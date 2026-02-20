РУС
3 019 37

США и РФ имеют одинаковое требование к Украине для завершения войны - выйти из Донбасса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Соединенные Штаты и Россия оказывают давление на Украину, чтобы украинские силы вышли из Донбасса в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

Давление на Украину по территориям

"Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы точно не проигрываем, это точно. Вопрос в том, выиграем ли мы. Вот в чем вопрос – но это очень дорогой вопрос", – сказал Зеленский.

По его словам, и Вашингтон, и Москва давят на Киев, чтобы тот отдал Кремлю Донбасс в рамках какого-либо соглашения о прекращении четырехлетней войны.

"И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, то выйдите из Донбасса", - говорит Зеленский.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По територіальним питанням, зокрема Донбасу, позитива на переговорах поки немає, - Зеленський

"Россияне не смогли загнать украинцев в бункеры"

Кроме того, глава государства рассказал, что больше не живет в бункере во время войны. 

"Главное, на мой взгляд, это то, что россияне не могут загнать нас в бункер", - считает Зеленский.

В то же время, по его словам, те россияне, которые сегодня ходят по улицам Москвы, находятся в настоящем бункере.

"Это должно отличать нас от них. Даже если они сегодня ходят по улицам Москвы, поверьте, они находятся в настоящем бункере", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідерський формат може стати вирішальним у переговорах, і Україна готова до нього, - Зеленський

Зеленский Владимир (10536) россия (22163) США (7049) Донбасс (3848) война в Украине (7318)
+13
Вимоги до України для завершення війни писались в одному кабінеті.
20.02.2026 23:10 Ответить
+13
А чому б українським переговорникам (та й самому Зеленському) не запитати у американців і Трампа чому вони при минулорічному укладанні угоди щодо Гази не вимагали в Ізраїлю в якості компромісу віддати східний Єрусалим палестинцям, а Голанські висоти сірійцям?
20.02.2026 23:10 Ответить
+9
Чинять тиск тому що козирів нема вагомих в Україні, де балістика? Де відповіді на москву? Де відповіді по ближнім аєродлромам біля кордонів України? Нічого цього немає, США і рф бачать імпотентність і повну безпорадність зеленої влади і пресують по повному.
20.02.2026 23:18 Ответить
Не верю этому брехуну, ни единому его слову!

Доказательства, пусть предъявит доказательства, где это написано на бумаге?
20.02.2026 23:09 Ответить
Тоді ми не будемо приймати участь в цих переговорах.
20.02.2026 23:15 Ответить
Я вже схиляюсь до думки, що зараз ЛІДОР вже не брехун, які всі ці попередні роки, а дійсно - БОЖЕВІЛЬНИЙ ... особливо, коли дивишся на його мармизу на світлинах останніх місяців !

Тобто реально він тягне країну в прірву, але щось там гундосить то про перемогу, то про "справедливий мир" ... людина, в якої поїхала кукуха неспроможна відчути реальність !
21.02.2026 00:16 Ответить
клоун , а дє ж твій Курськ, на , який ти брехав , що щось, там обміняешь ? Залужний , казав що то афера , відповідай , разом з Сирьським , навіщо ви загубили бійців і зірвали звільнення Півдня
21.02.2026 00:17 Ответить
Не США мають вимогу, а Трамп і його ж/д оточення- Кушнер і Віткофф, які з маніякальною впертістю хочуть впарити Пуйлу Україну за великі мільярди доларів.
21.02.2026 00:40 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
20.02.2026 23:09 Ответить
20.02.2026 23:10 Ответить
20.02.2026 23:10 Ответить
Так він і зараз не вимагає віддати Білгород і Краснодар.
20.02.2026 23:21 Ответить
Тому шо у Ізраіля нема ядерного озброєння, но в ращі чого вони можуть його застосувати. А нас є 3000 фламіедічєй, летят на маскву з двушєчкой в клювікє
20.02.2026 23:25 Ответить
Ото правду кажуть,що пани скубуться,а у холопів чуби тріщать!
20.02.2026 23:17 Ответить
Які пани скубуться!?То з тебе стібуться і з тебе чуб летить.Кацапи для тебе пани і твоя хата під обстрілом,а пани на островах і вілах скубуть дурнів таких як ти.
21.02.2026 00:19 Ответить
20.02.2026 23:18 Ответить
Тому , що зейло ностра , своїм грабуванням допомоги США на гачку ФБР ( все зафіксовано на плівках , їм навіть льньки було гроші перепаковувати) і вимушена здавати інтереси України , щоб врятувати шкуру банди - ермака, пишного , умерова, арахламідіі, міндіч-цукерманів, чернишова, ………
21.02.2026 00:09 Ответить
Маячня, до чого тут козирі? Шулери грають разом не тому що в тебе немає козиря, а вому що вони разом.
21.02.2026 01:20 Ответить
РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ.НЕ ЗА ГОРАМИ "ТРАМБОН" БУДЕ ПОСТАВЛЯТИ "ТОМАГАВКИ" КУЙЛУ...
20.02.2026 23:19 Ответить
"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми. Джерело: https://censor.net/ua/n3601691

Клоун, так не буває. Це як друга свіжість (c). Якщо противник зайшов на твою територію, то потім війна або програна, або виграна.
20.02.2026 23:19 Ответить
20.02.2026 23:20 Ответить
...і жодного поганого слова за януковича, який попросив путіна ввести в Україну російські війська...
20.02.2026 23:30 Ответить
Янукович бурно аплодував Саничу під час виступу в сауні
20.02.2026 23:42 Ответить
воно - мірзенний негідник , який здавав Україну за три дні , подарував Південь , ще в Омані
21.02.2026 00:12 Ответить
"Це має відрізняти нас від них. Навіть якщо вони сьогодні ходять вулицями Москви, повірте, вони перебувають у справжньому бункері", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3601691

Оригінально, але не смішно. Квартал вже не той.
20.02.2026 23:24 Ответить
Немає ніякого тиску, але є проста дурість сядати за стіл переговорів з кацапами і з американськими долбойобами, вони ще й не таке придумають щоб кудись там вийти!
20.02.2026 23:27 Ответить
А чому не вимагають нас вийти з усеi Украiни?
20.02.2026 23:32 Ответить
20.02.2026 23:46 Ответить
Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи виграємо ми.

Так програємо ми чи виграємо? Перекладіть з мови "лідера", а то знову щось не так зрозуміємо...
20.02.2026 23:32 Ответить
Порохоботи вигнали єрмака, а більше Санича ніхто не здатний розтлумачити
20.02.2026 23:41 Ответить
Ах ти ж наш сталевий лев і ніякий не торчок і брехун .Кляті піндоси.
20.02.2026 23:33 Ответить
Окрім Донецької та Луганської областей (Донбасу), під російською окупацією станом на лютий 2026 року перебувають значні території на півдні та сході України.
Ось основні регіони та ключові населені пункти, які залишаються тимчасово окупованими:

1. Автономна Республіка Крим та м. Севастополь
Півострів повністю окупований з 2014 року. Росія використовує його як головну логістичну базу для утримання південного фронту.

2. Херсонська область (Лівобережжя)
Після звільнення Херсона у листопаді 2022 року, лівобережна частина області залишається під контролем РФ.
Ключові міста: Скадовськ, Генічеськ, Каховка, Нова Каховка, Олешки.
Особливість: Тут проходить сухопутний коридор до Криму.

3. Запорізька область (Південна частина)
Близько 70% території області окуповано. Обласний центр (Запоріжжя) - під контролем України.
Ключові міста: Мелітополь (адміністративний центр окупантів), Бердянськ, Енергодар (де розташована Запорізька АЕС), Токмак, Пологи, Василівка.

4. Харківська область (Прикордонні ділянки)
Невелика частина області на сході та півночі (зокрема в районі Куп'янська та вздовж кордону) залишається зоною бойових дій або під тимчасовою окупацією.
Ключові напрямки: Район Вовчанська та населені пункти на схід від річки Оскіл.

5. Миколаївська область (Кінбурнська коса)
Це єдина частина Миколаївщини, яка залишається окупованою. Вона має стратегічне значення для контролю над виходом з портів Миколаєва та Херсона до Чорного моря.
20.02.2026 23:33 Ответить
Так Санича й до сліз доведуть супостати! Санич хоч і сталевий Лев, але в нього мяке добре серце💩
20.02.2026 23:38 Ответить
Два гидранта будапештского меморандума после того как отжали ЯО, смело приступили отжимать суверенную територию Украины. Развели лохов однажды, можно и дважды и трижды. Циничное *********.
20.02.2026 23:55 Ответить
Чому він не каже, що "вийти з Донбасу" - це лише перша вимога ***** і касапів? Що після неї одразу піде друга: вийти з наступної області, Січеславської, наприклад, а то й Харківської...

Ні, бо тому що він не політик...
21.02.2026 00:14 Ответить
Главное почаще повторять "мы точно не проигрываем". Может оно как-то и наладится?
21.02.2026 00:18 Ответить
КОГДА МЫ С СЕПАРАМИ В КИЕВЕ РАЗБЕРЁМСЯ !!!???
21.02.2026 01:09 Ответить
Напоминаю,в данный момент слова США ,как и слова Соссии (это вообще всегда), не стоят бумаги на которой написаны.
21.02.2026 01:17 Ответить
гнида разом з дерьмаком - Мінськи домовленості були дуже погані. Ми зробимо нові такі кращі, шо Порошенко слиною зійде. Ну, шо, пі......и, зробили ви краще. І головне шо отій мудрильний нарід вірив та вірить шо воно шось зробило краще. Україна кровью сходить, втрачає державність та свої землі, а зеленский з своїми партнерами розікрали сотні міліардів доларів допомоги, здав майже весь Південь без бою - молодець, вважають 60% наріду.
21.02.2026 01:17 Ответить
Це називається вороги. Америкоси зараз такі самі вороги для нас, як і кацапи
21.02.2026 01:18 Ответить
 
 