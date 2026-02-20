По территориальным вопросам, в частности - Донбасса, позитива на переговорах пока нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с переговорной группой Украины после двухдневных трехсторонних переговоров с представителями РФ при посредничестве США. Прогресса в вопросе территорий нет.

Об этом глава государства сообщил на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

В вопросе Донбасса прогресса нет

По его словам, на военном треке есть конструктив: стороны согласились, что в случае прекращения огня мониторинг будет осуществлять прежде всего США, которые будут председательствовать в этом процессе.

В то же время, относительно территориальных вопросов, в частности - Донбасса, позитива пока нет.

"На политической подгруппе вновь сенситивны вопросы по востоку Украины. Вопросы Донбасса, вопросы территории. Здесь пока конструктив не найден. То, что была встреча, - это хорошо. То, что удалось достичь решений по мониторингу прекращения огня и потенциального обмена, —-это неплохо. То, что пока нет позитива в территории", - сказал президент.

Новая встреча

Президент также сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинской войны состоится в течение 10 дней. Вероятно, его также проведут в швейцарской Женеве.

"Следующая встреча, без сомнения, должна состояться в течение недели - десяти дней. В ближайшие два дня мы обсудим и проработаем с командой, с какими месседжами они поедут на следующую встречу", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

