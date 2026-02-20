Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время

РУС
После украинско-российских переговоров в Женеве президент Владимир Зеленский ожидает, что в ближайшее время между странами может состояться новый обмен военнопленными.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Обмен пленными

По его словам, в пятницу у него был подробный доклад украинской переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. Обсудили, в частности, и "гуманитарный трек".

"Пока рано говорить о позитиве, но нашли конструктив, что в ближайшие дни определятся с обменом – в каком количестве и когда он может быть. Обмен военнопленных Украины на военнопленных России", – добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Автор: 

"Чебурек" сьогодні чекає на НАБУ і САП чи тільки на САП
показать весь комментарий
20.02.2026 17:22 Ответить
Шоумен вірить в анонсіки і відосіки, нам треба ефективні дії із результатами, можна без відсіків і анонсування
показать весь комментарий
20.02.2026 17:25 Ответить
Білоруській "мата харі" підняв настрій.
Пуйло чекістів не кидає,витягне як і Цемаха, питання лише,чи з'явиться ермак в публічній площині.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:51 Ответить
Азовців коли обміняєте? Обдурили їх, умовили здатися. Три роки вже пройшло після ваших обіцянок! Чекаємо дій!
показать весь комментарий
20.02.2026 19:36 Ответить
 
 