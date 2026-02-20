По территориальным вопросам, в частности - Донбасса, позитива на переговорах пока нет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел встречу с переговорной группой Украины после двухдневных трехсторонних переговоров с представителями РФ при посредничестве США. Прогресса в вопросе территорий нет.
Об этом глава государства сообщил на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
В вопросе Донбасса прогресса нет
По его словам, на военном треке есть конструктив: стороны согласились, что в случае прекращения огня мониторинг будет осуществлять прежде всего США, которые будут председательствовать в этом процессе.
В то же время, относительно территориальных вопросов, в частности - Донбасса, позитива пока нет.
"На политической подгруппе вновь сенситивны вопросы по востоку Украины. Вопросы Донбасса, вопросы территории. Здесь пока конструктив не найден. То, что была встреча, - это хорошо. То, что удалось достичь решений по мониторингу прекращения огня и потенциального обмена, —-это неплохо. То, что пока нет позитива в территории", - сказал президент.
Новая встреча
Президент также сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинской войны состоится в течение 10 дней. Вероятно, его также проведут в швейцарской Женеве.
"Следующая встреча, без сомнения, должна состояться в течение недели - десяти дней. В ближайшие два дня мы обсудим и проработаем с командой, с какими месседжами они поедут на следующую встречу", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
