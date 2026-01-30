Украина вернула РФ тело оккупанта, которого ранее россияне выдали за погибшего украинского защитника.

Во время репатриации погибших 29 января Украина вернула России тело российского оккупанта, которое россияне ранее передали Киеву под видом погибшего украинского военнослужащего.

Об этом сообщает проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (29 января. – Ред.), при посредничестве Международного комитета Красного Креста, состоялась первая в 2026 году репатриация тел и останков погибших. В Россию возвращены тела 38 погибших россиян, среди которых снова оказалось тело военнослужащего ВС РФ, переданного Украине российской стороной во время прошлой репатриации", - отмечено в сообщении.

Что известно?

Отмечается, что речь идет о Валентине Бозикове родом из Хакасии, который служил в 55-й ОМСБр (в/ч 55115). Он пропал без вести еще в феврале 2024 года и родственники ничего не знали о его судьбе.

"Похоже, в 522-м центре приема, обработки и отправки погибших в Ростове-на-Дону не только не взяли ДНК для экспертизы, но даже не открыли мешок с телом, поскольку даже визуально видно, что на нем зеленый камуфляж российской армии. На наличие личных вещей и документов тело также не проверили", - говорится в сообщении.

Не единичный случай

В Координационном штабе отмечают, что это не единичный случай, а системная проблема.

Отмечается, что с 2024 года в проект поступило более 160 тысяч заявок о пропавших без вести военнослужащих ВС РФ.

О проекте

"Хочу жить" - украинский государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. При поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Проект создан для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, желающих добровольно сдаться в плен.

Что предшествовало?

29 января в Украину в рамках репатриационных мероприятий возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.