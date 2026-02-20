США и РФ имеют одинаковое требование к Украине для завершения войны - выйти из Донбасса, - Зеленский

Соединенные Штаты и Россия оказывают давление на Украину, чтобы украинские силы вышли из Донбасса в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

Давление на Украину по территориям

"Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы точно не проигрываем, это точно. Вопрос в том, выиграем ли мы. Вот в чем вопрос – но это очень дорогой вопрос", – сказал Зеленский.

По его словам, и Вашингтон, и Москва давят на Киев, чтобы тот отдал Кремлю Донбасс в рамках какого-либо соглашения о прекращении четырехлетней войны.

"И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, то выйдите из Донбасса", - говорит Зеленский.

"Россияне не смогли загнать украинцев в бункеры"

Кроме того, глава государства рассказал, что больше не живет в бункере во время войны.

"Главное, на мой взгляд, это то, что россияне не могут загнать нас в бункер", - считает Зеленский.

В то же время, по его словам, те россияне, которые сегодня ходят по улицам Москвы, находятся в настоящем бункере.

"Это должно отличать нас от них. Даже если они сегодня ходят по улицам Москвы, поверьте, они находятся в настоящем бункере", - добавил Зеленский.

