Зеленський: У російському полоні перебувають 7 тисяч українців, у нас — 4 тисячі окупантів
Наразі в російському полоні перебуває близько 7 тисяч українських військовополонених. Україна взяла в полон понад 4 тисячі російських військових.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У них (росіян, — ред.) зараз перебуває приблизно 7 тис. українських військовополонених. У нас на даний момент — понад 4 тис. Це добрі новини, тому що в нас було 1,5 тис. На даний момент маємо трохи більш ніж 4 тис. Тобто ми можемо провести обмін",- сказав очільник держави.
За словами президента, Україна може провести обмін всіх на всіх, якщо російська сторона готова до цього.
Водночас Зеленський додав, що Україна погодиться і на менші за кількістю обміни.
Топ коментарі
+17 Андрій Лавриненко
14.02.2026 18:38
+12 Besya #601314
14.02.2026 18:38
+12 setepan sepen
14.02.2026 18:38
А взагалі скільки кцпських церковних прихвостнів в Україні?
якщо зібрати всіх слуг гундяєвського сатанату то різниця мінімум в два рази буде на нашу користь