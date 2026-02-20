У переговорах щодо України є прогрес, але територіальне питання відкрите, - Мелоні

Попри суттєві зрушення в дипломатичному процесі щодо завершення війни в Україні, територіальне питання залишається точкою найбільшого напруження між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  інтерв'ю Sky tg24 заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"Я бачу наближення не стільки переломного моменту, скільки контакту щодо перемир'я, яке в Україні все ще дуже далеке", - зазначила вона.

За словами Мелоні, сторони досягли важливого прогресу в розробці документів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. В основу цих домовленостей лягла саме італійська пропозиція, яка базується на моделі 5-ї статті Північноатлантичного пакту. Це передбачає створення механізму колективного захисту, який має забезпечити довгострокову безпеку Києва та стати запобіжником від нових нападів. Проте ключова проблема залишається не розв'язаною.

"Є план миру, в якому також є багато питань, які на папері були вирішені, за винятком того, що ми дуже далекі від розв'язання головного питання, а саме питання територій", - додала вона.

Глава італійського уряду підкреслила, що Росія продовжує висувати необґрунтовані територіальні претензії, які заважають досягненню остаточної згоди. Мелоні вкотре акцентувала, що метою переговорів є не будь-яке припинення вогню, а саме "справедливий мир", який поважатиме суверенітет України та її міжнародно визнані кордони. Таким чином, шлях до фінального врегулювання конфлікту все ще потребує складних політичних компромісів.

Віддати території - це звучить некрасіво. І тхне зрадою та всяким криміналом. Нада той, назвати це дєло "вільна економічна зона". Або "демілітарізована".
20.02.2026 07:11 Відповісти
тхне криміналом розворовування західного бабла, а поки зеля президент - то він неосудний.
тхне криміналом будь-який договір, якщо він гірший того стамбульського договора квітня 22 року, бо всі смерті воїнів після квітня 22 - виявляться марними.
20.02.2026 07:51 Відповісти
Який може бути прогрес без вирішення головного питання?Всі інші питання-це додаток до цього.І без нього всі інші питання не мають сенсу
20.02.2026 07:16 Відповісти
Як то кажуть" Говорили - балакали, сіли і заплакали"
От і весь прогрес...
20.02.2026 09:07 Відповісти
Це саме те, що потрібно *****. Щоб всі казали про прогрес на перемовинах (якого насправді немає), а він продовжував вбивати українців.
20.02.2026 09:13 Відповісти
Прогресс несомненно есть но его видят:
Виткоф - маклер Трампа
Кушнир - зять Трампа
Мелони - пассия Трампа
блондинка за углом пресс-секретарь Трампа
20.02.2026 09:56 Відповісти
Та бічиш прогрес?
Ні
А він є )))
20.02.2026 10:10 Відповісти
 
 