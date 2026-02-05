Самому молодому освобожденному из плена защитнику исполнилось 23 года: в плен он попал в 19
В рамках очередного обмена пленными в Украину вернулись 150 военных и 7 гражданских украинцев.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
"Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.
Освобожденные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть освобожденных воинов попала в плен во время обороны Мариуполя.
Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, взятый в плен во время захвата ЧАЭС.
"139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев", - отметили в Коордштабе.
Самый молодой освобожденный из плена
"Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил его к "пожизненному заключению". Возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника - 63 года", - добавили там.
