Президент Казахстана предложил учредить Премию мира имени Трампа
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить Премию мира имени Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время Первого заседания Совета мира Трампа.
В мероприятии приняли участие представители более 40 государств. Президент США Дональд Трамп сообщил, что девять стран согласились предоставить средства для формирования совместного пакета помощи для сектора Газа после бомбардировок и попыток оккупации Израилем.
Среди них:
- Казахстан
- Азербайджан;
- ОАЭ;
- Марокко;
- Бахрейн;
- Катар;
- Саудовская Аравия;
- Узбекистан;
- Кувейт.
По данным Associated Press, общие потребности на восстановление сектора Газа оцениваются примерно в 70 миллиардов долларов.
"Каждый потраченный доллар – это инвестиция в стабильность и надежду на новый и гармоничный регион", – заявил Трамп, поблагодарив страны-доноры.
Также США выделят 10 миллиардов долларов для Совета мира. При этом Трамп не уточнил механизм использования этих средств.
Финансирование и международное участие
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Сектор Газа не будет восстанавливаться до тех пор, пока группировка ХАМАС не сдастся и не сложит оружие.
Трамп подчеркнул, что Совет мира демонстрирует возможность формирования нового подхода к урегулированию конфликтов. По его словам, структура может осуществлять надзор за деятельностью ООН и способствовать ее эффективности.
Стабилизационные силы для Газы
Также США планируют направить в сектор Газа 12 тысяч полицейских и 20 тысяч военных для стабилизации ситуации.
Генерал-майор Джаспер Джефферс, руководитель вновь созданных Международных стабилизационных сил, сообщил, что Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания подтвердили готовность направить свои подразделения.
Египет и Иордания согласились присоединиться к подготовке полиции и сил безопасности.
По словам Джефферса, первые шаги направлены на обеспечение безопасности, необходимой для дальнейшего восстановления и долгосрочного мира в регионе.
Черга бажаючих дати збільшується.
Тільки Нобелівський комітет в ту чергу не стає. Чомусь
А от "Премія здорового глузду" залишиться без лауреатів... Та навіть без кандидатів, ІМХО