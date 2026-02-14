Зеленський: У російському полоні перебувають 7 тисяч українців, у нас — 4 тисячі окупантів

Наразі в російському полоні перебуває близько 7 тисяч українських військовополонених. Україна взяла в полон понад 4 тисячі російських військових.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У них (росіян, — ред.) зараз перебуває приблизно 7 тис. українських військовополонених. У нас на даний момент — понад 4 тис. Це добрі новини, тому що в нас було 1,5 тис. На даний момент маємо трохи більш ніж 4 тис. Тобто ми можемо провести обмін",- сказав очільник держави.

За словами президента, Україна може провести обмін всіх на всіх, якщо російська сторона готова до цього.

Водночас Зеленський додав, що Україна погодиться і на менші за кількістю обміни.

Читайте також: Україна може оголосити перемир'я для росіян для проведення виборів у РФ, - Зеленський

Потужно просрав зі своїми хенералами Кримський коридор, загнав Маріуполь у оточення. Те ж саме збирався влаштувати з Києвом. Но там щось пошло не так. Плюс він злякався, що Путін його грохне, щоб не патякав зайвого. Або чеченці його схоплять та будуть у зоопарку показувать.
14.02.2026 18:38 Відповісти
Якось дивно, втрати в нас в " рази менші", а в полоні більше ніж кацапів..
14.02.2026 18:38 Відповісти
якщо зібрати всіх слуг гундяєвського сатанату то різниця мінімум в два рази буде на нашу користь
14.02.2026 18:38 Відповісти
Треба було на курщині набрати кацапського бидла, було б 20-30 тисяч людей проти 7 тисяч українців!
14.02.2026 18:35 Відповісти
Ще можно агентуру УПЦ наловить та помінять. Но там криша солідная.
14.02.2026 18:39 Відповісти
Це також варіант, я це підтримую!
14.02.2026 18:41 Відповісти
В Польщі ловиш?
14.02.2026 20:23 Відповісти
Із ***********!
14.02.2026 20:38 Відповісти
Там коефіцієнт більший. Нехай міняють 1:5хоча б.
А взагалі скільки кцпських церковних прихвостнів в Україні?
14.02.2026 20:38 Відповісти
після бійки кулаками не махають
14.02.2026 18:39 Відповісти
14.02.2026 18:38 Відповісти
14.02.2026 18:38 Відповісти
Нахапали наших цивільних. Треба буде на Бєлгородщині так робити.
14.02.2026 18:41 Відповісти
***** і ***** не здалися цивільні касапи. Вимінювати їх не буде.
14.02.2026 18:52 Відповісти
Читати вмієш чи не навчений? Військовополонені
14.02.2026 20:24 Відповісти
Кацапи всіх під цю гребінку записують..
15.02.2026 23:36 Відповісти
Нічого дивного немає, ази військової науки - наступаюча сторона завжди більше особового складу втрачає, але при відступі більша вірогідність у полон потрапити...
14.02.2026 18:43 Відповісти
якщо зібрати всіх слуг гундяєвського сатанату то різниця мінімум в два рази буде на нашу користь
14.02.2026 18:38 Відповісти
А вони їм там треба ?
14.02.2026 19:49 Відповісти
Через гнид ЗЕлених пліснявних
14.02.2026 18:38 Відповісти
Розказав би, яку відповідальність, як Верховний головнокомандувач, несе він особисто за такий стан речей!
14.02.2026 18:42 Відповісти
ти надто багато хочеш наявності в нього честі та чесності.
14.02.2026 18:53 Відповісти
Це твоє досягнення чи як завжди "про#об"?
14.02.2026 18:48 Відповісти
Той що окупував владу в України , поклав на Конституцію , розповідає нам про полонених окупантів. Його , всю його партію уродів , разом з ОПою , можна зарахувати до полонених орків , і поміняти на викрадених українських дітей московією .
14.02.2026 19:49 Відповісти
А если кацапё3далов разрезать пополам, то у нас 8000 кацапё3далов...
14.02.2026 21:44 Відповісти
чому полонені окупанти вбивці і садисти живуть в полоні краще чим українські пенсіонери,або громадяни який виловило бандитське незаконне угрупування тцк ?
15.02.2026 07:37 Відповісти
 
 