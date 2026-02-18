РУС
Трам создает Совет мира
765 14

Папа Римский Лев XIV отказался от участия в "Совете мира" Трампа

Ватикан не будет участвовать в "Совете мира" президента США Дональда Трампа. В Святом Престоле считают, что усилия по урегулированию глобальных кризисов должна возглавлять Организация Объединенных Наций.

Об этом сообщают Reuters и The Independent, передает Цензор.НЕТ.

Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, заявил журналистам, что Папа Римский имеет ряд оговорок по поводу этой инициативы, поэтому "не будет участвовать".

"Для нас есть... некоторые критические вопросы, которые необходимо решить. Один из вопросов, вызывающих беспокойство, заключается в том, что на международном уровне именно ООН должна в первую очередь решать эти кризисные ситуации. Это один из пунктов, на котором мы настаивали", - сказал Паролин.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

