В переговорах по Украине есть прогресс, но территориальный вопрос открыт, - Мелони
Несмотря на существенные сдвиги в дипломатическом процессе по завершению войны в Украине, территориальный вопрос остается точкой самого большого напряжения между Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky tg24 заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Я вижу приближение не столько переломного момента, сколько контакта по перемирию, которое в Украине все еще очень далеко", - отметила она.
По словам Мелони, стороны достигли важного прогресса в разработке документов, касающихся будущих гарантий безопасности. В основу этих договоренностей легла именно итальянская инициатива, основанная на модели 5-й статьи Североатлантического пакта. Это предусматривает создание механизма коллективной защиты, который должен обеспечить долгосрочную безопасность Киева и стать предохранителем от новых нападений. Однако ключевая проблема остается нерешенной.
"Есть план мира, в котором также есть много вопросов, которые на бумаге были решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопроса территорий", - добавила она.
Глава итальянского правительства подчеркнула, что Россия продолжает выдвигать необоснованные территориальные претензии, которые мешают достижению окончательного соглашения. Мелони в очередной раз акцентировала, что целью переговоров является не любое прекращение огня, а именно "справедливый мир", который будет уважать суверенитет Украины и ее международно признанные границы. Таким образом, путь к окончательному урегулированию конфликта все еще требует сложных политических компромиссов.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
