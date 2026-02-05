З полону повернувся захисник Назар Далецький, якого понад три роки вважали загиблим. ВІДЕО+ФОТО

Під час сьогоднішнього обміну полоненими до України повернувся захисник Назар Далецький, якого вважали загиблим ще з вересня 2022 року.

Про це повідомляє Куликівська селищна рада Львівського району та очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чоловіка вважали загиблим понад 3 роки

"Під час сьогоднішнього обміну полоненими до України повернувся житель нашої громади — Далецький Назар, житель с. Великий Дорошів. Якого ми з болем у серці вважали загиблим ще з вересня 2022 року. Він жив. Він вистояв. Він повернувся. Це диво, вистраждане мужністю, вірою і любов’ю тих, хто не переставав чекати. Це нагадування кожному з нас поки є хоч найменша надія — вона варта того, щоб за неї триматися", - йдеться у повідомленні Куликівської селищної ради.

Читайте також: Наймолодшому визволеному з полону захиснику виповнилося 23 роки: у полон він потрапив у 19

Більше про Назара Далецького

Назар Далецький учасник АТО. З початком повномасштабної війни пішов захищати Україну. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

"У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Спершу воїн був у числі зниклих безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження. У липні 2025 року інший наш оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій. Рідні клопотали і вірили", - розповів Козицький.

Родина дізналася про звільнення Назара Далецького з російського полону.

Обмін полоненими 5 лютого

Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022-го року.

Дивіться також: 157 захисників та цивільних повернуто із російського полону в рамках обміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж