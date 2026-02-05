Новости Обмен пленными
2 944 6

Самому молодому освобожденному из плена защитнику исполнилось 23 года: в плен он попал в 19

Обмен пленными 5 февраля: кого удалось освободить?

В рамках очередного обмена пленными в Украину вернулись 150 военных и 7 гражданских украинцев.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть освобожденных воинов попала в плен во время обороны Мариуполя.
Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, взятый в плен во время захвата ЧАЭС.

"139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев", - отметили в Коордштабе.

Самый молодой освобожденный из плена

"Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил его к "пожизненному заключению". Возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника - 63 года", - добавили там.

Тобто віддають також і тих, хто з самих перших днів повномасштабної війни у полон потрапив.
05.02.2026 15:44 Ответить
зеленський чуєш 🤡 ?!!! Як гуде сердце кожного українця ,хто розуміє ,шо ти наробив з Чонгаром ,та Азовцями ?!!! ти потвора проклята !!!...
05.02.2026 16:13 Ответить
Він може і чує,але рейтінг блазня 56% каже,що деградація населення їде повним ходом.До сакральних 99,99% як в Туркменістані чи північний кореі залишилось недовго.
05.02.2026 17:07 Ответить
фьодоров допоможе 🤡 в дії ...
05.02.2026 17:09 Ответить
проблема сильна ,в тому , як шо 🤡 почне програвати вибори ,ху* ло та китай розірвуть переміріє, розпочнуть знову гарячу фазу війни ,тільки шоб зеленський міг втриматися при владі ...
05.02.2026 17:14 Ответить
Ті сокральні будуть, від українських дебілів, коли американці опублікують плівки з Оману - де гнида продав Україну, а кращій друг баканов вивозив машинами.
05.02.2026 17:38 Ответить
 
 