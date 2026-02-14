Зеленский: В российском плену находятся 7 тысяч украинцев, у нас — 4 тысячи оккупантов

Сейчас в российском плену находится около 7 тысяч украинских военнопленных. Украина взяла в плен более 4 тысяч российских военных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.

"У них (россиян. — Ред.) сейчас находится примерно 7 тыс. украинских военнопленных. У нас на данный момент — более 4 тыс. Это хорошие новости, потому что у нас было 1,5 тыс. На данный момент имеем чуть более 4 тыс. То есть мы можем провести обмен", — сказал глава государства.

По словам президента, Украина может провести обмен всех на всех, если российская сторона готова к этому.

В то же время Зеленский добавил, что Украина согласится и на меньшие по количеству обмены.

