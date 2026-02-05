Из плена РФ вернули четырех бойцов "Азова", которые почти 4 года находились в неволе
5 февраля в Украину после 4 лет российского плена удалось вернуть четырех военнослужащих 12-й бригады спецназначения "Азов" и пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".
Об этом сообщил командир 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.
Возвращение бойцов
"С возвращением домой, побратимы. Испытания, которые пришлось пройти вам, невозможно представить. Вы продемонстрировали силу и мощь азовского духа и не сломались под колоссальным давлением врага. Благодарю вас за ваше мужество и верность Украине", - написал Прокопенко.
Он также подчеркнул, что уже почти четыре года более 700 азовцев находятся в российском плену. Украина работает над их возвращением домой.
Обмен пленными 5 февраля
- Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
- Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.
Топ комментарии
+14 Сергей Папков #616945
показать весь комментарий05.02.2026 19:55 Ответить Ссылка
+5 Banda 77
показать весь комментарий05.02.2026 20:20 Ответить Ссылка
+2 Yuri Yuri #575747
показать весь комментарий05.02.2026 19:32 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yuri Yuri #575747
показать весь комментарий05.02.2026 19:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий05.02.2026 23:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
MrStepanovM
показать весь комментарий06.02.2026 11:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yuri Yuri #575747
показать весь комментарий06.02.2026 14:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
MrStepanovM
показать весь комментарий07.02.2026 12:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yuri Yuri #575747
показать весь комментарий07.02.2026 15:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий05.02.2026 19:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Папков #616945
показать весь комментарий05.02.2026 19:55 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий05.02.2026 20:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Banda 77
показать весь комментарий05.02.2026 20:20 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Віталій #613985
показать весь комментарий05.02.2026 21:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль