798 19

По территориальным вопросам, в частности - Донбасса, позитива на переговорах пока нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с переговорной группой Украины после двухдневных трехсторонних переговоров с представителями РФ при посредничестве США. Прогресса в вопросе территорий нет.

Об этом глава государства сообщил на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

В вопросе Донбасса прогресса нет

По его словам, на военном треке есть конструктив: стороны согласились, что в случае прекращения огня мониторинг будет осуществлять прежде всего США, которые будут председательствовать в этом процессе.

В то же время, относительно территориальных вопросов, в частности - Донбасса, позитива пока нет.

"На политической подгруппе вновь сенситивны вопросы по востоку Украины. Вопросы Донбасса, вопросы территории. Здесь пока конструктив не найден. То, что была встреча, - это хорошо. То, что удалось достичь решений по мониторингу прекращения огня и потенциального обмена, —-это неплохо. То, что пока нет позитива в территории", - сказал президент.

Новая встреча

Президент также сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинской войны состоится в течение 10 дней. Вероятно, его также проведут в швейцарской Женеве.

"Следующая встреча, без сомнения, должна состояться в течение недели - десяти дней. В ближайшие два дня мы обсудим и проработаем с командой, с какими месседжами они поедут на следующую встречу", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Автор: 

+6
Статист Артист вийшов на арену цирка .....
20.02.2026 17:04
+2
Ему карту показуют?
20.02.2026 17:09
+1
Fürer
20.02.2026 17:04
кремлівське ***** твій Führer
показать весь комментарий
20.02.2026 17:24
А як щодо Криму? Забуваємо?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:07
По Криму всі - як "в рот води набрали", явно мутять воду....
показать весь комментарий
20.02.2026 17:31
Так як і за південь України, а він доречі в конституції росії, і вони від нього не відмовилися, але для окозамилювання танці навколо Донбасу.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:52
Жарт Зілємскага із Маасквы : «...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед»
Кур-р-рва...
Кур-р-рва...
показать весь комментарий
20.02.2026 17:09
Обмен военнопленных. Единственный позитив, шо вырисовывается.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:09
Вистава квартальна, номер 100500
показать весь комментарий
20.02.2026 17:10
Та його вже крутить від того як же їм здати Донбас, щоб гнів наріду на себе не перекинути,воно по ньому не видно?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:12
А шо эта за стрєлачькі разнацвєтниє?
показать весь комментарий
20.02.2026 17:16
Позитив буде тоді, коли останій кацап буде одобрювати українську землю.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:16
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка - це Донецька область, Донеччина, а аж ніяк не Донбас. Бо вугілля там отродясь не було. Ладно, москалям взападло називати ці райони Донеччиною. Нащо ж повторювати їх наративи.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:33
Перепрошую, а що означає слово "отродясь"? А що означає слово "ладно"?
Ну так, для мене, галичанки, незрозуміло...
показать весь комментарий
20.02.2026 17:41
А "взападло"?
показать весь комментарий
20.02.2026 18:02
Мав би поїхати на Донбас і там вирішувати на місці,а не з підземелля в безпечному місці розкидатись заявками.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:41
Йїбанута лохушка пише йому тексти?
Який позитив, поки є старкувате політбюро в кремлі та квартал при владі
показать весь комментарий
20.02.2026 18:01
Може дати йому меч пукіну теж в хай їдуть на кордон точнісінько на середині, і хай влаштують бій, хто виграє того і умови, все просто
показать весь комментарий
20.02.2026 18:01
 
 