РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8989 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Зеленский о Путине
2 889 32

Зеленский считает "историческим дерьмом" речь Путина о "причинах" войны против Украины

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для дипломатического пути к миру ему не нужны исторические разговоры от российского диктатора Владимира Путина о якобы причинах начатой войны против Украины. Речи Кремля он назвал "историческим дерьмом".

Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

О переговорах с Путиным

  • У Зеленского спросили, что бы он сказал Путину, оказавшись с ним лицом к лицу, пытаясь заключить мирное соглашение.

По словам главы государства, он уважает историю, однако не считает нужным тратить время на дискуссии о прошлом. Зеленский не уверен, что Путин услышит его аргументы о завершении войны, однако подчеркнул, что ему и не нужно их искать – Украина не агрессор и не должна объяснять, почему она защищается.

"Мне даже неинтересно, почему он начал эту войну. У него есть свои причины, это его личное... Я не хочу об этом говорить, потому что у меня нет времени", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп вызывает настоящий страх у Путина, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что имеет свое мнение, почему Путин начал войну против Украины, но не считает нужным тратить время на эти вопросы.

"Мне не нужно тратить время на исторические вопросы, на причины, почему он начал, на все это, как мне кажется, историческое дерьмо, которое он поднимает [в разговорах] с американцами и другими... о Петре I и прочее... Мне это не нужно. Потому что для окончания этой войны и дипломатического пути мне не нужно все это историческое дерьмо, действительно", - сказал он.

"Знаю о России больше, чем Путин об Украине"

Президент Украины также убежден, что это лишь тактика затягивания времени со стороны России.

"Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин. И я многому научился. Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине. Просто потому, что я бывал в России во многих городах и знал там много людей. Он никогда не был в Украине столько раз и был только в крупных городах", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Шансов на быстрое окончание войны в Украине путем переговоров мало, - Мерц

Он также считает, что знает менталитет россиян и именно поэтому не хочет тратить время на "все эти вещи" - это их дело и они решили иметь такую политическую систему.

"Россияне решили, что им нужен новый царь. Это их выбор. Но есть вопрос безопасности. Есть большая война против нас. Это наши жизни. Единственное, о чем я хочу говорить с ним, - это то, что, по моему мнению, нам нужно решить это успешно. Я имею в виду - быстро завершить эту войну", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (10527) путин владимир (16038) переговоры с Россией (1098)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ішак - безтолковий, малограмотний малорос, який далекий від історії, як і від всього іншого. Не цікаво, бо воно нічого не знало, не знає і не хоче знати. Манкурт прокацапський.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:51 Ответить
+6
Що трапилось?Ішаку останнім часом сильно риторику текстів поміняли?Ніби новий Ішак появився
показать весь комментарий
19.02.2026 18:48 Ответить
+6
я вважаю тебе історичним лайном як і твого шефа *****
показать весь комментарий
19.02.2026 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=NtqAb4V6pfc

⚡️ЗАЛУЖНИЙ знав про кротів в ОП! ДИМОВ: президент ненавидів Головкома! Це треба чути!

Чи може хтось краще розпатрошити "влюбльонну" в мацкву владу на Банковій ? Так! Це треба чути - на молекули розкладена ЗЄзрада емоційним швидкісномислячим та таким же швидкопромовляючим свої докази ДИМОВИМ

ККД ЦІЄЇ ЗВИНУВАЧОЛЬНОЇ ПРОМОВИ зашкалює!
показать весь комментарий
19.02.2026 18:50 Ответить
Якщо знав - чому мовчав? Це також злочин.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:54 Ответить
То є політика...
Тим більше, а хто сказав, що мовчав? Очевидно, що і не мовчів, тому і...
показать весь комментарий
19.02.2026 19:17 Ответить
Ну, чути не було. Значить, слабак.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:34 Ответить
путлєру з потрібно шось насипати кацапам шоб якось виправдати ту кроваву баню яку він влаштував в Україні
показать весь комментарий
19.02.2026 18:41 Ответить
Так це не кацапам, а нашим чебурекам насипають по дубаях і женевах про історичну київську русь та хрещення.
Уши розвісили та слухають. І потім Зеленському доводять.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:03 Ответить
Що трапилось?Ішаку останнім часом сильно риторику текстів поміняли?Ніби новий Ішак появився
показать весь комментарий
19.02.2026 18:48 Ответить
Намагається переписати нещодавню історію і своє місце в ній.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:07 Ответить
Ішак лишився той самий. Мабуть спічрайтер новий або дозу змінив.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:55 Ответить
Ішак - безтолковий, малограмотний малорос, який далекий від історії, як і від всього іншого. Не цікаво, бо воно нічого не знало, не знає і не хоче знати. Манкурт прокацапський.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:51 Ответить
Трамп обіцяв швидко завершити війну,тепер другий стратег мріє про швидке завершення війни.Два варіанти.Перший,далекобійна зброя,яка б перевершила по кількості і якості паРашинські удари по Україні.Другий,це економічний колапс москолоти.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:52 Ответить
Ніхто й не сумнівається, що ти знаєш про росію більше, ніж путін про Україну. Тільки не з історичних книжок, як кажеш.)
показать весь комментарий
19.02.2026 18:52 Ответить
я вважаю тебе історичним лайном як і твого шефа *****
показать весь комментарий
19.02.2026 18:53 Ответить
"Лайно, бажаю, щоб здох, я його переживу, і я більш всього випрошую з ним зустріч на одинці!" - тексти, які читає Зеленскій для рейтингу.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:55 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 18:58 Ответить
І після цієї фотожаби всі мають забути про його реальні висловлювання і дії?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:05 Ответить
Це він висловлювався, як був малим і дурним. А тепер подорослішав і гарно смажить двохгололового гібрида.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:11 Ответить
Ще гірший,ніж малий
показать весь комментарий
19.02.2026 19:18 Ответить
Був малим дурним, став великим дурним...
А все те, що він говорить, то все шоу, кіно... не більше... Як був шоуменом-блазнем, так і залишився.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:19 Ответить
а як бачу малим було дурне, що старим...
показать весь комментарий
19.02.2026 19:20 Ответить
Текст то поміняли, але вава щось дуже пре на хазяїна, невже дозволив?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:12 Ответить
Називається,коментування подій в стилі блогера на найвищій посаді.
А що на практиці на рахунок закінчення війни,яка стратегія закінчення війни,немає?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:13 Ответить
владімір владіміровіч забєрітє мєня ну хотя би за долгі очєнь прошу вас .
показать весь комментарий
19.02.2026 19:18 Ответить
От, от...
показать весь комментарий
19.02.2026 19:20 Ответить
Ішак це манкурт звичайний, навіть не єврей, дешевий блазень який по помилці став президентом
показать весь комментарий
19.02.2026 19:36 Ответить
а сцарь всія рабсєї "вікно рубав в європу" і ось прийшло куйло до влади у рабсєї вікно, прорубане петром,лайном замурував,та щей із середини він його замінував"
показать весь комментарий
19.02.2026 19:44 Ответить

показать весь комментарий
19.02.2026 19:59 Ответить
Мені навіть нецікаво, чому він розпочав цю війну...

Звісно, що не цікаво! Бо пуйло почало війну через то, що преЗедентом був недолугий ортодоксальний ухилянт !
показать весь комментарий
19.02.2026 20:04 Ответить
Зеленський ніколи не цікавився історією і культурою України ,всі його знання це висьміювання українців в 95 кварталі і низькосортних серіалах як недоумковатих телепнів на догоду малоросам і росіянам. Що до путіна то ця істота живе в своїй вигаданій псевдоісторії печерного шовінізму і нацизму.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:16 Ответить
 
 