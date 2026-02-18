Мексика отказалась входить в Совет мира США
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об отказе присоединяться к "Совету мира", инициированному США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале АР.
Мексика выберет формат наблюдателя
По словам Шейнбаум, Мексика не будет участвовать в структуре, созданной и возглавляемой Дональдом Трампом, из-за отсутствия представительства Палестины.
"Учитывая, что мы признаем Палестину государством, важно, чтобы оба государства – Израиль и Палестина – участвовали. Это не так устроено", – подчеркнула Шейнбаум.
В то же время президент отметила, что Мексика не дистанцируется от мирного процесса полностью. Страна присоединится к нему в статусе наблюдателя. Для этого к работе будет привлечен посол Мексики при Организации Объединенных Наций.
Шейнбаум уточнила, что решение об участии в формате наблюдателя принято в ответ на обращение американской стороны. Таким образом, Мексика сохранит дипломатическое присутствие в процессе, но не войдет в состав "Совета мира".
"Совет мира" Дональда Трампа
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
- 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
- Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.
Угода між Сполученими Штатами Америки, Сполученими Мексиканськими Штатами та Канадою (USMCA) є угодою про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, яка набула чинності 1 липня 2020 року.
Вона замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), впроваджену у 1994 році.
У 2024 році США були кінцевим пунктом для 75,9% загального експорту Канади та джерелом 62,2% загального імпорту Канади.
У 2024 році понад 80 відсотків загального обсягу експорту мексиканських товарів припадало на США, а понад 40 відсотків загального обсягу імпорту мексиканських товарів надходило з США.
Цей візит слугує важливою підготовкою до майбутнього перегляду Угоди між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою (CUSMA), що має розпочатися в липні 2026 року.
У 2024 році Мексика була другим за величиною напрямком експорту зі США та провідним джерелом імпорту до США.
Загальний товарообіг США з Мексикою оцінювався в 839,6 мільярда доларів у 2024 році.
Експорт товарів зі США до Мексики у 2024 році становив 334,0 мільярда доларів.
Імпорт товарів зі США з Мексики у 2024 році становив 505,5 мільярда доларів.
Загальний обсяг торгівлі послугами США з Мексикою (експорт плюс імпорт) у 2024 році оцінювався в 95,6 мільярда доларів.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні раніше неодноразово критикував дії Трампа, звинувачуючи його у підриві "порядку, заснованого на правилах", а також у запровадженні жорстких торговельних тарифів.
Карні розглядав можливість приєднання до Ради миру за певних умов, однак деталі, зокрема фінансові, залишалися неузгодженими.