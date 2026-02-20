В переговорах по Украине есть прогресс, но территориальный вопрос открыт, - Мелони

Несмотря на существенные сдвиги в дипломатическом процессе по завершению войны в Украине, территориальный вопрос остается точкой самого большого напряжения между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky tg24 заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Я вижу приближение не столько переломного момента, сколько контакта по перемирию, которое в Украине все еще очень далеко", - отметила она.

По словам Мелони, стороны достигли важного прогресса в разработке документов, касающихся будущих гарантий безопасности. В основу этих договоренностей легла именно итальянская инициатива, основанная на модели 5-й статьи Североатлантического пакта. Это предусматривает создание механизма коллективной защиты, который должен обеспечить долгосрочную безопасность Киева и стать предохранителем от новых нападений. Однако ключевая проблема остается нерешенной.

"Есть план мира, в котором также есть много вопросов, которые на бумаге были решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопроса территорий", - добавила она.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что Россия продолжает выдвигать необоснованные территориальные претензии, которые мешают достижению окончательного соглашения. Мелони в очередной раз акцентировала, что целью переговоров является не любое прекращение огня, а именно "справедливый мир", который будет уважать суверенитет Украины и ее международно признанные границы. Таким образом, путь к окончательному урегулированию конфликта все еще требует сложных политических компромиссов.

Что предшествовало?

