У переговорах щодо України є прогрес, але територіальне питання відкрите, - Мелоні
Попри суттєві зрушення в дипломатичному процесі щодо завершення війни в Україні, територіальне питання залишається точкою найбільшого напруження між Україною та Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Sky tg24 заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
"Я бачу наближення не стільки переломного моменту, скільки контакту щодо перемир'я, яке в Україні все ще дуже далеке", - зазначила вона.
За словами Мелоні, сторони досягли важливого прогресу в розробці документів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. В основу цих домовленостей лягла саме італійська пропозиція, яка базується на моделі 5-ї статті Північноатлантичного пакту. Це передбачає створення механізму колективного захисту, який має забезпечити довгострокову безпеку Києва та стати запобіжником від нових нападів. Проте ключова проблема залишається не розв'язаною.
"Є план миру, в якому також є багато питань, які на папері були вирішені, за винятком того, що ми дуже далекі від розв'язання головного питання, а саме питання територій", - додала вона.
Глава італійського уряду підкреслила, що Росія продовжує висувати необґрунтовані територіальні претензії, які заважають досягненню остаточної згоди. Мелоні вкотре акцентувала, що метою переговорів є не будь-яке припинення вогню, а саме "справедливий мир", який поважатиме суверенітет України та її міжнародно визнані кордони. Таким чином, шлях до фінального врегулювання конфлікту все ще потребує складних політичних компромісів.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
тхне криміналом будь-який договір, якщо він гірший того стамбульського договора квітня 22 року, бо всі смерті воїнів після квітня 22 - виявляться марними.
