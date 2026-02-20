Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими найближчим часом
Після українсько-російських переговорів у Женеві президент Володимир Зеленський очікує, що найближчим часом між країнами може відбутися новий обмін військовополоненими.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Обмін полоненими
За його словами, у п'ятницю в нього була детальна доповідь української переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Обговорили, зокрема, і "гуманітарний трек".
"Поки що рано говорити про позитив, але знайшли конструктив, що найближчими днями визначаться з обміном – в якій кількості й коли він може бути. Обмін військовополонених України на військовополонених Росії", - додав Зеленський.
Що передувало?
- 5 лютого в межах першого у 2026 році обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пуйло чекістів не кидає,витягне як і Цемаха, питання лише,чи з'явиться ермак в публічній площині.