Лидерский формат может стать решающим в переговорах, и Украина готова к нему, - Зеленский
Украина продолжает работать над тем, чтобы лидеры были готовы встречаться и решать вопросы, которые не решаются на уровне команд.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по словам Зеленского, реальные возможности достойно завершить войну остаются, и в этом может значительно помочь способность мира оказывать давление на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне.
Следующий раунд переговоров
"Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", - добавил он.
Также Зеленский подчеркнул, что украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены.
Украина готова к встрече лидеров
Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - заверил президент.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
