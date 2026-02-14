РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7593 посетителя онлайн
Новости Обмен пленными
887 14

Зеленский: В российском плену находятся 7 тысяч украинцев, у нас — 4 тысячи оккупантов

Зеленский назвал количество пленных с обеих сторон

Сейчас в российском плену находится около 7 тысяч украинских военнопленных. Украина взяла в плен более 4 тысяч российских военных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"У них (россиян. — Ред.) сейчас находится примерно 7 тыс. украинских военнопленных. У нас на данный момент — более 4 тыс. Это хорошие новости, потому что у нас было 1,5 тыс. На данный момент имеем чуть более 4 тыс. То есть мы можем провести обмен", — сказал глава государства.

По словам президента, Украина может провести обмен всех на всех, если российская сторона готова к этому.

В то же время Зеленский добавил, что Украина согласится и на меньшие по количеству обмены.

Читайте также: Украина может объявить перемирие для россиян для проведения выборов в РФ, - Зеленский

Автор: 

военнопленные (1251) Зеленский Владимир (23675) Мюнхен (212)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Потужно просрав зі своїми хенералами Кримський коридор, загнав Маріуполь у оточення. Те ж саме збирався влаштувати з Києвом. Но там щось пошло не так. Плюс він злякався, що Путін його грохне, щоб не патякав зайвого. Або чеченці його схоплять та будуть у зоопарку показувать.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:38 Ответить
+5
Треба було на курщині набрати кацапського бидла, було б 20-30 тисяч людей проти 7 тисяч українців!
показать весь комментарий
14.02.2026 18:35 Ответить
+5
Через гнид ЗЕлених пліснявних
показать весь комментарий
14.02.2026 18:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба було на курщині набрати кацапського бидла, було б 20-30 тисяч людей проти 7 тисяч українців!
показать весь комментарий
14.02.2026 18:35 Ответить
Ще можно агентуру УПЦ наловить та помінять. Но там криша солідная.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:39 Ответить
Це також варіант, я це підтримую!
показать весь комментарий
14.02.2026 18:41 Ответить
після бійки кулаками не махають
показать весь комментарий
14.02.2026 18:39 Ответить
Потужно просрав зі своїми хенералами Кримський коридор, загнав Маріуполь у оточення. Те ж саме збирався влаштувати з Києвом. Но там щось пошло не так. Плюс він злякався, що Путін його грохне, щоб не патякав зайвого. Або чеченці його схоплять та будуть у зоопарку показувать.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:38 Ответить
Якось дивно, втрати в нас в " рази менші", а в полоні більше ніж кацапів..
показать весь комментарий
14.02.2026 18:38 Ответить
Нахапали наших цивільних. Треба буде на Бєлгородщині так робити.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:41 Ответить
***** і ***** не здалися цивільні касапи. Вимінювати їх не буде.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:52 Ответить
Нічого дивного немає, ази військової науки - наступаюча сторона завжди більше особового складу втрачає, але при відступі більша вірогідність у полон потрапити...
показать весь комментарий
14.02.2026 18:43 Ответить
Зеленський: У російському полоні перебувають 7 тисяч українців, у нас - 4 тисячі окупантів Джерело: https://censor.net/ua/n3600604
якщо зібрати всіх слуг гундяєвського сатанату то різниця мінімум в два рази буде на нашу користь
показать весь комментарий
14.02.2026 18:38 Ответить
Через гнид ЗЕлених пліснявних
показать весь комментарий
14.02.2026 18:38 Ответить
Розказав би, яку відповідальність, як Верховний головнокомандувач, несе він особисто за такий стан речей!
показать весь комментарий
14.02.2026 18:42 Ответить
ти надто багато хочеш наявності в нього честі та чесності.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:53 Ответить
Це твоє досягнення чи як завжди "про#об"?
показать весь комментарий
14.02.2026 18:48 Ответить
 
 