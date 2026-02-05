Из плена вернулся защитник Назар Далецкий, которого более трех лет считали погибшим. ВИДЕО+ФОТО

В ходе сегодняшнего обмена пленными в Украину вернулся защитник Назар Далецкий, которого считали погибшим еще с сентября 2022 года.

Об этом сообщает Куликовский поселковый совет Львовского района и глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

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Мужчину считали погибшим более 3 лет

"Во время сегодняшнего обмена пленными в Украину вернулся житель нашей громады — Далецкий Назар, житель с. Великий Дорошев. Которого мы с болью в сердце считали погибшим еще с сентября 2022 года. Он жил. Он выстоял. Он вернулся. Это чудо, выстраданное мужеством, верой и любовью тех, кто не переставал ждать. Это напоминание каждому из нас, что пока есть хоть малейшая надежда — она стоит того, чтобы за нее держаться", — говорится в сообщении Куликовского поселкового совета.

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Больше о Назаре Далецком

Назар Далецкий — участник АТО. С началом полномасштабной войны пошел защищать Украину. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

"В мае 2022 года Назар перестал выходить на связь. Сначала воин был в числе пропавших без вести. Впоследствии семье сообщили, что он погиб в Купянском районе, Харьковской области, 25 сентября 2022 года – в день своего рождения. В июле 2025 года другой наш защитник, которого освободили из плена, сообщил, что Назар жив. В авгсте эту информацию подтвердил еще один воин. В октябре – третий. Родные хлопотали и верили", – рассказал Козицкий.

Семья узнала об освобождении Назара Далецкого из российского плена.

Обмен пленными 5 февраля

Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских. Большинство находились в плену еще с 2022 года.

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