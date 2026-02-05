Самому молодому освобожденному из плена защитнику исполнилось 23 года: в плен он попал в 19

В рамках очередного обмена пленными в Украину вернулись 150 военных и 7 гражданских украинцев.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.



Освобожденные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия сорвала обмен военнопленными в конце 2025 года, - Зеленский

Отмечается, что большая часть освобожденных воинов попала в плен во время обороны Мариуполя.

Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, взятый в плен во время захвата ЧАЭС.

"139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев", - отметили в Коордштабе.

Самый молодой освобожденный из плена

"Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил его к "пожизненному заключению". Возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника - 63 года", - добавили там.

Читайте: Украина вернула РФ тело оккупанта, которого ранее россияне выдали за погибшего украинского защитника. ФОТО

Обмен пленными 5 февраля

Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф сообщил, что Украина и Россия договорились об обмене 314 пленных.

Впоследствии стало известно, что Украина вернула 157 украинских защитников и гражданских, находившихся в российском плену.

Читайте также: В 2025 году проведено 10 обменов, возвращено из плена 2080 военных и 230 гражданских, - Коордштаб