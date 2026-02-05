Обмен пленными Бойцов Азова вернули из плена РФ
4 000 11

Из плена РФ вернули четырех бойцов "Азова", которые почти 4 года находились в неволе

Обмен военнопленными 5 февраля

5 февраля в Украину после 4 лет российского плена удалось вернуть четырех военнослужащих 12-й бригады спецназначения "Азов" и пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

Об этом сообщил командир 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

Возвращение бойцов

"С возвращением домой, побратимы. Испытания, которые пришлось пройти вам, невозможно представить. Вы продемонстрировали силу и мощь азовского духа и не сломались под колоссальным давлением врага. Благодарю вас за ваше мужество и верность Украине", - написал Прокопенко.

Он также подчеркнул, что уже почти четыре года более 700 азовцев находятся в российском плену. Украина работает над их возвращением домой.

Обмен пленными 5 февраля

  • Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
  • Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

военнопленные (1268) обмен (1526) Национальная гвардия (2346) Азов (882) Прокопенко Денис (15)
Топ комментарии
+14
Азовці, оборонці Маріуполя, - єдині, до яких щодо полону не може бути жодних питань. Вони обороняли місто практично до останнього патрона (в буквальному сенсі) і опинилися настільки глибоко в москальському тилу, що про прорив до своїх не могло бути мови. Тому саме азовці мають бути пріоритетом при всіх обмінах!
05.02.2026 19:55 Ответить
+5
Вова Зеленський професійний гравець писюном на роялі обіцяв обміняти Азовців на россіян та їхню агентуру. Нема нічого простішого - наловіть попів РПЦ МП... Це ж просто агентура ФСБ. Вова зеленський не може - писюн його кришкою роялю затиснуло. А тим часом -https://ua.korrespondent.net/world/russia/4767257-vid-13-do-23-rokiv-kolonii-v-rf-zasudyly-polonenykh-azovtsiv
05.02.2026 20:20 Ответить
+2
Валєрка, а чи ти бачила фізичний стан цих бійців, що такі бравурні статейки шкрабаєш?
05.02.2026 19:32 Ответить
Комментировать
Валєрка, а чи ти бачила фізичний стан цих бійців, що такі бравурні статейки шкрабаєш?
05.02.2026 19:32 Ответить
То ж бравурна цитата командира Азова. Претензії до нього.
05.02.2026 23:33 Ответить
не соромно тобі лайно накидати?
06.02.2026 11:43 Ответить
Не соромно, тому що це правда. Кацапи на обмін віддають невиліковно хворих. Іди, великий оптимісте, і спитай статистику у свого презіка-статиста, скільки з раніше обміняних ще живі.
06.02.2026 14:44 Ответить
ти пліснява в порівняні з людиною що сказала слова які ти коментуєш своїм поганим ротом...та ще й маніпулюєш, надаючи інший сенс і підміняючи особистість автора слів... пліснява, тому і не соромно...
07.02.2026 12:39 Ответить
Степашка, а ти за себе високої думки. Останній мій комент був до тебе.
07.02.2026 15:06 Ответить
гарна новина - но маловато....
05.02.2026 19:48 Ответить
Боже - бережи Героїв! Тварі кацапські ....горіти в пеклі...Смерть ворогам! Героям слава!!
05.02.2026 21:30 Ответить
 
 