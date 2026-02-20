553 4
Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
После украинско-российских переговоров в Женеве президент Владимир Зеленский ожидает, что в ближайшее время между странами может состояться новый обмен военнопленными.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Обмен пленными
По его словам, в пятницу у него был подробный доклад украинской переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. Обсудили, в частности, и "гуманитарный трек".
"Пока рано говорить о позитиве, но нашли конструктив, что в ближайшие дни определятся с обменом – в каком количестве и когда он может быть. Обмен военнопленных Украины на военнопленных России", – добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- 5 февраля в рамках первого в 2026 году обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских. Большинство находились в плену еще с 2022 года.
