Зеленский считает "историческим дерьмом" речь Путина о "причинах" войны против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что для дипломатического пути к миру ему не нужны исторические разговоры от российского диктатора Владимира Путина о якобы причинах начатой войны против Украины. Речи Кремля он назвал "историческим дерьмом".

Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

О переговорах с Путиным

У Зеленского спросили, что бы он сказал Путину, оказавшись с ним лицом к лицу, пытаясь заключить мирное соглашение.

По словам главы государства, он уважает историю, однако не считает нужным тратить время на дискуссии о прошлом. Зеленский не уверен, что Путин услышит его аргументы о завершении войны, однако подчеркнул, что ему и не нужно их искать – Украина не агрессор и не должна объяснять, почему она защищается.

"Мне даже неинтересно, почему он начал эту войну. У него есть свои причины, это его личное... Я не хочу об этом говорить, потому что у меня нет времени", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что имеет свое мнение, почему Путин начал войну против Украины, но не считает нужным тратить время на эти вопросы.

"Мне не нужно тратить время на исторические вопросы, на причины, почему он начал, на все это, как мне кажется, историческое дерьмо, которое он поднимает [в разговорах] с американцами и другими... о Петре I и прочее... Мне это не нужно. Потому что для окончания этой войны и дипломатического пути мне не нужно все это историческое дерьмо, действительно", - сказал он.

"Знаю о России больше, чем Путин об Украине"

Президент Украины также убежден, что это лишь тактика затягивания времени со стороны России.

"Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин. И я многому научился. Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине. Просто потому, что я бывал в России во многих городах и знал там много людей. Он никогда не был в Украине столько раз и был только в крупных городах", - подчеркнул Зеленский.

Он также считает, что знает менталитет россиян и именно поэтому не хочет тратить время на "все эти вещи" - это их дело и они решили иметь такую политическую систему.

"Россияне решили, что им нужен новый царь. Это их выбор. Но есть вопрос безопасности. Есть большая война против нас. Это наши жизни. Единственное, о чем я хочу говорить с ним, - это то, что, по моему мнению, нам нужно решить это успешно. Я имею в виду - быстро завершить эту войну", - резюмировал Зеленский.