Новини Обмін полоненими Бійців Азову повернули з полону РФ
Із полону РФ повернули чотирьох бійців "Азову", які майже 4 роки перебували в неволі

Обмін військовополоненими 5 лютого

5 лютого до України після 4 років російського полону вдалося повернути чотирьох військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" та п'ятьох військовослужбовців 15-ї бригади "Кара-Даг".

Про це повідомив командир 1 корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

"З поверненням додому, побратими. Випробування, які довелося пройти вам, неможливо уявити. Ви продемонстрували силу та міць азовського духу і не зламалися під колосальним тиском ворога. Дякую вам за ваші мужність та вірність Україні", - написав Прокопенко.

Він також наголосив, що вже майже чотири роки понад 700 азовців перебувають у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.

  • Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
  • Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Азовці, оборонці Маріуполя, - єдині, до яких щодо полону не може бути жодних питань. Вони обороняли місто практично до останнього патрона (в буквальному сенсі) і опинилися настільки глибоко в москальському тилу, що про прорив до своїх не могло бути мови. Тому саме азовці мають бути пріоритетом при всіх обмінах!
Вова Зеленський професійний гравець писюном на роялі обіцяв обміняти Азовців на россіян та їхню агентуру. Нема нічого простішого - наловіть попів РПЦ МП... Це ж просто агентура ФСБ. Вова зеленський не може - писюн його кришкою роялю затиснуло. А тим часом -https://ua.korrespondent.net/world/russia/4767257-vid-13-do-23-rokiv-kolonii-v-rf-zasudyly-polonenykh-azovtsiv
+2
Валєрка, а чи ти бачила фізичний стан цих бійців, що такі бравурні статейки шкрабаєш?
Валєрка, а чи ти бачила фізичний стан цих бійців, що такі бравурні статейки шкрабаєш?
То ж бравурна цитата командира Азова. Претензії до нього.
не соромно тобі лайно накидати?
Не соромно, тому що це правда. Кацапи на обмін віддають невиліковно хворих. Іди, великий оптимісте, і спитай статистику у свого презіка-статиста, скільки з раніше обміняних ще живі.
ти пліснява в порівняні з людиною що сказала слова які ти коментуєш своїм поганим ротом...та ще й маніпулюєш, надаючи інший сенс і підміняючи особистість автора слів... пліснява, тому і не соромно...
Степашка, а ти за себе високої думки. Останній мій комент був до тебе.
гарна новина - но маловато....
Боже - бережи Героїв! Тварі кацапські ....горіти в пеклі...Смерть ворогам! Героям слава!!
