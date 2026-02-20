США и РФ имеют одинаковое требование к Украине для завершения войны - выйти из Донбасса, - Зеленский
Соединенные Штаты и Россия оказывают давление на Украину, чтобы украинские силы вышли из Донбасса в рамках любого соглашения о прекращении войны.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.
Давление на Украину по территориям
"Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы точно не проигрываем, это точно. Вопрос в том, выиграем ли мы. Вот в чем вопрос – но это очень дорогой вопрос", – сказал Зеленский.
По его словам, и Вашингтон, и Москва давят на Киев, чтобы тот отдал Кремлю Донбасс в рамках какого-либо соглашения о прекращении четырехлетней войны.
"И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, то выйдите из Донбасса", - говорит Зеленский.
"Россияне не смогли загнать украинцев в бункеры"
Кроме того, глава государства рассказал, что больше не живет в бункере во время войны.
"Главное, на мой взгляд, это то, что россияне не могут загнать нас в бункер", - считает Зеленский.
В то же время, по его словам, те россияне, которые сегодня ходят по улицам Москвы, находятся в настоящем бункере.
"Это должно отличать нас от них. Даже если они сегодня ходят по улицам Москвы, поверьте, они находятся в настоящем бункере", - добавил Зеленский.
Доказательства, пусть предъявит доказательства, где это написано на бумаге?
Тобто реально він тягне країну в прірву, але щось там гундосить то про перемогу, то про "справедливий мир" ... людина, в якої поїхала кукуха неспроможна відчути реальність !
Клоун, так не буває. Це як друга свіжість (c). Якщо противник зайшов на твою територію, то потім війна або програна, або виграна.
Оригінально, але не смішно. Квартал вже не той.
Так програємо ми чи виграємо? Перекладіть з мови "лідера", а то знову щось не так зрозуміємо...
Ось основні регіони та ключові населені пункти, які залишаються тимчасово окупованими:
1. Автономна Республіка Крим та м. Севастополь
Півострів повністю окупований з 2014 року. Росія використовує його як головну логістичну базу для утримання південного фронту.
2. Херсонська область (Лівобережжя)
Після звільнення Херсона у листопаді 2022 року, лівобережна частина області залишається під контролем РФ.
Ключові міста: Скадовськ, Генічеськ, Каховка, Нова Каховка, Олешки.
Особливість: Тут проходить сухопутний коридор до Криму.
3. Запорізька область (Південна частина)
Близько 70% території області окуповано. Обласний центр (Запоріжжя) - під контролем України.
Ключові міста: Мелітополь (адміністративний центр окупантів), Бердянськ, Енергодар (де розташована Запорізька АЕС), Токмак, Пологи, Василівка.
4. Харківська область (Прикордонні ділянки)
Невелика частина області на сході та півночі (зокрема в районі Куп'янська та вздовж кордону) залишається зоною бойових дій або під тимчасовою окупацією.
Ключові напрямки: Район Вовчанська та населені пункти на схід від річки Оскіл.
5. Миколаївська область (Кінбурнська коса)
Це єдина частина Миколаївщини, яка залишається окупованою. Вона має стратегічне значення для контролю над виходом з портів Миколаєва та Херсона до Чорного моря.
Ні, бо тому що він не політик...