Новини Трамп створює Раду миру
1 512 18

Папа Римський Лев XIV відмовився від участі в "Раді миру" Трампа

Ватикан не братиме участі в "Раді миру" президента США Дональда Трампа. У Святому Престолі вважають, що зусилля з урегулювання глобальних криз має очолювати Організація Об’єднаних Націй.

Про це повідомляють Reuters та The Independent, передає Цензор.НЕТ.

Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, заявив журналістам, що Папа Римський має низку застережень щодо цієї ініціативи, тому "не братиме участі".

"Для нас є… деякі критичні питання, які слід розв’язати. Одне з питань занепокоєння полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН має насамперед розв’язувати ці кризові ситуації. Це один із пунктів, на якому ми наполягали", - сказав Паролін.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
  • Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

Дійсно розумне рішення... Нічого зв"язуваться з "шахраями на довірі" (чіткае визначення у кримінальному праві, для "ділків" типу Трампа...
18.02.2026 10:49 Відповісти
Папа Римський не вірить рудому та його другу *****
18.02.2026 10:48 Відповісти
А що таке мир по-трампівські? Це право сильнішого на знищення чи (та) обкрадання слабшого!
18.02.2026 10:50 Відповісти
Папа краще вижени біса з трампона.
18.02.2026 10:49 Відповісти
Марна справа... То у нього "родове"... У батька Трампа, під старість, ще гірші "зайоби" були...
18.02.2026 10:51 Відповісти
Публічно по писку...
18.02.2026 10:51 Відповісти
скорше по тестикулах
18.02.2026 10:52 Відповісти
Нууу, Папа не буде осв'ячувати своєю присутністю відьомський шабаш. Не Богоугодна ця справа.
18.02.2026 10:53 Відповісти
А скільки у Пари Римського дивізій (разом із ООН)?
18.02.2026 10:55 Відповісти
Высказывание Наполеона все еще актуально).
18.02.2026 11:01 Відповісти
У нього є банк з грошима грішників
18.02.2026 18:50 Відповісти
Для пояснень чому саме, секретарям папи прийшлось вигадати як буде латиною слово "ЗАШКВАР"...
18.02.2026 11:07 Відповісти
"Рада миру" Трампа закінчиться разом з Трампом
18.02.2026 11:08 Відповісти
18.02.2026 11:12 Відповісти
Мир у світі то прерогатива папи.Трамп заліз не на свою парафію і тому успіху там не матиме.
18.02.2026 11:13 Відповісти
Папа Римський Лев XIV ризикує стати нев'їзним до США Пошкодує, що свого часу набув друге громадянство країни Перу.
18.02.2026 12:06 Відповісти
Вау. Респект Папі.
18.02.2026 13:13 Відповісти
Папі не вистачає сміливості назвати гріх гріхом, диктатора диктатором а хворого хворим
18.02.2026 18:48 Відповісти
 
 