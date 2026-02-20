Україна зацікавлена у збереженні високої динаміки переговорного процесу та прискоренні мирних зусиль, - Сибіга
Українська сторона зацікавлена у збереженні високої динаміки переговорного процесу і має реалістичні пропозиції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Украіна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції із главою МЗС Австрії Беатою Майнль-Райзінгер.
Україна зацікавлена у високій динаміці переговорів
"Я ще раз підтверджую зацікавленість української сторони у збереженні високої динаміки переговорного процесу, у максимальному прискоренні мирних зусиль", - сказав Сибіга.
Він зауважив, що кожен раунд переговорів "закінчується якимись домашніми завданнями та результатами для учасників".
"Тому важливо, щоб в проміжках перед наступними зустрічами ці домашні завдання виконувалися. І результати також втілювалися", - додав міністр.
Україна має реалістичні пропозиції
За словами Сибіги, Україна має реалістичні пропозиції, які дозволяють досягати прогресу у мирному процесі.
"Безумовно, є домовленість про проведення наступного раунду перемовин, який є необхідним для підтримання цієї динаміки мирних зусиль", - наголосив він.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
