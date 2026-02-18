Мексика отказалась входить в Совет мира США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об отказе присоединяться к "Совету мира", инициированному США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале АР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мексика выберет формат наблюдателя

По словам Шейнбаум, Мексика не будет участвовать в структуре, созданной и возглавляемой Дональдом Трампом, из-за отсутствия представительства Палестины.

"Учитывая, что мы признаем Палестину государством, важно, чтобы оба государства – Израиль и Палестина – участвовали. Это не так устроено", – подчеркнула Шейнбаум.

В то же время президент отметила, что Мексика не дистанцируется от мирного процесса полностью. Страна присоединится к нему в статусе наблюдателя. Для этого к работе будет привлечен посол Мексики при Организации Объединенных Наций.

Шейнбаум уточнила, что решение об участии в формате наблюдателя принято в ответ на обращение американской стороны. Таким образом, Мексика сохранит дипломатическое присутствие в процессе, но не войдет в состав "Совета мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский: На Совете мира Навроцкий должен убеждать Трампа давить на РФ

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров