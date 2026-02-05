Из плена РФ вернули четырех бойцов "Азова", которые почти 4 года находились в неволе

5 февраля в Украину после 4 лет российского плена удалось вернуть четырех военнослужащих 12-й бригады спецназначения "Азов" и пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

Об этом сообщил командир 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

Возвращение бойцов

"С возвращением домой, побратимы. Испытания, которые пришлось пройти вам, невозможно представить. Вы продемонстрировали силу и мощь азовского духа и не сломались под колоссальным давлением врага. Благодарю вас за ваше мужество и верность Украине", - написал Прокопенко.

Он также подчеркнул, что уже почти четыре года более 700 азовцев находятся в российском плену. Украина работает над их возвращением домой.

Обмен пленными 5 февраля

Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

