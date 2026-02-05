15 звільнених з полону захисників були засуджені в РФ до довічного ув’язнення, - Координаційний штаб

Серед українців, яких 5 лютого звільнили з російського полону, 15 осіб мали вирок російських судів до довічного позбавлення волі.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливістю цього обміну є те, що зараз повернулися ті, хто мав судові вироки, зокрема 15 – ті, хто мав вирок до довічного ув’язнення", – сказав представник штабу.

Він не уточнив, за що були засуджені в Росії ці українці.

Стан здоров’я звільнених з полону – поганий

Наразі звільнених з полону привезли до медичного закладу, де вони будуть проходити огляд і подальшу реабілітацію. Стан здоров’я чоловіків – поганий, каже представник Координаційного штабу.

"Більшість з них потребує тривалої реабілітації, реінтеграції в суспільство. В них проблеми з опорно-руховим апаратом, інколи – з ментальним здоров’ям, проблеми з травною системою. Понад три роки в полоні (більшість перебувала саме такий час) даються в знаки", - розповів Яценко.

Обмін полоненими 5 лютого

Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

