (8402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
А чому б українським переговорникам (та й самому Зеленському) не запитати у американців і Трампа чому вони при минулорічному укладанні угоди щодо Гази не вимагали в Ізраїлю в якості компромісу віддати східний Єрусалим палестинцям, а Голанські висоти сірійцям?
показати весь коментар
20.02.2026 23:10 Відповісти
+31
Чинять тиск тому що козирів нема вагомих в Україні, де балістика? Де відповіді на москву? Де відповіді по ближнім аєродлромам біля кордонів України? Нічого цього немає, США і рф бачать імпотентність і повну безпорадність зеленої влади і пресують по повному.
показати весь коментар
20.02.2026 23:18 Відповісти
+29
Вимоги до України для завершення війни писались в одному кабінеті.
показати весь коментар
20.02.2026 23:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не верю этому брехуну, ни единому его слову!

Доказательства, пусть предъявит доказательства, где это написано на бумаге?
показати весь коментар
20.02.2026 23:09 Відповісти
Тоді ми не будемо приймати участь в цих переговорах.
показати весь коментар
20.02.2026 23:15 Відповісти
Я вже схиляюсь до думки, що зараз ЛІДОР вже не брехун, які всі ці попередні роки, а дійсно - БОЖЕВІЛЬНИЙ ... особливо, коли дивишся на його мармизу на світлинах останніх місяців !

Тобто реально він тягне країну в прірву, але щось там гундосить то про перемогу, то про "справедливий мир" ... людина, в якої поїхала кукуха неспроможна відчути реальність !
показати весь коментар
21.02.2026 00:16 Відповісти
клоун , а дє ж твій Курськ, на , який ти брехав , що щось, там обміняешь ? Залужний , казав що то афера , відповідай , разом з Сирьським , навіщо ви загубили бійців і зірвали звільнення Півдня
показати весь коментар
21.02.2026 00:17 Відповісти
Здаєтся це був їх спільний спецпроєкт разом з путлером...
показати весь коментар
21.02.2026 09:41 Відповісти
і разом з тобою. Це ж ти з Залужним придумали операцію по захопленню Курська ?
показати весь коментар
21.02.2026 16:11 Відповісти
Не США мають вимогу, а Трамп і його ж/д оточення- Кушнер і Віткофф, які з маніякальною впертістю хочуть впарити Пуйлу Україну за великі мільярди доларів.
показати весь коментар
21.02.2026 00:40 Відповісти
ви вважаєте. що громадяни США хочуть завжди надсилати вам гроші та іншу допомогу?
навіщо їм це треба?
показати весь коментар
21.02.2026 05:53 Відповісти
Про які гроші і яку допомогу йде мова за рік Трампа? Підписана чудова угода про ресурси і зброю зараз США продають . Тому це не допомога а бізнес на крові
показати весь коментар
21.02.2026 06:38 Відповісти
Тим паяе весь світ бачить цю корупційну клоаку, про яку гідрант чомусь не каже.
показати весь коментар
21.02.2026 09:22 Відповісти
Перед тим, як писати нісенітницю, почитайте скільки США завжди заробляли на війнах. Жодна допомога без шкурних інтересів. І війни розв'язували заради них
показати весь коментар
21.02.2026 14:25 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
показати весь коментар
20.02.2026 23:09 Відповісти
Надіятись треба на Сили оборони України,а не на якусь казкову істоту. Ви ще на Леприкона з Горгоною понадійтесь.
показати весь коментар
21.02.2026 12:51 Відповісти
Згинь, нечисть ! !!!
показати весь коментар
21.02.2026 16:18 Відповісти
Ти живий доказ того, що релігії перетворюють людей на лайно.
показати весь коментар
21.02.2026 16:40 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 16:49 Відповісти
Вимоги до України для завершення війни писались в одному кабінеті.
показати весь коментар
20.02.2026 23:10 Відповісти
І це було навіть не в Вашингтоні чи Києві.
показати весь коментар
21.02.2026 11:05 Відповісти
А чому б українським переговорникам (та й самому Зеленському) не запитати у американців і Трампа чому вони при минулорічному укладанні угоди щодо Гази не вимагали в Ізраїлю в якості компромісу віддати східний Єрусалим палестинцям, а Голанські висоти сірійцям?
показати весь коментар
20.02.2026 23:10 Відповісти
Так він і зараз не вимагає віддати Білгород і Краснодар.
показати весь коментар
20.02.2026 23:21 Відповісти
Тому шо у Ізраіля нема ядерного озброєння, но в ращі чого вони можуть його застосувати. А нас є 3000 фламіедічєй, летят на маскву з двушєчкой в клювікє
показати весь коментар
20.02.2026 23:25 Відповісти
Тому що Америкою зараз рулять не американці.
показати весь коментар
21.02.2026 10:30 Відповісти
Ото правду кажуть,що пани скубуться,а у холопів чуби тріщать!
показати весь коментар
20.02.2026 23:17 Відповісти
Які пани скубуться!?То з тебе стібуться і з тебе чуб летить.Кацапи для тебе пани і твоя хата під обстрілом,а пани на островах і вілах скубуть дурнів таких як ти.
показати весь коментар
21.02.2026 00:19 Відповісти
Чинять тиск тому що козирів нема вагомих в Україні, де балістика? Де відповіді на москву? Де відповіді по ближнім аєродлромам біля кордонів України? Нічого цього немає, США і рф бачать імпотентність і повну безпорадність зеленої влади і пресують по повному.
показати весь коментар
20.02.2026 23:18 Відповісти
Тому , що зейло ностра , своїм грабуванням допомоги США на гачку ФБР ( все зафіксовано на плівках , їм навіть льньки було гроші перепаковувати) і вимушена здавати інтереси України , щоб врятувати шкуру банди - ермака, пишного , умерова, арахламідіі, міндіч-цукерманів, чернишова, ………
показати весь коментар
21.02.2026 00:09 Відповісти
Маячня, до чого тут козирі? Шулери грають разом не тому що в тебе немає козиря, а вому що вони разом.
показати весь коментар
21.02.2026 01:20 Відповісти
Значить зелень обкурена погано грає і вони бачать це і тупо тиснуть, що неясно? Цього доходягу нічого захищати, сам же козирі і 19 році позакривав а тепер скиглить по світу "дайте дайте ракети"..
показати весь коментар
21.02.2026 01:25 Відповісти
Цікаво, що ти розказуєш про якихось "ви", які скиглять про ракети. Тобто ти не такий як ми, які вимагають ракет. А що ти вимагаєш, зрозуміло, стати в колінно локтєву і прийняти. Хй тобі за комір, шкура кацапська
показати весь коментар
21.02.2026 09:12 Відповісти
А так можна,еге ж? Ви своїх слабших сусідів усіх запресували? Чи ще є в роботі?
показати весь коментар
21.02.2026 08:29 Відповісти
А ще єрмакозел є агентом фсб, там і тиску не потрібно ніякого
показати весь коментар
21.02.2026 11:07 Відповісти
А до чого тут влада? Це імпотентність України. 35 років "відбудови" Х.. знає чого (в реальності розкрадання) і привели до логічного імпотентного кінця
показати весь коментар
21.02.2026 11:46 Відповісти
РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ.НЕ ЗА ГОРАМИ "ТРАМБОН" БУДЕ ПОСТАВЛЯТИ "ТОМАГАВКИ" КУЙЛУ...
показати весь коментар
20.02.2026 23:19 Відповісти
Тому що відео з "пасивним" рудим у ФСБ. Але про слабкість задниці рудого невідомо хіба що його Маланці.. Та всій "своюодолюбній американській демократії"
показати весь коментар
21.02.2026 08:34 Відповісти
"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми. Джерело: https://censor.net/ua/n3601691

Клоун, так не буває. Це як друга свіжість (c). Якщо противник зайшов на твою територію, то потім війна або програна, або виграна.
показати весь коментар
20.02.2026 23:19 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2026 23:20 Відповісти
...і жодного поганого слова за януковича, який попросив путіна ввести в Україну російські війська...
показати весь коментар
20.02.2026 23:30 Відповісти
Янукович бурно аплодував Саничу під час виступу в сауні
показати весь коментар
20.02.2026 23:42 Відповісти
воно - мірзенний негідник , який здавав Україну за три дні , подарував Південь , ще в Омані
показати весь коментар
21.02.2026 00:12 Відповісти
"Це має відрізняти нас від них. Навіть якщо вони сьогодні ходять вулицями Москви, повірте, вони перебувають у справжньому бункері", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3601691

Оригінально, але не смішно. Квартал вже не той.
показати весь коментар
20.02.2026 23:24 Відповісти
То чому люди тонуть в Тисі, а Крупа декларує додаткові 80 мільйонів знаходячись під слідством, а воєнкому з погранцями і таможеника купують вілли на Балі і в Європі?
Хіба не свободою вони торгують, навіть так : хіба вони не життями «вільного» ресурса торгують?!😡
показати весь коментар
21.02.2026 08:08 Відповісти
Немає ніякого тиску, але є проста дурість сядати за стіл переговорів з кацапами і з американськими долбойобами, вони ще й не таке придумають щоб кудись там вийти!
показати весь коментар
20.02.2026 23:27 Відповісти
росія буде переможена і 100 млн. кацапів знищено! Дмитро Михайловський не дасть збрехати!
показати весь коментар
21.02.2026 16:11 Відповісти
Не росія, а терористичне угрупування кацапстан! На кацапстані немає 100 млн кацапів, щоб їх знищити, там їх набагато менше, все решта - поневолені народи!
показати весь коментар
22.02.2026 00:22 Відповісти
А чому не вимагають нас вийти з усеi Украiни?
показати весь коментар
20.02.2026 23:32 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2026 23:46 Відповісти
Це буде наступна вимога після зеленої здачі Донбасу, відмови від ядерки, відмови від перслідування воєнних злочинців, відмови від повернення територій війсковою силою.
показати весь коментар
21.02.2026 10:37 Відповісти
Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми.

Так програємо ми чи виграємо? Перекладіть з мови "лідера", а то знову щось не так зрозуміємо...
показати весь коментар
20.02.2026 23:32 Відповісти
Порохоботи вигнали єрмака, а більше Санича ніхто не здатний розтлумачити
показати весь коментар
20.02.2026 23:41 Відповісти
Ах ти ж наш сталевий лев і ніякий не торчок і брехун .Кляті піндоси.
показати весь коментар
20.02.2026 23:33 Відповісти
Окрім Донецької та Луганської областей (Донбасу), під російською окупацією станом на лютий 2026 року перебувають значні території на півдні та сході України.
Ось основні регіони та ключові населені пункти, які залишаються тимчасово окупованими:

1. Автономна Республіка Крим та м. Севастополь
Півострів повністю окупований з 2014 року. Росія використовує його як головну логістичну базу для утримання південного фронту.

2. Херсонська область (Лівобережжя)
Після звільнення Херсона у листопаді 2022 року, лівобережна частина області залишається під контролем РФ.
Ключові міста: Скадовськ, Генічеськ, Каховка, Нова Каховка, Олешки.
Особливість: Тут проходить сухопутний коридор до Криму.

3. Запорізька область (Південна частина)
Близько 70% території області окуповано. Обласний центр (Запоріжжя) - під контролем України.
Ключові міста: Мелітополь (адміністративний центр окупантів), Бердянськ, Енергодар (де розташована Запорізька АЕС), Токмак, Пологи, Василівка.

4. Харківська область (Прикордонні ділянки)
Невелика частина області на сході та півночі (зокрема в районі Куп'янська та вздовж кордону) залишається зоною бойових дій або під тимчасовою окупацією.
Ключові напрямки: Район Вовчанська та населені пункти на схід від річки Оскіл.

5. Миколаївська область (Кінбурнська коса)
Це єдина частина Миколаївщини, яка залишається окупованою. Вона має стратегічне значення для контролю над виходом з портів Миколаєва та Херсона до Чорного моря.
показати весь коментар
20.02.2026 23:33 Відповісти
Потужно...
показати весь коментар
21.02.2026 17:40 Відповісти
віктор копіпастер
показати весь коментар
24.02.2026 16:47 Відповісти
Так Санича й до сліз доведуть супостати! Санич хоч і сталевий Лев, але в нього мяке добре серце💩
показати весь коментар
20.02.2026 23:38 Відповісти
Два гидранта будапештского меморандума после того как отжали ЯО, смело приступили отжимать суверенную територию Украины. Развели лохов однажды, можно и дважды и трижды. Циничное *********.
показати весь коментар
20.02.2026 23:55 Відповісти
Чому він не каже, що "вийти з Донбасу" - це лише перша вимога ***** і касапів? Що після неї одразу піде друга: вийти з наступної області, Січеславської, наприклад, а то й Харківської...

Ні, бо тому що він не політик...
показати весь коментар
21.02.2026 00:14 Відповісти
Главное почаще повторять "мы точно не проигрываем". Может оно как-то и наладится?
показати весь коментар
21.02.2026 00:18 Відповісти
Кацапи нашваберні так й роблять.
показати весь коментар
21.02.2026 02:25 Відповісти
Ага і кацапи кожний день відступають?
показати весь коментар
21.02.2026 03:11 Відповісти
гітлер теж спочатку тільки наступав..... але так кацапи довго наступати не зможуть, дегенеарати які готові здохнуть за 25к $ закінчаться.
показати весь коментар
21.02.2026 10:54 Відповісти
КОГДА МЫ С СЕПАРАМИ В КИЕВЕ РАЗБЕРЁМСЯ !!!???
показати весь коментар
21.02.2026 01:09 Відповісти
Напоминаю,в данный момент слова США ,как и слова Соссии (это вообще всегда), не стоят бумаги на которой написаны.
показати весь коментар
21.02.2026 01:17 Відповісти
гнида разом з дерьмаком - Мінськи домовленості були дуже погані. Ми зробимо нові такі кращі, шо Порошенко слиною зійде. Ну, шо, пі......и, зробили ви краще. І головне шо отій мудрильний нарід вірив та вірить шо воно шось зробило краще. Україна кровью сходить, втрачає державність та свої землі, а зеленский з своїми партнерами розікрали сотні міліардів доларів допомоги, здав майже весь Південь без бою - молодець, вважають 60% наріду.
показати весь коментар
21.02.2026 01:17 Відповісти
Це називається вороги. Америкоси зараз такі самі вороги для нас, як і кацапи
показати весь коментар
21.02.2026 01:18 Відповісти
2 гаранта меморандума. Горіли б вони обидва у пеклі
показати весь коментар
21.02.2026 01:56 Відповісти
Ганьба та сором США... трамп став поруч з військовими злочинцями, терористами та вбивцями - рашистами!
показати весь коментар
21.02.2026 02:23 Відповісти
якщо в когось були якісь надії і сподівання на дітойоба трампона-гандона, то це проблеми конкретно тої людини....
показати весь коментар
21.02.2026 12:47 Відповісти
Нарешті сказано про те, що і так було відомо, але щепетильні зебіли у вищій владі усіляко замовчували: трампістські США грають на боці рашистської пітьми, усіма способами намагаючись схилити Україну до ганебної капітуляції перед смертельним ворогом.
Тож, Зеленському і його речникам слід припинити будь-які розмови про якийсь референдум щодо схвалення українським народом "угоди" про розшматування України під тиском *************** демона. Бо кожна юридична дія в цьому напрямку є державноб зрадою і переслідуватиметься незалежно від наслідків цих дій.
показати весь коментар
21.02.2026 05:40 Відповісти
Мы просто играем в цирк Трампа, чтобы США и далее давали развед. данные и продавали оружие нам.
показати весь коментар
21.02.2026 10:55 Відповісти
Ця гра - з "вогнем"!
Гадаєте американці не розуміють, що власне відбувається? Всі ці опції, про які Ви вказали (тут іще Starlink слід добавити), вони будуть покроково вимикати та знову вмикати по мірі зговірливості зебільної команди переговорників.
Тож, кожна фраза "А", заявлена зебілами на цих переговорах, кожна їхня згода під тиском нукерів ***********, тягнуть наступні "Б" і далі по алфавіту до кінця, аж поки в один прекрасний день Зеленський не оголосить про поразку України у війні з пітьмою і "важке рішення". Під яким він звісно "ніколи-ніколи" не підпишеться без згоди українського народу на удаваному референдумі.
Потрібно у максимально стислий час позбуватись залежності України від американських технологій і озброєнь, переходячи на європейські, корейські чи японські аналоги. Якщо власні не спроможні забезпечити.
показати весь коментар
21.02.2026 12:48 Відповісти
Але!
Наш стійкий солдатік з олов'яними яєлами не віддасть ні пяді землі!
Ну, тільки південь, дорогу до Криму, як в Омані наказали.
Ще була Одеса, але щось оті укро гої вперлися.
показати весь коментар
21.02.2026 06:17 Відповісти
Де план перемоги?Де ті вироби,на фоні яких ти записував черговий гундосий відосик? Ти є помилка виборців,якби не твої амбіції такої б війни не було.Збулись пророчеські слова Степана Хмари:
- Ви шпана,ви ліквідатори!
Перед виборами 2019 в словесних перепалках:"Це шанс","Голосую по приколу","Хоч поржем"
Наржались? Смішно?
показати весь коментар
21.02.2026 06:32 Відповісти
3000 ракет не завадили би як аргумент на переговорах.
показати весь коментар
21.02.2026 06:53 Відповісти
Цей аргумент тепер в кишенях міндічей, цукерманів та інших друзів та партнерів просроченого потужного.
показати весь коментар
21.02.2026 10:42 Відповісти
Зеля, в такому випадку подаруй їм картину з расіянським кораблем
показати весь коментар
21.02.2026 06:54 Відповісти
Этот Донбасс на данный момент - остаток в 5000 кв км Донецкой области... который еще за год войны уменьшится вдвое, а за пару лет будет потерян. Вот только в других областях рашисты тоже наступают и отгрызут за это время тоже кое-что...
Какие тогда видосики будем пилить?!
показати весь коментар
21.02.2026 07:46 Відповісти
«Крім того, глава держави розповів, що більше не живе в бункері під час війни.» - це все тому що він рідко буває в Україні.
показати весь коментар
21.02.2026 07:56 Відповісти
Тому що особисто для нього немає ніякої загрози: коли генералами командує "артист разговорного жанра", без війскової освіти, без війскового досвіду, але з друзями та кумами, які розкрадають державу - то це подарунок для любого агресора.
показати весь коментар
21.02.2026 10:48 Відповісти
Нам нічого не відомо про справжній зміст переговорів, адже наш лідор не спілкується з українськими журналістами. Тож ця балаканина в іноземних ЗМІ про тиск і особливо про потребу виборів може бути лише політичними іграми, якими лідор хоче підняти свій імідж на фоні зеленої мегакорупції.
показати весь коментар
21.02.2026 07:56 Відповісти
Ішака цілком влаштовують такі розклади, бо гарантують ще деякий час втриматись при владі. Недарма ж ішак заявляє, що може так "воювати", як зараз, ще три роки. Чмо свідомо затягує час аби втриматись, використовуючи патріотичну риторику, яка нічого немає спільного з справжніми намірами.
показати весь коментар
21.02.2026 08:06 Відповісти
В обмін на Каліфорнії. Чи Калінінградську область. Чи Краснодарський край.. Ми ще не вирішили.
показати весь коментар
21.02.2026 08:18 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 08:21 Відповісти
Звернить увагу: вимога вийти з донбасу - це лише передумова ПЕРЕД припинення вогню... і далі ще сотня умов :

адже пу чітко чесно і голосно сказав, що поки не усуне першопричини, то буде війна, але пу згоден, як тільки так і зразу погодитись на усунення цих першопричин дипл.шляхом= добровільної капітуляції України.

Так, за що билися з 2014 р та вже скоро 5й рік кривавої війни?
Зап і Хер обл в канстритуції раши...

Як то кажуть: лиха біда начала, дай палець пу... а Зе вже давав, коли на донбасі відвів з укріпленних позицій в Золотому і ін. начебно щоб пу страшно не було, Чонгар размінував, перед наступом, даби пу не розсердити і не провокувати, Кличка лаяв за підготовку ГО до війни...асфальт ...замість ракет...це вже було
і до чого це умиротворення звіра призвело?

Здати укріплення с людьми під пу - це початок капітуляції.
...вимагати точну дату вступу до ЄС чи НАТО під час війни... коли пу зазихає на всю Україну і пропонує зовнішнє управління... до чого ці балачки?

Після того, як Залізний відкрито сказав про тупікову ситуацію на фронті і значення нових технологій і потребу мобілізувати 500 тис штиків... то став бувшим..

Вихід з донбасу стане лише кроком до гарантованої капітуляції і гарантії безпеки під слово тр, навіть затверджені Конгрессом, такі ж надійні, як і обіцянка тр завалити Україну зброєю в разі відмови пу... і що?

Вже другий рік тр робить усе щоб завалити Україну... і 14 триліярдів які обіцяє йому пу, це і є ціна продажу України(
показати весь коментар
21.02.2026 08:46 Відповісти
Донбасу немає.
показати весь коментар
21.02.2026 16:03 Відповісти
Зеленський- імпотент!Політичний у всякому випадку. У владі потрібні нові незрадливі, патріотичні, компетентні і порядні люди! Таких в Україні мало але,на щастя, вони є...
показати весь коментар
21.02.2026 10:40 Відповісти
Зеленський вже майже напряму каже "Поки триває війна - ніхто не вважається програвшим. Тому вона буде тривати й далі".
показати весь коментар
21.02.2026 10:48 Відповісти
Для того, щоб війну закінчити потрібна відповідна зброя в достатній кількості, щоб примусити пу силой до миру.

Це добре розуміють європейці, роблять зараз все що можуть, але дуже залежні від сша, де рулить зараз тр, якій
зацікавлений тільки в лярдах для себе любого, родини і друзів. Право, мораль для тр 0,0, лише право сили і віджим лярдів.

Зараз тр не медіатор, а пособник пу.
Україні своє робить!

Тему виборів потрібно зараз закрити.
Ніхто воювати за Україну на полі бою не буде. Добре, що хоч кредити і зброю постачають.

Без посилення в рази мобілізації нема буде кому фронт тримати не то що наступати.

Тому питання або або: або капітуляція або спротив.
показати весь коментар
21.02.2026 11:17 Відповісти
Йди вже на Палкен штрассе. То твоє поле "бою" ))))
показати весь коментар
21.02.2026 13:22 Відповісти
Боже, врятуй!
показати весь коментар
21.02.2026 16:01 Відповісти
Допоможи мобілізації, приїдь з Німеччини до України та вступи до лав ЗСУ. Жінки теж потрібні. Будеш перев'язувати поранених у тилу.
показати весь коментар
21.02.2026 17:19 Відповісти
Будущее туманно, но нужно заранее думать об укреплениях на новых рубежах....
показати весь коментар
21.02.2026 11:20 Відповісти
обидві ********* йдуть НА ***!
показати весь коментар
21.02.2026 12:45 Відповісти
"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми. Ось у чому питання - але це дуже дороге питання"

ЦИЦЕРОН, бл*
показати весь коментар
21.02.2026 15:17 Відповісти
Хто б до тампона міг подумати що президент найвеличнішої країни планети почне танцювати під балалайку якогось простроченого диктатора *****, ватажка країни третього світу?
показати весь коментар
21.02.2026 19:05 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 19:49 Відповісти
 
 