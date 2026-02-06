15 освобожденных из плена защитников были осуждены в РФ к пожизненному заключению, - Координационный штаб

Среди украинцев, которых 5 февраля освободили из российского плена, 15 человек были приговорены российскими судами к пожизненному лишению свободы.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Особенностью этого обмена является то, что сейчас вернулись те, кто имел судебные приговоры, в частности 15 – те, кто имел приговор к пожизненному заключению", – сказал представитель штаба.

Он не уточнил, за что были осуждены в России эти украинцы.

Состояние здоровья освобожденных из плена – плохое

Сейчас освобожденных из плена привезли в медицинское учреждение, где они будут проходить осмотр и дальнейшую реабилитацию. Состояние здоровья мужчин – плохое, говорит представитель Координационного штаба.

"Большинство из них нуждается в длительной реабилитации, реинтеграции в общество. У них проблемы с опорно-двигательным аппаратом, иногда – с психическим здоровьем, проблемы с пищеварительной системой. Более трех лет в плену (большинство находилось именно столько времени) сказываются", – рассказал Яценко.

Обмен пленными 5 февраля

Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157воинов и гражданских лиц. Большинство находились в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

