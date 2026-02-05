УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12778 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
2 944 6

Наймолодшому визволеному з полону захиснику виповнилося 23 роки: у полон він потрапив у 19

Обмін полоненими 5 лютого: кого вдалося визволити?

В рамках чергового обміну полоненими до України повернулися 150 військових та 7 цивільних українців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія зірвала обмін військовополоненими наприкінці 2025 року, - Зеленський

Зазначається, що більша частина визволених воїнів потрапила у полон під час оборони Маріуполя.
Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС.

"139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців", - зазначили у Коордштабі.

Наймолодший визволений з полону

"Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до "довічного ув’язнення". Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця - 63 роки", - додали там.

Читайте: Україна повернула РФ тіло окупанта, якого раніше росіяни видали за загиблого українського захисника. ФОТО

Обмін полоненими 5 лютого

Читайте також: У 2025 році проведено 10 обмінів, повернуто з полону 2080 військових та 230 цивільних, - Коордштаб

Автор: 

обмін (1311) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто віддають також і тих, хто з самих перших днів повномасштабної війни у полон потрапив.
показати весь коментар
05.02.2026 15:44 Відповісти
зеленський чуєш 🤡 ?!!! Як гуде сердце кожного українця ,хто розуміє ,шо ти наробив з Чонгаром ,та Азовцями ?!!! ти потвора проклята !!!...
показати весь коментар
05.02.2026 16:13 Відповісти
Він може і чує,але рейтінг блазня 56% каже,що деградація населення їде повним ходом.До сакральних 99,99% як в Туркменістані чи північний кореі залишилось недовго.
показати весь коментар
05.02.2026 17:07 Відповісти
фьодоров допоможе 🤡 в дії ...
показати весь коментар
05.02.2026 17:09 Відповісти
проблема сильна ,в тому , як шо 🤡 почне програвати вибори ,ху* ло та китай розірвуть переміріє, розпочнуть знову гарячу фазу війни ,тільки шоб зеленський міг втриматися при владі ...
показати весь коментар
05.02.2026 17:14 Відповісти
Ті сокральні будуть, від українських дебілів, коли американці опублікують плівки з Оману - де гнида продав Україну, а кращій друг баканов вивозив машинами.
показати весь коментар
05.02.2026 17:38 Відповісти
 
 