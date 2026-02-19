Президент Казахстана предложил учредить Премию мира имени Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить Премию мира имени Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время Первого заседания Совета мира Трампа.

В мероприятии приняли участие представители более 40 государств. Президент США Дональд Трамп сообщил, что девять стран согласились предоставить средства для формирования совместного пакета помощи для сектора Газа после бомбардировок и попыток оккупации Израилем.

Среди них:

Казахстан

Азербайджан;

ОАЭ;

Марокко;

Бахрейн;

Катар;

Саудовская Аравия;

Узбекистан;

Кувейт.

По данным Associated Press, общие потребности на восстановление сектора Газа оцениваются примерно в 70 миллиардов долларов.

"Каждый потраченный доллар – это инвестиция в стабильность и надежду на новый и гармоничный регион", – заявил Трамп, поблагодарив страны-доноры.

Также США выделят 10 миллиардов долларов для Совета мира. При этом Трамп не уточнил механизм использования этих средств.

Финансирование и международное участие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Сектор Газа не будет восстанавливаться до тех пор, пока группировка ХАМАС не сдастся и не сложит оружие.

Трамп подчеркнул, что Совет мира демонстрирует возможность формирования нового подхода к урегулированию конфликтов. По его словам, структура может осуществлять надзор за деятельностью ООН и способствовать ее эффективности.

Стабилизационные силы для Газы

Также США планируют направить в сектор Газа 12 тысяч полицейских и 20 тысяч военных для стабилизации ситуации.

Генерал-майор Джаспер Джефферс, руководитель вновь созданных Международных стабилизационных сил, сообщил, что Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания подтвердили готовность направить свои подразделения.

Египет и Иордания согласились присоединиться к подготовке полиции и сил безопасности.

По словам Джефферса, первые шаги направлены на обеспечение безопасности, необходимой для дальнейшего восстановления и долгосрочного мира в регионе.

