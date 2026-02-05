Наймолодшому визволеному з полону захиснику виповнилося 23 роки: у полон він потрапив у 19

В рамках чергового обміну полоненими до України повернулися 150 військових та 7 цивільних українців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.



Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більша частина визволених воїнів потрапила у полон під час оборони Маріуполя.

Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС.

"139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців", - зазначили у Коордштабі.

Наймолодший визволений з полону

"Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до "довічного ув’язнення". Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця - 63 роки", - додали там.

Обмін полоненими 5 лютого

Раніше спецпредставник Трампа Віткофф повідомив, що Україна та Росія домовилися про обмін 314 полонених.

Згодом стало відомо, що Україна повернула 157 українських захисників та цивільних, що перебували у російській неволі.

