США та РФ мають однакову вимогу до України для завершення війни – вийти з Донбасу, - Зеленський

Сполучені Штати та Росія чинять тиск на Україну, щоб українські сили вийшли з Донбасу в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тиск на Україну щодо територій

"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми. Ось у чому питання – але це дуже дороге питання", - сказав Зеленський.

За його словами, і Вашингтон, і Москва тиснуть на Київ, щоб той віддав Кремлю Донбас в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.

"І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, то вийдіть з Донбасу", - каже Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву на перемовинах поки немає, - Зеленський

"Росіяни не змогли загнати українців у бункери"

Крім того, глава держави розповів, що більше не живе в бункері під час війни.

"Головне, на мою думку, це те, що росіяни не можуть загнати нас у бункер", - вважає Зеленський.

Водночас, за його словами, ті росіяни, які сьогодні ходять вулицями Москви, перебувають у справжньому бункері.

"Це має відрізняти нас від них. Навіть якщо вони сьогодні ходять вулицями Москви, повірте, вони перебувають у справжньому бункері", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідерський формат може стати вирішальним у перемовинах, і Україна готова до нього, - Зеленський