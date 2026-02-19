Зять Трампа Кушнер станет специальным посланником мира
Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира.
Заявление Трампа на "Совете мира" цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.
Роль Кушнера
По словам президента США, на этой должности Кушнер сосредоточится на посредничестве в заключении новых дипломатических соглашений, в частности занимается вопросами переговоров по урегулированию российско-украинской войны.
- Кушнер занимал должность старшего советника во время первого срока Трампа. Сейчас он занимается переговорами на Ближнем Востоке и войной в Украине. В частности, он участвовал в трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве.
Трамп высоко оценил роль Кушнера в переговорах на Ближнем Востоке.
"Очень умный парень. Мы также делаем Джареда посланником мира. Они оба посланцы мира... Я наблюдаю за этими ребятами, говорю, у нас все хорошо, по крайней мере с точки зрения IQ", - заявил американский политик, говоря о своем зяте и спецпосланнике Стиве Виткоффе.
Во время своего выступления Трамп заявил, что "Совет мира" обеспечил семь миллиардов долларов инвестиций от стран-членов для финансирования восстановления Газы. Позже он заявил, что США выделят около 10 миллиардов долларов на эти усилия.
Офіційних даних про точний рівень IQ Джареда Кушнера у відкритому доступі немає. Однак існують полярні оцінки його інтелекту, що базуються на його академічному минулому та відгуках колег:
Академічні показники: Кушнер закінчив https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner Гарвардський університет у 2003 році та здобув ступені доктора права (JD) і магістра ділового адміністрування (MBA) в Нью-Йоркському університеті у 2007 році. Попри ці досягнення, його вступ до Гарварду супроводжувався дискусіями: у книзі журналіста Деніела Голдена стверджується, що його прийняли після пожертви батька у розмірі 2,5 млн доларів, хоча його оцінки та результати тестів (SAT) нібито були нижчими за стандарти університету.Оцінка Дональда Трампа: Президент Трамп неодноразово публічно хвалив інтелект свого зятя, називаючи його «дуже розумним хлопцем» та «найрозумнішим, кого він коли-небудь бачив». У лютому 2026 року, призначаючи Кушнера спецпосланцем з питань миру, Трамп зазначив, що з ним та Стівом Віткоффом адміністрація «забезпечена з точки зору IQ». Критика: Деякі політичні опоненти та колишні колеги ставили під сумнів його компетентність, вказуючи на відсутність досвіду в державному управлінні до роботи в Білому домі.
Отже, конкретна цифра IQ невідома, його інтелектуальний профіль є предметом постійних дебатів між тими, хто вважає його розумним, і тими, хто пояснює його статус родинними зв'язками та фінансовими можливостями.
