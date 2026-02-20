Украина заинтересована в сохранении высокой динамики переговорного процесса и ускорении мирных усилий, - Сибига
Украинская сторона заинтересована в сохранении высокой динамики переговорного процесса и имеет реалистичные предложения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер.
Украина заинтересована в высокой динамике переговоров
"Я еще раз подтверждаю заинтересованность украинской стороны в сохранении высокой динамики переговорного процесса, в максимальном ускорении мирных усилий", - сказал Сибига.
Он отметил, что каждый раунд переговоров "заканчивается какими-то домашними заданиями и результатами для участников".
"Поэтому важно, чтобы в промежутках перед следующими встречами эти домашние задания выполнялись. И результаты также воплощались", - добавил министр.
Украина имеет реалистичные предложения
По словам Сибиги, Украина имеет реалистичные предложения, которые позволяют достигать прогресса в мирном процессе.
"Безусловно, есть договоренность о проведении следующего раунда переговоров, который необходим для поддержания этой динамики мирных усилий", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
