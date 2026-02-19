Зеленський вважає "історичним лайном" промови Путіна про "причини" війни проти України

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для дипломатичного шляху до миру він не потребує історичних балачок від російського диктатора Володимира Путіна про нібито причини розпочатої війни проти України. Промови Кремля він назвав "історичним лайном".

Про це він заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

Про переговори з Путіним

  • У Зеленського запитали, що б він сказав Путіну, опинившись з ним віч-на-віч, намагаючись укласти мирну угоду.

За словами глави держави, він поважає історію, однак не вважає за потрібне гаяти час на дискусії про минуле. Зеленський не впевнений, що Путін почує його аргументи про завершення війни, однак наголосив, що йому і не потрібно їх шукати –– Україна не агресор і не повинна пояснювати, чому вона захищається.

"Мені навіть нецікаво, чому він розпочав цю війну. У нього є свої причини, це його особисте... Я не хочу про це говорити, бо в мене немає часу", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що має свою думку, чому Путін розпочав війну проти України, але не вважає за потрібне витрачати час на ці питання.

"Мені не треба витрачати час на історичні питання, на причини, чому він почав, на усе це, як мені здається, історичне лайно, що він порушує [у розмовах] з американцями та іншими… про Петра І та інше… Мені це не треба. Тому що для закінчення цієї війни та дипломатичного шляху мені не потрібне все це історичне лайно, справді", - сказав він.

"Знаю про Росію більше, ніж Путін про Україну"

Президент України також переконаний, що це лише тактика затягування часу з боку Росії.

"Я прочитав не менше історичних книжок, ніж Путін. І я багато чого навчився. Я знаю про його країну більше, ніж він знає про Україну. Просто тому, що я бував у Росії в багатьох містах і знав там багато людей. Він ніколи не був в Україні стільки разів і був лише у великих містах", - наголосив Зеленський.

Він також вважає, що знає менталітет росіян і саме тому не хоче витрачати час на "всі ці речі" –– це їхня справа і вони вирішили мати таку політичну систему.

"Росіяни вирішили, що їм потрібен новий цар. Це їхній вибір. Але є питання безпеки. Є велика війна проти нас. Це наші життя. Єдине, про що я хочу говорити з ним, – це те, що, на мою думку, нам потрібно вирішити це успішно. Я маю на увазі швидко завершити цю війну", - резюмував Зеленський.

+16
Ішак - безтолковий, малограмотний малорос, який далекий від історії, як і від всього іншого. Не цікаво, бо воно нічого не знало, не знає і не хоче знати. Манкурт прокацапський.
19.02.2026 18:51 Відповісти
+12
я вважаю тебе історичним лайном як і твого шефа *****
19.02.2026 18:53 Відповісти
+11
Що трапилось?Ішаку останнім часом сильно риторику текстів поміняли?Ніби новий Ішак появився
19.02.2026 18:48 Відповісти
19.02.2026 18:50 Відповісти
То є політика...
Тим більше, а хто сказав, що мовчав? Очевидно, що і не мовчів, тому і...
19.02.2026 19:17 Відповісти
Зеленський знав- особисто на бесіді в Мі6 йому казали про Козира ще за Джонсонюка при владі
19.02.2026 20:55 Відповісти
Ти ж мабуть геракл піддиванний..Сходи до війська,багато зрозумієш..
20.02.2026 01:02 Відповісти
путлєру з потрібно шось насипати кацапам шоб якось виправдати ту кроваву баню яку він влаштував в Україні
19.02.2026 18:41 Відповісти
Так це не кацапам, а нашим чебурекам насипають по дубаях і женевах про історичну київську русь та хрещення.
Уши розвісили та слухають. І потім Зеленському доводять.
19.02.2026 19:03 Відповісти
Твої чебуреки в тамбовських лісах кістки з голодухи догризають,кацапчику.
20.02.2026 01:04 Відповісти
Що трапилось?Ішаку останнім часом сильно риторику текстів поміняли?Ніби новий Ішак появився
19.02.2026 18:48 Відповісти
Намагається переписати нещодавню історію і своє місце в ній.
19.02.2026 19:07 Відповісти
Ішак лишився той самий. Мабуть спічрайтер новий або дозу змінив.
19.02.2026 19:55 Відповісти
Ты ап чом, аЛОХсей позорный?! Манкурт продажный- а точнее, гнида пуйлопарашная- это ты, а не могучий ПреЗЕдент Украины! Он как лев в эту ублюдочную войну бьётся за свободу и счастье своей страны и её народа! Потому мудрые укры на след выборах опять 100% (ну, может 90 ) доверят ему служить Украине во вторую каденцию!!!
19.02.2026 23:22 Відповісти
Щось ти таке написав, ніби пуйли дійсно треба переконати, що всі його історичні байки невірні і після цього він закінчить війну і вибачиться. А якщо тобі нецікаво знати про Зеленського, то не читай статей про нього. Чи ти не гедз, а їжак?
01.03.2026 14:52 Відповісти
Трамп обіцяв швидко завершити війну,тепер другий стратег мріє про швидке завершення війни.Два варіанти.Перший,далекобійна зброя,яка б перевершила по кількості і якості паРашинські удари по Україні.Другий,це економічний колапс москолоти.
19.02.2026 18:52 Відповісти
Ніхто й не сумнівається, що ти знаєш про росію більше, ніж путін про Україну. Тільки не з історичних книжок, як кажеш.)
19.02.2026 18:52 Відповісти
На стелях у саунах на кацапії ,де постійно давав гастроль потужний піськограй, теж багато про "історичне лайно" нашкрябано..
20.02.2026 01:07 Відповісти
я вважаю тебе історичним лайном як і твого шефа *****
19.02.2026 18:53 Відповісти
"Лайно, бажаю, щоб здох, я його переживу, і я більш всього випрошую з ним зустріч на одинці!" - тексти, які читає Зеленскій для рейтингу.
19.02.2026 18:55 Відповісти
19.02.2026 18:58 Відповісти
І після цієї фотожаби всі мають забути про його реальні висловлювання і дії?
19.02.2026 19:05 Відповісти
Це він висловлювався, як був малим і дурним. А тепер подорослішав і гарно смажить двохгололового гібрида.
19.02.2026 19:11 Відповісти
Ще гірший,ніж малий
19.02.2026 19:18 Відповісти
Був малим дурним, став великим дурним...
А все те, що він говорить, то все шоу, кіно... не більше... Як був шоуменом-блазнем, так і залишився.
19.02.2026 19:19 Відповісти
а як бачу малим було дурне, що старим...
19.02.2026 19:20 Відповісти
Дурыло подпарашное! Наоборот- надо всё помнить, как умница ЗЕ мочил эту твою вонючую парашную падаль, и своими речами, и ещё сильнее, своими действиями на благо Украины!
19.02.2026 23:10 Відповісти
Кацапуро, звідки ти вилізло таке войовниче?
19.02.2026 23:33 Відповісти
Та як і усі кацапи - з шоколодного ока..
20.02.2026 01:09 Відповісти
Текст то поміняли, але вава щось дуже пре на хазяїна, невже дозволив?
19.02.2026 19:12 Відповісти
Називається,коментування подій в стилі блогера на найвищій посаді.
А що на практиці на рахунок закінчення війни,яка стратегія закінчення війни,немає?
19.02.2026 19:13 Відповісти
владімір владіміровіч забєрітє мєня ну хотя би за долгі очєнь прошу вас .
19.02.2026 19:18 Відповісти
От, от...
19.02.2026 19:20 Відповісти
Ішак це манкурт звичайний, навіть не єврей, дешевий блазень який по помилці став президентом
19.02.2026 19:36 Відповісти
а сцарь всія рабсєї "вікно рубав в європу" і ось прийшло куйло до влади у рабсєї вікно, прорубане петром,лайном замурував,та щей із середини він його замінував"
19.02.2026 19:44 Відповісти

19.02.2026 19:59 Відповісти
Мені навіть нецікаво, чому він розпочав цю війну...

Звісно, що не цікаво! Бо пуйло почало війну через то, що преЗедентом був недолугий ортодоксальний ухилянт !
19.02.2026 20:04 Відповісти
Зеленський ніколи не цікавився історією і культурою України ,всі його знання це висьміювання українців в 95 кварталі і низькосортних серіалах як недоумковатих телепнів на догоду малоросам і росіянам. Що до путіна то ця істота живе в своїй вигаданій псевдоісторії печерного шовінізму і нацизму.
19.02.2026 20:16 Відповісти
А на хера провінційному жидку, якому з дитинства у сім'ї прищеплювали любов і повагу до ворога України, московії, та зневагу до усього українського, історія і культура України і якихось укрАинцев? А тоді ще усе те виховання, отой світогляд зміцнювався довгі роки на московських сценах та тусовках. Додайте сюди загальний "розвиток" того шмуля, який далеко не Ейнштейн, от і маємо таке гімно у кріслі президента. Хоча, хохлам заходить.
19.02.2026 21:10 Відповісти
Браво, ПреЗЕдент! С этой плешивой бункерной плесенью не о чем говорить, кроме, только об окончании войны- причём на наших условиях!.. Понятно, что ни о какой сдаче Донбасса речи нет!
19.02.2026 22:52 Відповісти
А може Путін хоче, щоб Україна платила дань, як лаптєногі платили біля 300 років дань Золоті Орді? Схоже, що у Путіна одна ізвіліна і та вже пряма.....
20.02.2026 03:53 Відповісти
Нема про що говорити з пуйл@м! Це все одно, що говорити з психом! Але не забувати нагадувати пу@лу, що він пу@ло!
20.02.2026 08:55 Відповісти
 
 