У переговорах щодо України є прогрес, але територіальне питання відкрите, - Мелоні

Попри суттєві зрушення в дипломатичному процесі щодо завершення війни в Україні, територіальне питання залишається точкою найбільшого напруження між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Sky tg24 заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"Я бачу наближення не стільки переломного моменту, скільки контакту щодо перемир'я, яке в Україні все ще дуже далеке", - зазначила вона.

За словами Мелоні, сторони досягли важливого прогресу в розробці документів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. В основу цих домовленостей лягла саме італійська пропозиція, яка базується на моделі 5-ї статті Північноатлантичного пакту. Це передбачає створення механізму колективного захисту, який має забезпечити довгострокову безпеку Києва та стати запобіжником від нових нападів. Проте ключова проблема залишається не розв'язаною.

"Є план миру, в якому також є багато питань, які на папері були вирішені, за винятком того, що ми дуже далекі від розв'язання головного питання, а саме питання територій", - додала вона.

Глава італійського уряду підкреслила, що Росія продовжує висувати необґрунтовані територіальні претензії, які заважають досягненню остаточної згоди. Мелоні вкотре акцентувала, що метою переговорів є не будь-яке припинення вогню, а саме "справедливий мир", який поважатиме суверенітет України та її міжнародно визнані кордони. Таким чином, шлях до фінального врегулювання конфлікту все ще потребує складних політичних компромісів.

