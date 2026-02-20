РУС
Лидерский формат может стать решающим в переговорах, и Украина готова к нему, - Зеленский

Зеленский о встрече на уровне лидеров

Украина продолжает работать над тем, чтобы лидеры были готовы встречаться и решать вопросы, которые не решаются на уровне команд.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по словам Зеленского, реальные возможности достойно завершить войну остаются, и в этом может значительно помочь способность мира оказывать давление на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне.

Следующий раунд переговоров

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", - добавил он.

Читайте также: По территориальным вопросам, в частности Донбасса, позитива на переговорах пока нет, - Зеленский

Также Зеленский подчеркнул, что украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены.

Украина готова к встрече лидеров

Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - заверил президент.

Читайте также: Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время

Что предшествовало?

Топ комментарии
+13
"Лідера" розкусили вже в німецькому бундестазі. Сам себе ще вважає таким.
20.02.2026 18:07 Ответить
+11
Зразу прочитав "підерський формат", ого думаю
20.02.2026 18:12 Ответить
+8
А, лідер хто? Це безтолкове, обкурене чмо?
20.02.2026 18:20 Ответить
"Лідера" розкусили вже в німецькому бундестазі. Сам себе ще вважає таким.
20.02.2026 18:07 Ответить
ЙБТВЙМТЬ!
20.02.2026 18:07 Ответить
ЗЄльоне геть з'їхало з глузду !

якщо воно зостанеться - Україна впаде !

.
20.02.2026 19:26 Ответить
А може й ні. Окей Зеленський зустрічається з путіним і? Що може таке сказати ( ну окрім жартів з КВК) чи налякати, що путін припинить війну? А нафіга, це просто зелений хайп, розрахований на те що зустрічі не буде. Цікаво коли ***** скаже , що готовий зустрітися з під якого дивану будуть витягувати Зеленського за ноги. А вірогідніше, що він затупає ніжками і бігатиме по всій Європі та світу щоб самому не зустрічатися.
20.02.2026 18:08 Ответить
не , пуйло з бункера не вийде
20.02.2026 18:09 Ответить
Тягне ковдру на себе - цей лідер - КГБіст тобі не по зубах
20.02.2026 18:10 Ответить
Зразу прочитав "підерський формат", ого думаю
20.02.2026 18:12 Ответить
трамп, буйло й ЗЄльоний - супер команда лідорів
20.02.2026 19:28 Ответить
Абсолютно правильно й прочитав і це зовсім не смішно.
21.02.2026 00:24 Ответить
Этот "лидер" уже 7 лет решает. Нарешал как минимум на Кипр(ЮАР и другие варианты тоже возможны).
20.02.2026 18:16 Ответить
а мені здаєтсья не дуже готова саме через лідера
20.02.2026 18:16 Ответить
Може лідорський?
20.02.2026 18:17 Ответить
Зюзя чітко впевнений що виграє конкурс капітанів!
Шкода тільки що Масляков подох, нема кому судити ))))
20.02.2026 18:18 Ответить
там "капітани" такі зберуться, що

Маслюков може вистрибнути з казана та втекти від чортів - воно буде того варте

.
20.02.2026 19:30 Ответить
зачем зеле это понятно - показать какой он крутой и что обламал все планы старого чекиста. Зачем это путлеру - показать всем что его обламал всратый клоун которого он считал за дурачка и вот приходится позорно идти на встречу ?
20.02.2026 18:19 Ответить
А, лідер хто? Це безтолкове, обкурене чмо?
20.02.2026 18:20 Ответить
ой Боже ж мій ...тримайтеся чи хавайтеся , 🤡 лідор "реч " бовкнув ...пре сильно ...
20.02.2026 18:24 Ответить
"зелений лузер" розказує про лідерство ...Зрадники не бувають лідерами
20.02.2026 18:25 Ответить
😕😏
20.02.2026 18:37 Ответить
100 хід, бо в москву він же не поїде.
20.02.2026 18:37 Ответить
Ойой! Аж стало страшно. Все, попереду перемога і вихід на кордони 1991 року.
20.02.2026 19:00 Ответить
а потім вмре за Крим...

.
20.02.2026 19:31 Ответить
Те що Зеленський Лідор, говорили вже давно.
Про це говорили люди, з різними політичними поглядами та з різним статусом у суспільстві.
20.02.2026 19:02 Ответить
ЯКА політика у борделі))??
А може у борделі говорили про профорієнтацію і любимі способи самореалізації найвеличнішого ухилянта??
Та ні((
Там говорили про ефективне використання пустотних спроможностей чотириждиухилянта для підвищення медійної красоти борделю на фоні зниження привабливості старих проституток.
Коротше - про щось говорили.
Начебто ТІЛЬКИ говорили - а ВСЕ одно СМЕРДИТЬ((.
Смердить використаною проституткою і виборами((
20.02.2026 19:41 Ответить
20.02.2026 19:03 Ответить
Лідерів чи підарів? Да какая разніца?
20.02.2026 19:15 Ответить
якби воно вміло читати, то прочитало б казку про голого короля (лідОра), яким воно насправді є...
20.02.2026 19:20 Ответить
Не чує баба. Який який формат? Підер називає себе лідером?
20.02.2026 19:44 Ответить
А лідар хто
20.02.2026 20:32 Ответить
Тебе, скомороха злодійкуватого, ***** схаває на вечерю. А на сніданок і обід Арахамію з Умєровим.
20.02.2026 20:46 Ответить
 
 