Україна повернула РФ тіло окупанта, якого раніше росіяни видали за загиблого українського захисника

Під час репатріації загиблих 29 січня Україна повернула Росії тіло російського окупанта, яке росіяни раніше передали Києву під виглядом загиблого українського військовослужбовця.

Про це повідомляє проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (29 січня. – Ред.), за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, відбулася перша в 2026 році репатріація тіл і останків загиблих. До Росії повернуто тіла 38 загиблих росіян, серед яких знову опинилося тіло військовослужбовця ЗС РФ, переданого Україні російською стороною під час минулої репатріації", - зазначено в повідомленні.

Що відомо?

Зазначається, що йдеться про Валентина Бозикова родом із Хакасії, який служив у 55-й ОМСБр (в/ч 55115). Він зник безвісти ще у лютому 2024 року і родичі нічого не знали про його долю.

"Схоже, в 522-му центрі прийому, обробки та відправки загиблих у Ростові-на-Дону не тільки не взяли ДНК для експертизи, але навіть не відкрили мішок з тілом, оскільки навіть візуально видно, що на ньому зелений камуфляж російської армії. На наявність особистих речей і документів тіло також не перевірили", - йдеться в повідомленні.

Не поодинокий випадок

У Координаційному штабі наголошують, що це не поодинокий випадок, а системна проблема.

Зазначається, що з 2024 року до проєкту надійшло понад 160 тисяч заявок про зниклих безвісти військовослужбовців ЗС РФ.

Про проєкт

"Хочу жить" - український державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Проєкт створено для військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які бажають добровільно здатися в полон.

Що передувало?

29 січня до України в рамках репатріаційних заходів повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям.