Зять Трампа Кушнер станет специальным посланником мира

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира.

Роль Кушнера

По словам президента США, на этой должности Кушнер сосредоточится на посредничестве в заключении новых дипломатических соглашений, в частности занимается вопросами переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Кушнер занимал должность старшего советника во время первого срока Трампа. Сейчас он занимается переговорами на Ближнем Востоке и войной в Украине. В частности, он участвовал в трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве.

Трамп высоко оценил роль Кушнера в переговорах на Ближнем Востоке.

"Очень умный парень. Мы также делаем Джареда посланником мира. Они оба посланцы мира... Я наблюдаю за этими ребятами, говорю, у нас все хорошо, по крайней мере с точки зрения IQ", - заявил американский политик, говоря о своем зяте и спецпосланнике Стиве Виткоффе.

Во время своего выступления Трамп заявил, что "Совет мира" обеспечил семь миллиардов долларов инвестиций от стран-членов для финансирования восстановления Газы. Позже он заявил, что США выделят около 10 миллиардов долларов на эти усилия.

