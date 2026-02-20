РУС
В переговорах по Украине есть прогресс, но территориальный вопрос открыт, - Мелони

Мелони: до решения территориального вопроса еще далеко

Несмотря на существенные сдвиги в дипломатическом процессе по завершению войны в Украине, территориальный вопрос остается точкой самого большого напряжения между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky tg24 заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Я вижу приближение не столько переломного момента, сколько контакта по перемирию, которое в Украине все еще очень далеко", - отметила она.

По словам Мелони, стороны достигли важного прогресса в разработке документов, касающихся будущих гарантий безопасности. В основу этих договоренностей легла именно итальянская инициатива, основанная на модели 5-й статьи Североатлантического пакта. Это предусматривает создание механизма коллективной защиты, который должен обеспечить долгосрочную безопасность Киева и стать предохранителем от новых нападений. Однако ключевая проблема остается нерешенной.

"Есть план мира, в котором также есть много вопросов, которые на бумаге были решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопроса территорий", - добавила она.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что Россия продолжает выдвигать необоснованные территориальные претензии, которые мешают достижению окончательного соглашения. Мелони в очередной раз акцентировала, что целью переговоров является не любое прекращение огня, а именно "справедливый мир", который будет уважать суверенитет Украины и ее международно признанные границы. Таким образом, путь к окончательному урегулированию конфликта все еще требует сложных политических компромиссов.

Что предшествовало?

переговоры (1279) Джорджа Мелони (141)
Віддати території - це звучить некрасіво. І тхне зрадою та всяким криміналом. Нада той, назвати це дєло "вільна економічна зона". Або "демілітарізована".
20.02.2026 07:11
тхне криміналом розворовування західного бабла, а поки зеля президент - то він неосудний.
тхне криміналом будь-який договір, якщо він гірший того стамбульського договора квітня 22 року, бо всі смерті воїнів після квітня 22 - виявляться марними.
20.02.2026 07:51
Який може бути прогрес без вирішення головного питання?Всі інші питання-це додаток до цього.І без нього всі інші питання не мають сенсу
20.02.2026 07:16
 
 