Президент Казахстану запропонував заснувати Премію миру імені Трампа

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував заснувати Премію миру імені Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час Першого засідання Ради миру Трампа.

У заході взяли участь представники понад 40 держав. Президент США Дональд Трамп повідомив, що дев’ять країн погодилися надати кошти для формування спільного пакета допомоги для Сектору Гази після бомбардувань та спроб окупації Ізраїлем.

Серед них:

Казахстан;

Азербайджан;

ОАЕ;

Марокко;

Бахрейн;

Катар;

Саудівська Аравія;

Узбекистан;

Кувейт.

За даними Associated Press, загальні потреби на відновлення Сектору Гази оцінюються приблизно у 70 мільярдів доларів.

"Кожен витрачений долар – це інвестиція у стабільність та надію на новий та гармонійний регіон", – заявив Трамп, подякувавши країнам-донорам.

Також США виділять 10 мільярдів доларів для Ради миру. При цьому Трамп не уточнив механізм використання цих коштів.

Фінансування та міжнародна участь

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Сектор Гази не відбудовуватимуть до моменту, поки угруповання ХАМАС не здасться та не складе зброю.

Трамп наголосив, що Рада миру демонструє можливість формування нового підходу до врегулювання конфліктів. За його словами, структура може здійснювати нагляд за діяльністю ООН та сприяти її ефективності.

Стабілізаційні сили для Гази

Також США планують направити до Сектору Гази 12 тисяч поліцейських та 20 тисяч військових для стабілізації ситуації.

Генерал-майор Джаспер Джефферс, керівник новостворених Міжнародних стабілізаційних сил, повідомив, що Індонезія, Марокко, Казахстан, Косово та Албанія підтвердили готовність направити свої підрозділи.

Єгипет та Йорданія погодилися долучитися до підготовки поліції та сил безпеки.

За словами Джефферса, перші кроки спрямовані на забезпечення безпеки, необхідної для подальшого відновлення та довгострокового миру в регіоні.

