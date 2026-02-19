Президент Казахстану запропонував заснувати Премію миру імені Трампа

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував заснувати Премію миру імені Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час Першого засідання Ради миру Трампа.

У заході взяли участь представники понад 40 держав. Президент США Дональд Трамп повідомив, що дев’ять країн погодилися надати кошти для формування спільного пакета допомоги для Сектору Гази після бомбардувань та спроб окупації Ізраїлем.

Серед них: 

  • Казахстан;
  • Азербайджан;
  • ОАЕ;
  • Марокко;
  • Бахрейн;
  • Катар;
  • Саудівська Аравія;
  • Узбекистан;
  • Кувейт.

За даними Associated Press, загальні потреби на відновлення Сектору Гази оцінюються приблизно у 70 мільярдів доларів.

"Кожен витрачений долар – це інвестиція у стабільність та надію на новий та гармонійний регіон", – заявив Трамп, подякувавши країнам-донорам.

Також США виділять 10 мільярдів доларів для Ради миру. При цьому Трамп не уточнив механізм використання цих коштів.

Фінансування та міжнародна участь

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Сектор Гази не відбудовуватимуть до моменту, поки угруповання ХАМАС не здасться та не складе зброю.

Трамп наголосив, що Рада миру демонструє можливість формування нового підходу до врегулювання конфліктів. За його словами, структура може здійснювати нагляд за діяльністю ООН та сприяти її ефективності.

Стабілізаційні сили для Гази

Також США планують направити до Сектору Гази 12 тисяч поліцейських та 20 тисяч військових для стабілізації ситуації.

Генерал-майор Джаспер Джефферс, керівник новостворених Міжнародних стабілізаційних сил, повідомив, що Індонезія, Марокко, Казахстан, Косово та Албанія підтвердили готовність направити свої підрозділи.

Єгипет та Йорданія погодилися долучитися до підготовки поліції та сил безпеки.

За словами Джефферса, перші кроки спрямовані на забезпечення безпеки, необхідної для подальшого відновлення та довгострокового миру в регіоні.

ще премію ***** запропонуй
19.02.2026 20:02 Відповісти
Вы уже не знаете, как ещё подлизнуть Трампону Трампаксу, через два года вы будете плеваться, смеяться и проклинать его!!!
19.02.2026 20:04 Відповісти
Оце лизнув))Чи це іронія?))
19.02.2026 20:05 Відповісти
ще премію ***** запропонуй
19.02.2026 20:02 Відповісти
Таке враження, що в Токаєва на голові шапочка з фольги.
19.02.2026 20:06 Відповісти
То голуби насрали. Підсохло. Коли на памʼятника собі тренувався.
19.02.2026 21:06 Відповісти
Вы уже не знаете, как ещё подлизнуть Трампону Трампаксу, через два года вы будете плеваться, смеяться и проклинать его!!!
19.02.2026 20:04 Відповісти
Премію Тромба кожен рік отримує Тромб
19.02.2026 20:10 Відповісти
"Нам на фестивале, в Каннах, приз не дали ни один. Вот приедете в Москву, к нам, мы вам тоже не дадим" Михалков (тогда ещё не га....дон)
19.02.2026 23:49 Відповісти
Премию мира в пользу агрессоров и убийц
19.02.2026 20:04 Відповісти
Оце лизнув))Чи це іронія?))
19.02.2026 20:05 Відповісти
Повністю назва виглядатиме так:
"Нобелівська премія миру імені Трампа". Або "Трампівська премія миру імені Нобеля", деталі вже не мають значення
19.02.2026 22:44 Відповісти
Премію для лизунів обісраного очка трампа теж треба заснувати судячи з усього. Куди котиться цей світ?🤦
19.02.2026 20:06 Відповісти
Оце лизнув рудому чорту прямо з пронікновЄніЄм язика!
19.02.2026 20:07 Відповісти
Вузькі очі не дають змоги роздивитися гнилу суть трампа?
19.02.2026 20:08 Відповісти
Цей вже тіж з розуму виживає...
19.02.2026 20:08 Відповісти
Хіба що посмертно.
19.02.2026 20:09 Відповісти
А Нобелівка буде для слабаків
19.02.2026 20:11 Відповісти
Прогиб зачетний.
19.02.2026 20:11 Відповісти
А він чимось нагадує Трампа, мабуть брати по батьку.
19.02.2026 20:12 Відповісти
лизнув
19.02.2026 20:12 Відповісти
Так хай трампакс сам соби и випише
19.02.2026 20:16 Відповісти
Жопализ
19.02.2026 20:16 Відповісти
Любу ***** буде городить руде чмо, аби відволікти увагу від пуйла і епштейна.
19.02.2026 20:17 Відповісти
Так вона вже є!!! "Шнобелівська"...
19.02.2026 20:19 Відповісти
«Я - сын степей, казах я гордый». А теперь уже так и не скажешь..😏
19.02.2026 20:19 Відповісти
Сі дізнається - по дупі надає ! 😤
19.02.2026 20:20 Відповісти
Коли ця ганьба скінчиться? Після уходу рудого блазня все це були виглядати як фарс та блюзнірство.
19.02.2026 20:20 Відповісти
Дебіл, бл..
19.02.2026 20:21 Відповісти
Це якою треба кінченою істотою бути щоб так підлизувати Трампа ,що трамп зробив доброго для миру окрім брехні і цинізму ,а ще відзначився малограмотністю де навіть не знає де яка країна знаходится.
19.02.2026 20:21 Відповісти
Інфантіно дав премію, і Токаєв хоче дати свою премію...
Черга бажаючих дати збільшується.
Тільки Нобелівський комітет в ту чергу не стає. Чомусь
19.02.2026 20:21 Відповісти
Казахська свиня вирішила підмінити *уй Назарбаєва на *уй Трампа.
19.02.2026 20:24 Відповісти
TrЙому навіть сниться ця премія на засіданні своєї ради миру
19.02.2026 20:26 Відповісти
От лизнув так лизнув...
19.02.2026 20:34 Відповісти
********** лядський мир успішних хвойд..
19.02.2026 20:53 Відповісти
Жополиз ще один....
19.02.2026 20:56 Відповісти
та давайте вже мир імені трампа ..... новий термін з'явиться ...не мирова угода , а трампівська угода !
19.02.2026 20:57 Відповісти
✈️ Международные аэропорты Палм-Бич во Флориде и Даллес под Вашингтоном могут быть переименованы в честь Дональда Трампа, сообщает The New York Times

Trump Organization подала заявку, в которой указано, что вся продукция должна быть связана с Трампом, включая багаж и товары для животных.

Компания заявила, что не будет взимать плату за использование названия Трампа.
19.02.2026 23:53 Відповісти
А чому б ні, для Трампа ж "встановити мир" що раз в штани перднути та всратися..
19.02.2026 21:02 Відповісти
Американці у них всю нафту видобувають. Європейці у них дорогі гості. Це називається геополітика. А когось призначають дикобразом.
19.02.2026 21:04 Відповісти
Ага. Тоді засновуйте і премію "Джека Різника" (кандидатур є), і "Ганібала Лектора" (тут і підказувать не треба), і "Гнізда кукушки" (лауреатів - безліч!)

А от "Премія здорового глузду" залишиться без лауреатів... Та навіть без кандидатів, ІМХО
19.02.2026 21:05 Відповісти
Якщо з грошей трампанутого, то скільки завгодно.
19.02.2026 21:12 Відповісти
А нобелевська премія миру то для лохов.
19.02.2026 21:33 Відповісти
Международная премия в области прав человека имени Каддафи Трампа
19.02.2026 23:02 Відповісти
Чи може воно соснути? Або йолкнути? Чи букнути?
20.02.2026 01:06 Відповісти
Це такий свіжий анекдот від головного казаха, чи шо?
20.02.2026 02:08 Відповісти
Вже завтра Лукашенко запропонує запровадити премію Миру імені Путіна...
20.02.2026 03:43 Відповісти
Підлизався
20.02.2026 07:19 Відповісти
Так вже є премія Дарвіна, нащо дублювати?
20.02.2026 07:34 Відповісти
...і першими лаурєатами премії зробити х*йла, Кіма і Хаменеї. Паддєржую! )
20.02.2026 08:18 Відповісти
Премія має виплачуватись з коштів її засновника. Як Нобелівська премія миру. Рада миру Трампа передбачає внески від держав у розмірі 1 ярда доларів. Трамп хоче заробляти, а не роздавати гроші. Токаєв може свої кошти роздавати, називаючи премією Трампа.
20.02.2026 08:27 Відповісти
Який всесвітній сором. 🙈
20.02.2026 09:05 Відповісти
И это при еще живом Гандональде! Или Токаев что- то знает?
20.02.2026 11:36 Відповісти
 
 