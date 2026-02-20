Украина заинтересована в сохранении высокой динамики переговорного процесса и ускорении мирных усилий, - Сибига

Украинская сторона заинтересована в сохранении высокой динамики переговорного процесса и имеет реалистичные предложения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер.

Украина заинтересована в высокой динамике переговоров

"Я еще раз подтверждаю заинтересованность украинской стороны в сохранении высокой динамики переговорного процесса, в максимальном ускорении мирных усилий", - сказал Сибига.

Он отметил, что каждый раунд переговоров "заканчивается какими-то домашними заданиями и результатами для участников".

"Поэтому важно, чтобы в промежутках перед следующими встречами эти домашние задания выполнялись. И результаты также воплощались", - добавил министр.

Украина имеет реалистичные предложения

По словам Сибиги, Украина имеет реалистичные предложения, которые позволяют достигать прогресса в мирном процессе.

"Безусловно, есть договоренность о проведении следующего раунда переговоров, который необходим для поддержания этой динамики мирных усилий", - подчеркнул он.

Что предшествовало?