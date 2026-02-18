РУС
Мексика отказалась входить в Совет мира США

Клаудия Шейнбаум о Мексике и Совете мира Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об отказе присоединяться к "Совету мира", инициированному США.

Мексика выберет формат наблюдателя

По словам Шейнбаум, Мексика не будет участвовать в структуре, созданной и возглавляемой Дональдом Трампом, из-за отсутствия представительства Палестины.

"Учитывая, что мы признаем Палестину государством, важно, чтобы оба государства – Израиль и Палестина – участвовали. Это не так устроено", – подчеркнула Шейнбаум.

В то же время президент отметила, что Мексика не дистанцируется от мирного процесса полностью. Страна присоединится к нему в статусе наблюдателя. Для этого к работе будет привлечен посол Мексики при Организации Объединенных Наций.

Шейнбаум уточнила, что решение об участии в формате наблюдателя принято в ответ на обращение американской стороны. Таким образом, Мексика сохранит дипломатическое присутствие в процессе, но не войдет в состав "Совета мира".

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

+8
Як Гітлер свого часу не додумався організувати Раду миру? Зараз всі вбивці можуть себе називати миротворцями і вбивати заради миру. Х'уйло заради миру спалив весь дамбас і вбив всіх жителів дамбаса заради їх спасіння. Тромб організував ''раду миру'' підтримуючи терористів і вбивць з усього світу, а ще перейменував міністерство оборони в міністерство війни заради миру. А ще говорять що коронавірус ніяк не впливає на мозок людини. Да пів світу вже замість мозку має повну голову хробаків-паразитів.
18.02.2026 02:12 Ответить
+4
Ухуївший мудотворець! Американці, повеселились?
18.02.2026 01:47 Ответить
+4
Розумне рішення.
18.02.2026 02:54 Ответить
no
18.02.2026 03:32 Ответить
Коли десь збирається більше глядачів, ніж учасників - то це не "віче", яке щось вирішує, а "циркова вистава"...
18.02.2026 04:02 Ответить
Україна таки повинна увійти у цю Раду - якщо Трамп дасть 1 млд. $
Можна не грошима , приймемо і ракетами
А ні , то і не увійдемо ...
Пошлем наглядача чи споглядача
18.02.2026 05:05 Ответить
Але мільярд наперед!
показать весь комментарий
Мексика, як і Канада, зараз шукає шляхи зменшення залежності від США. Трамп своїми тарифами положив кінець вільної торгівлі між США, Мексикою і Канадою.
Угода між Сполученими Штатами Америки, Сполученими Мексиканськими Штатами та Канадою (USMCA) є угодою про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, яка набула чинності 1 липня 2020 року.
Вона замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), впроваджену у 1994 році.
У 2024 році США були кінцевим пунктом для 75,9% загального експорту Канади та джерелом 62,2% загального імпорту Канади.
У 2024 році понад 80 відсотків загального обсягу експорту мексиканських товарів припадало на США, а понад 40 відсотків загального обсягу імпорту мексиканських товарів надходило з США.
18.02.2026 05:11 Ответить
Канада наразі відправила свою найбільшу в історії торгову місію до Мексики (15-20 лютого 2026 року), що федеральні чиновники та ділові лідери описують як «величезну можливість» для диверсифікації торгівлі на тлі триваючих економічних напружень із Сполученими Штатами.

Цей візит слугує важливою підготовкою до майбутнього перегляду Угоди між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою (CUSMA), що має розпочатися в липні 2026 року.
18.02.2026 05:17 Ответить


У 2024 році Мексика була другим за величиною напрямком експорту зі США та провідним джерелом імпорту до США.
Загальний товарообіг США з Мексикою оцінювався в 839,6 мільярда доларів у 2024 році.
 Експорт товарів зі США до Мексики у 2024 році становив 334,0 мільярда доларів.
Імпорт товарів зі США з Мексики у 2024 році становив 505,5 мільярда доларів.
Загальний обсяг торгівлі послугами США з Мексикою (експорт плюс імпорт) у 2024 році оцінювався в 95,6 мільярда доларів.
18.02.2026 05:28 Ответить
Торгівля Канади з Мексикою у 2024 році склала 56 мільярдів доларів. Мексика є третім за величиною торговельним партнером Канади після США та Китаю.
18.02.2026 05:32 Ответить
Трамп відкликав запрошення для Канади до участі в його Раді миру.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні раніше неодноразово критикував дії Трампа, звинувачуючи його у підриві "порядку, заснованого на правилах", а також у запровадженні жорстких торговельних тарифів.
Карні розглядав можливість приєднання до Ради миру за певних умов, однак деталі, зокрема фінансові, залишалися неузгодженими.
18.02.2026 05:58 Ответить
Потім виявиться, що Трамп психічно хворий, а держави гралися в його хворі фантазій, а тупі президенти віддали йому редкземи і ресурси своїх країн за собачий пеніс.
18.02.2026 06:21 Ответить
Трампонутому однаково увійшли ви в зраду миру чи ні, головне мільярд щоб занесли налом
18.02.2026 07:13 Ответить
У Президентки Мексики є яйця!
18.02.2026 08:14 Ответить
 
 