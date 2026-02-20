Україна зацікавлена у збереженні високої динаміки переговорного процесу та прискоренні мирних зусиль, - Сибіга

Українська сторона зацікавлена у збереженні високої динаміки переговорного процесу і має реалістичні пропозиції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Украіна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції із главою МЗС Австрії Беатою Майнль-Райзінгер.

"Я ще раз підтверджую зацікавленість української сторони у збереженні високої динаміки переговорного процесу, у максимальному прискоренні мирних зусиль", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що кожен раунд переговорів "закінчується якимись домашніми завданнями та результатами для учасників".

"Тому важливо, щоб в проміжках перед наступними зустрічами ці домашні завдання виконувалися. І результати також втілювалися", - додав міністр.

За словами Сибіги, Україна має реалістичні пропозиції, які дозволяють досягати прогресу у мирному процесі.

"Безумовно, є домовленість про проведення наступного раунду перемовин, який є необхідним для підтримання цієї динаміки мирних зусиль", - наголосив він.

