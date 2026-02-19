РУС
847 22

Зять Трампа Кушнер станет специальным посланником мира

Джаред Кушнер и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира. 

Заявление Трампа на "Совете мира" цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

Роль Кушнера

По словам президента США, на этой должности Кушнер сосредоточится на посредничестве в заключении новых дипломатических соглашений, в частности занимается вопросами переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

  • Кушнер занимал должность старшего советника во время первого срока Трампа. Сейчас он занимается переговорами на Ближнем Востоке и войной в Украине. В частности, он участвовал в трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве.

Трамп высоко оценил роль Кушнера в переговорах на Ближнем Востоке.

"Очень умный парень. Мы также делаем Джареда посланником мира. Они оба посланцы мира... Я наблюдаю за этими ребятами, говорю, у нас все хорошо, по крайней мере с точки зрения IQ", - заявил американский политик, говоря о своем зяте и спецпосланнике Стиве Виткоффе.

Во время своего выступления Трамп заявил, что "Совет мира" обеспечил семь миллиардов долларов инвестиций от стран-членов для финансирования восстановления Газы. Позже он заявил, что США выделят около 10 миллиардов долларов на эти усилия. 

Кушнер Джаред (47) США (7038) Трамп Дональд (4594)
+5
Такий же розумний, як сам трамп у стадії деменції!
19.02.2026 20:14 Ответить
+2
От що голуби вміють вправно - так це серти на голови іншим...
19.02.2026 20:17 Ответить
+1
Голуб миру? - сильно!
19.02.2026 20:14 Ответить
Такий же розумний, як сам трамп у стадії деменції!
19.02.2026 20:14 Ответить
Цікаво , яке IQ у самого Трампа, Чи маразм у Трампа вже довершує свою справу?
19.02.2026 20:32 Ответить
Голуб миру? - сильно!
19.02.2026 20:14 Ответить
От що голуби вміють вправно - так це серти на голови іншим...
19.02.2026 20:17 Ответить
Підозріло, що найближче оточення Трампа- це ж/д аферисти, для яких Трамп старається.
19.02.2026 20:36 Ответить
Як і голуб, наївся -нагади- полетів….
Тепер, мабуть від людей з Катару, треба чекати новий «подарований» літак-взятку, тільки, уже для зятя Трампа-кушнеру??? Ось така, посада-- зять Трампа, є в штатному розпису ДержДепа США???
19.02.2026 21:12 Ответить
"Спеціальний посланник" - це означає, що він буде спеціально послан на х#й.👈
19.02.2026 20:16 Ответить
Розумний аж страшно!
Лишилось лавровий вінок Кушнеру нап'ялить і істинний посланець Трампа до миру.
19.02.2026 20:17 Ответить
от козел. одна посада, і ту - зятю? а дітей пристроїти? Якось не по трампівськи.
а берон трампа, а іванку, а дональда-молодшого, а еріка трампа, а позашлюбних дітей, а онуків?
19.02.2026 20:19 Ответить
пошук "iq джареда кушнера"

Офіційних даних про точний рівень IQ Джареда Кушнера у відкритому доступі немає. Однак існують полярні оцінки його інтелекту, що базуються на його академічному минулому та відгуках колег:

Академічні показники: Кушнер закінчив https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner Гарвардський університет у 2003 році та здобув ступені доктора права (JD) і магістра ділового адміністрування (MBA) в Нью-Йоркському університеті у 2007 році. Попри ці досягнення, його вступ до Гарварду супроводжувався дискусіями: у книзі журналіста Деніела Голдена стверджується, що його прийняли після пожертви батька у розмірі 2,5 млн доларів, хоча його оцінки та результати тестів (SAT) нібито були нижчими за стандарти університету.Оцінка Дональда Трампа: Президент Трамп неодноразово публічно хвалив інтелект свого зятя, називаючи його «дуже розумним хлопцем» та «найрозумнішим, кого він коли-небудь бачив». У лютому 2026 року, призначаючи Кушнера спецпосланцем з питань миру, Трамп зазначив, що з ним та Стівом Віткоффом адміністрація «забезпечена з точки зору IQ». Критика: Деякі політичні опоненти та колишні колеги ставили під сумнів його компетентність, вказуючи на відсутність досвіду в державному управлінні до роботи в Білому домі.

Отже, конкретна цифра IQ невідома, його інтелектуальний профіль є предметом постійних дебатів між тими, хто вважає його розумним, і тими, хто пояснює його статус родинними зв'язками та фінансовими можливостями.
19.02.2026 20:20 Ответить
воно вже Герцог Миру
тобто
PeaceDuke
19.02.2026 20:22 Ответить
Спецпосланці президента США - Вітьок і Зятьок. Команда УХ !!!)
19.02.2026 20:37 Ответить
просранник миру той бовдур трампівський
19.02.2026 20:39 Ответить
Це якийсь "Паноптикум Трампа", до чого здесь "Мир".
19.02.2026 20:40 Ответить
Бабло. Більш ничого до цього. А ви кажите мир, мир
19.02.2026 20:46 Ответить
Це точно,він його призначив бо деякі дурні мільярди принесли, а стерегти нікому, бо довіри у трампанутого до них немає
19.02.2026 21:08 Ответить
Зять посланник миру, ******.
Євреї євреі, навкол сплош євреї.
19.02.2026 20:44 Ответить
альфонс - падкаблучьнік
19.02.2026 20:54 Ответить
Омерика Трумпа - розсадник елітної корупції, мародерства і кумівства...
і етІ лЮді учат нас нЄ колупаться в носу..
19.02.2026 20:58 Ответить
Ліпше якщо масканутий відправить його посланником на Марс, або на .....
19.02.2026 21:01 Ответить
 
 