Президент Казахстана предложил учредить Премию мира имени Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить Премию мира имени Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время Первого заседания Совета мира Трампа.

В мероприятии приняли участие представители более 40 государств. Президент США Дональд Трамп сообщил, что девять стран согласились предоставить средства для формирования совместного пакета помощи для сектора Газа после бомбардировок и попыток оккупации Израилем.

Среди них: 

  • Казахстан
  • Азербайджан;
  • ОАЭ;
  • Марокко;
  • Бахрейн;
  • Катар;
  • Саудовская Аравия;
  • Узбекистан;
  • Кувейт.

По данным Associated Press, общие потребности на восстановление сектора Газа оцениваются примерно в 70 миллиардов долларов.

"Каждый потраченный доллар – это инвестиция в стабильность и надежду на новый и гармоничный регион", – заявил Трамп, поблагодарив страны-доноры.

Также США выделят 10 миллиардов долларов для Совета мира. При этом Трамп не уточнил механизм использования этих средств.

Финансирование и международное участие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Сектор Газа не будет восстанавливаться до тех пор, пока группировка ХАМАС не сдастся и не сложит оружие.

Трамп подчеркнул, что Совет мира демонстрирует возможность формирования нового подхода к урегулированию конфликтов. По его словам, структура может осуществлять надзор за деятельностью ООН и способствовать ее эффективности.

Стабилизационные силы для Газы

Также США планируют направить в сектор Газа 12 тысяч полицейских и 20 тысяч военных для стабилизации ситуации.

Генерал-майор Джаспер Джефферс, руководитель вновь созданных Международных стабилизационных сил, сообщил, что Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания подтвердили готовность направить свои подразделения.

Египет и Иордания согласились присоединиться к подготовке полиции и сил безопасности.

По словам Джефферса, первые шаги направлены на обеспечение безопасности, необходимой для дальнейшего восстановления и долгосрочного мира в регионе.

  • Ранее мы писали, что Совет мира Трампа планирует взять под контроль Организацию Объединенных Наций.

+12
ще премію ***** запропонуй
19.02.2026 20:02 Ответить
+11
Вы уже не знаете, как ещё подлизнуть Трампону Трампаксу, через два года вы будете плеваться, смеяться и проклинать его!!!
19.02.2026 20:04 Ответить
+11
Оце лизнув))Чи це іронія?))
19.02.2026 20:05 Ответить
ще премію ***** запропонуй
19.02.2026 20:02 Ответить
Таке враження, що в Токаєва на голові шапочка з фольги.
19.02.2026 20:06 Ответить
То голуби насрали. Підсохло. Коли на памʼятника собі тренувався.
19.02.2026 21:06 Ответить
Вы уже не знаете, как ещё подлизнуть Трампону Трампаксу, через два года вы будете плеваться, смеяться и проклинать его!!!
19.02.2026 20:04 Ответить
Премію Тромба кожен рік отримує Тромб
19.02.2026 20:10 Ответить
Премию мира в пользу агрессоров и убийц
19.02.2026 20:04 Ответить
Оце лизнув))Чи це іронія?))
19.02.2026 20:05 Ответить
Премію для лизунів обісраного очка трампа теж треба заснувати судячи з усього. Куди котиться цей світ?🤦
19.02.2026 20:06 Ответить
Оце лизнув рудому чорту прямо з пронікновЄніЄм язика!
19.02.2026 20:07 Ответить
Вузькі очі не дають змоги роздивитися гнилу суть трампа?
19.02.2026 20:08 Ответить
Цей вже тіж з розуму виживає...
19.02.2026 20:08 Ответить
Хіба що посмертно.
19.02.2026 20:09 Ответить
А Нобелівка буде для слабаків
19.02.2026 20:11 Ответить
Прогиб зачетний.
19.02.2026 20:11 Ответить
А він чимось нагадує Трампа, мабуть брати по батьку.
19.02.2026 20:12 Ответить
лизнув
19.02.2026 20:12 Ответить
Так хай трампакс сам соби и випише
19.02.2026 20:16 Ответить
Жопализ
19.02.2026 20:16 Ответить
Любу ***** буде городить руде чмо, аби відволікти увагу від пуйла і епштейна.
19.02.2026 20:17 Ответить
Так вона вже є!!! "Шнобелівська"...
19.02.2026 20:19 Ответить
«Я - сын степей, казах я гордый». А теперь уже так и не скажешь..😏
19.02.2026 20:19 Ответить
Сі дізнається - по дупі надає ! 😤
19.02.2026 20:20 Ответить
Коли ця ганьба скінчиться? Після уходу рудого блазня все це були виглядати як фарс та блюзнірство.
19.02.2026 20:20 Ответить
Дебіл, бл..
19.02.2026 20:21 Ответить
Це якою треба кінченою істотою бути щоб так підлизувати Трампа ,що трамп зробив доброго для миру окрім брехні і цинізму ,а ще відзначився малограмотністю де навіть не знає де яка країна знаходится.
19.02.2026 20:21 Ответить
Інфантіно дав премію, і Токаєв хоче дати свою премію...
Черга бажаючих дати збільшується.
Тільки Нобелівський комітет в ту чергу не стає. Чомусь
19.02.2026 20:21 Ответить
Казахська свиня вирішила підмінити *уй Назарбаєва на *уй Трампа.
19.02.2026 20:24 Ответить
TrЙому навіть сниться ця премія на засіданні своєї ради миру
19.02.2026 20:26 Ответить
От лизнув так лизнув...
19.02.2026 20:34 Ответить
********** лядський мир успішних хвойд..
19.02.2026 20:53 Ответить
Жополиз ще один....
19.02.2026 20:56 Ответить
та давайте вже мир імені трампа ..... новий термін з'явиться ...не мирова угода , а трампівська угода !
19.02.2026 20:57 Ответить
А чому б ні, для Трампа ж "встановити мир" що раз в штани перднути та всратися..
19.02.2026 21:02 Ответить
Американці у них всю нафту видобувають. Європейці у них дорогі гості. Це називається геополітика. А когось призначають дикобразом.
19.02.2026 21:04 Ответить
Ага. Тоді засновуйте і премію "Джека Різника" (кандидатур є), і "Ганібала Лектора" (тут і підказувать не треба), і "Гнізда кукушки" (лауреатів - безліч!)

А от "Премія здорового глузду" залишиться без лауреатів... Та навіть без кандидатів, ІМХО
19.02.2026 21:05 Ответить
Якщо з грошей трампанутого, то скільки завгодно.
19.02.2026 21:12 Ответить
А нобелевська премія миру то для лохов.
19.02.2026 21:33 Ответить
 
 