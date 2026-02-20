Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими найближчим часом

Після українсько-російських переговорів у Женеві президент Володимир Зеленський очікує, що найближчим часом між країнами може відбутися новий обмін військовополоненими.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у п'ятницю в нього була детальна доповідь української переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Обговорили, зокрема, і "гуманітарний трек".

"Поки що рано говорити про позитив, але знайшли конструктив, що найближчими днями визначаться з обміном – в якій кількості й коли він може бути. Обмін військовополонених України на військовополонених Росії", - додав Зеленський.

Що передувало?

5 лютого в межах першого у 2026 році обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

