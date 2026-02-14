Зеленський: У російському полоні перебувають 7 тисяч українців, у нас — 4 тисячі окупантів

Наразі в російському полоні перебуває близько 7 тисяч українських військовополонених. Україна взяла в полон понад 4 тисячі російських військових.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У них (росіян, — ред.) зараз перебуває приблизно 7 тис. українських військовополонених. У нас на даний момент — понад 4 тис. Це добрі новини, тому що в нас було 1,5 тис. На даний момент маємо трохи більш ніж 4 тис. Тобто ми можемо провести обмін",- сказав очільник держави.

За словами президента, Україна може провести обмін всіх на всіх, якщо російська сторона готова до цього.

Водночас Зеленський додав, що Україна погодиться і на менші за кількістю обміни.

