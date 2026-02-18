Папа Римський Лев XIV відмовився від участі в "Раді миру" Трампа

Ватикан не братиме участі в "Раді миру" президента США Дональда Трампа. У Святому Престолі вважають, що зусилля з урегулювання глобальних криз має очолювати Організація Об’єднаних Націй.

Про це повідомляють Reuters та The Independent, передає Цензор.НЕТ.

Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, заявив журналістам, що Папа Римський має низку застережень щодо цієї ініціативи, тому "не братиме участі".

"Для нас є… деякі критичні питання, які слід розв’язати. Одне з питань занепокоєння полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН має насамперед розв’язувати ці кризові ситуації. Це один із пунктів, на якому ми наполягали", - сказав Паролін.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

