Лидерский формат может стать решающим в переговорах, и Украина готова к нему, - Зеленский

Украина продолжает работать над тем, чтобы лидеры были готовы встречаться и решать вопросы, которые не решаются на уровне команд.

В частности, по словам Зеленского, реальные возможности достойно завершить войну остаются, и в этом может значительно помочь способность мира оказывать давление на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне.

Следующий раунд переговоров

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", - добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены.

Украина готова к встрече лидеров

Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - заверил президент.

