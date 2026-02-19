Зеленський вважає "історичним лайном" промови Путіна про "причини" війни проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що для дипломатичного шляху до миру він не потребує історичних балачок від російського диктатора Володимира Путіна про нібито причини розпочатої війни проти України. Промови Кремля він назвав "історичним лайном".

Про це він заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

Про переговори з Путіним

У Зеленського запитали, що б він сказав Путіну, опинившись з ним віч-на-віч, намагаючись укласти мирну угоду.

За словами глави держави, він поважає історію, однак не вважає за потрібне гаяти час на дискусії про минуле. Зеленський не впевнений, що Путін почує його аргументи про завершення війни, однак наголосив, що йому і не потрібно їх шукати –– Україна не агресор і не повинна пояснювати, чому вона захищається.

"Мені навіть нецікаво, чому він розпочав цю війну. У нього є свої причини, це його особисте... Я не хочу про це говорити, бо в мене немає часу", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що має свою думку, чому Путін розпочав війну проти України, але не вважає за потрібне витрачати час на ці питання.

"Мені не треба витрачати час на історичні питання, на причини, чому він почав, на усе це, як мені здається, історичне лайно, що він порушує [у розмовах] з американцями та іншими… про Петра І та інше… Мені це не треба. Тому що для закінчення цієї війни та дипломатичного шляху мені не потрібне все це історичне лайно, справді", - сказав він.

"Знаю про Росію більше, ніж Путін про Україну"

Президент України також переконаний, що це лише тактика затягування часу з боку Росії.

"Я прочитав не менше історичних книжок, ніж Путін. І я багато чого навчився. Я знаю про його країну більше, ніж він знає про Україну. Просто тому, що я бував у Росії в багатьох містах і знав там багато людей. Він ніколи не був в Україні стільки разів і був лише у великих містах", - наголосив Зеленський.

Він також вважає, що знає менталітет росіян і саме тому не хоче витрачати час на "всі ці речі" –– це їхня справа і вони вирішили мати таку політичну систему.

"Росіяни вирішили, що їм потрібен новий цар. Це їхній вибір. Але є питання безпеки. Є велика війна проти нас. Це наші життя. Єдине, про що я хочу говорити з ним, – це те, що, на мою думку, нам потрібно вирішити це успішно. Я маю на увазі швидко завершити цю війну", - резюмував Зеленський.