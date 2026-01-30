8 787 11

Україна повернула РФ тіло окупанта, якого раніше росіяни видали за загиблого українського захисника

Під час репатріації загиблих 29 січня Україна повернула Росії тіло російського окупанта, яке росіяни раніше передали Києву під виглядом загиблого українського військовослужбовця.

Про це повідомляє проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (29 січня. – Ред.), за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, відбулася перша в 2026 році репатріація тіл і останків загиблих. До Росії повернуто тіла 38 загиблих росіян, серед яких знову опинилося тіло військовослужбовця ЗС РФ, переданого Україні російською стороною під час минулої репатріації", - зазначено в повідомленні.

Що відомо?

Зазначається, що йдеться про Валентина Бозикова родом із Хакасії, який служив у 55-й ОМСБр (в/ч 55115). Він зник безвісти ще у лютому 2024 року і родичі нічого не знали про його долю.

"Схоже, в 522-му центрі прийому, обробки та відправки загиблих у Ростові-на-Дону не тільки не взяли ДНК для експертизи, але навіть не відкрили мішок з тілом, оскільки навіть візуально видно, що на ньому зелений камуфляж російської армії. На наявність особистих речей і документів тіло також не перевірили", - йдеться в повідомленні.

Не поодинокий випадок

У Координаційному штабі наголошують, що це не поодинокий випадок, а системна проблема.

Зазначається, що з 2024 року до проєкту надійшло понад 160 тисяч заявок про зниклих безвісти військовослужбовців ЗС РФ.

Про проєкт

"Хочу жить" - український державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Проєкт створено для військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які бажають добровільно здатися в полон.

Що передувало?

29 січня до України в рамках репатріаційних заходів повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям.

+12
Ще один безславно подох за ніх#я. Кацапи системно знищують всіх цих хакасів,бурятів,якут,татар і тому подібних а їм начхати. Якась психічна аномалія.
30.01.2026 06:56 Відповісти
+8
Вони наступають,ми відходимо,часом евакуація живих майже неможлива,не кажучи про "200"-тих, так що там все можна пояснити,все логічно.
30.01.2026 09:25 Відповісти
+7
Вони завжди так воювали. І про що говорити, як що навіть тут, на Цензорі є індивідуми, котрі обурюються нашій мобілізації та розповідають про офігєнну зарплатню кацапських вояк та чудову службу за контрактом. Готове м'ясо для майбутньої війни кацапів з НАТО.
30.01.2026 07:05 Відповісти
******* бурят? 👏
30.01.2026 07:48 Відповісти
30.01.2026 08:22 Відповісти
Вони нам тищу, ми їм 38, однако
30.01.2026 08:34 Відповісти
Вони наступають,ми відходимо,часом евакуація живих майже неможлива,не кажучи про "200"-тих, так що там все можна пояснити,все логічно.
30.01.2026 09:25 Відповісти
не тішить співвідношення: 1000 тіл наших захисників і 38 кацапів
30.01.2026 09:29 Відповісти
А якщо мізки вмикнути?
30.01.2026 13:57 Відповісти
Кацап все время наступает, все погибшие бойцы ВСУ и все подохшие москали остаются у него в тылу. Поэтому он может показывать любое соотношен е, которое ему нравится.
30.01.2026 17:01 Відповісти
Отхарканный в Харкассии так при жизни не путешествовал, как после своего сдыхания!
30.01.2026 13:14 Відповісти
Шикарно відкритий мішок, захотілося насрати зверху кілограм 8 , Розкривати заборонено , розкрити в Хакасії..
30.01.2026 19:23 Відповісти
 
 