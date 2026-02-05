Із полону РФ повернули чотирьох бійців "Азову", які майже 4 роки перебували в неволі
5 лютого до України після 4 років російського полону вдалося повернути чотирьох військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" та п'ятьох військовослужбовців 15-ї бригади "Кара-Даг".
Про це повідомив командир 1 корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.
Повернення бійців
"З поверненням додому, побратими. Випробування, які довелося пройти вам, неможливо уявити. Ви продемонстрували силу та міць азовського духу і не зламалися під колосальним тиском ворога. Дякую вам за ваші мужність та вірність Україні", - написав Прокопенко.
Він також наголосив, що вже майже чотири роки понад 700 азовців перебувають у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.
Обмін полоненими 5 лютого
- Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
- Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
