Новини Трамп створює Раду миру
3 154 23

Мексика відмовилась входити до Ради миру США

Клаудія Шейнбаум про Мексику і Раду миру Трампа

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про відмову приєднуватися до "Ради миру", ініційованої США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі АР.

Мексика обере формат спостерігача

За словами Шейнбаум, Мексика не братиме участі в структурі, яку створив та очолює Дональд Трамп, через відсутність представництва Палестини.

"Враховуючи, що ми визнаємо Палестину державою, важливо, щоб обидві держави – Ізраїль та Палестина брали участь. Це не так влаштовано", – наголосила Шейнбаум.

Водночас президентка зазначила, що Мексика не дистанціюється від мирного процесу повністю. Країна долучиться до нього у статусі спостерігача. Для цього до роботи буде залучено посла Мексики при Організація Об'єднаних Націй.

Шейнбаум уточнила, що рішення про участь у форматі спостерігача ухвалене у відповідь на звернення американської сторони. Таким чином Мексика збереже дипломатичну присутність у процесі, але не входитиме до складу "Ради миру".

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
  • Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

+18
Як Гітлер свого часу не додумався організувати Раду миру? Зараз всі вбивці можуть себе називати миротворцями і вбивати заради миру. Х'уйло заради миру спалив весь дамбас і вбив всіх жителів дамбаса заради їх спасіння. Тромб організував ''раду миру'' підтримуючи терористів і вбивць з усього світу, а ще перейменував міністерство оборони в міністерство війни заради миру. А ще говорять що коронавірус ніяк не впливає на мозок людини. Да пів світу вже замість мозку має повну голову хробаків-паразитів.
18.02.2026 02:12 Відповісти
+11
Ухуївший мудотворець! Американці, повеселились?
18.02.2026 01:47 Відповісти
+7
Коли десь збирається більше глядачів, ніж учасників - то це не "віче", яке щось вирішує, а "циркова вистава"...
18.02.2026 04:02 Відповісти
no
18.02.2026 03:32 Відповісти
Адекватні керівники країн відмежовуються від старого пердуна-педофіла який вже ходить в памперсах
18.02.2026 10:16 Відповісти
Розумне рішення.
18.02.2026 02:54 Відповісти
Коли десь збирається більше глядачів, ніж учасників - то це не "віче", яке щось вирішує, а "циркова вистава"...
18.02.2026 04:02 Відповісти
Україна таки повинна увійти у цю Раду - якщо Трамп дасть 1 млд. $
Можна не грошима , приймемо і ракетами
А ні , то і не увійдемо ...
Пошлем наглядача чи споглядача
18.02.2026 05:05 Відповісти
Але мільярд наперед!
18.02.2026 07:54 Відповісти
Мексика, як і Канада, зараз шукає шляхи зменшення залежності від США. Трамп своїми тарифами положив кінець вільної торгівлі між США, Мексикою і Канадою.
Угода між Сполученими Штатами Америки, Сполученими Мексиканськими Штатами та Канадою (USMCA) є угодою про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, яка набула чинності 1 липня 2020 року.
Вона замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), впроваджену у 1994 році.
У 2024 році США були кінцевим пунктом для 75,9% загального експорту Канади та джерелом 62,2% загального імпорту Канади.
У 2024 році понад 80 відсотків загального обсягу експорту мексиканських товарів припадало на США, а понад 40 відсотків загального обсягу імпорту мексиканських товарів надходило з США.
18.02.2026 05:11 Відповісти
Канада наразі відправила свою найбільшу в історії торгову місію до Мексики (15-20 лютого 2026 року), що федеральні чиновники та ділові лідери описують як «величезну можливість» для диверсифікації торгівлі на тлі триваючих економічних напружень із Сполученими Штатами.

Цей візит слугує важливою підготовкою до майбутнього перегляду Угоди між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою (CUSMA), що має розпочатися в липні 2026 року.
18.02.2026 05:17 Відповісти


У 2024 році Мексика була другим за величиною напрямком експорту зі США та провідним джерелом імпорту до США.
Загальний товарообіг США з Мексикою оцінювався в 839,6 мільярда доларів у 2024 році.
 Експорт товарів зі США до Мексики у 2024 році становив 334,0 мільярда доларів.
Імпорт товарів зі США з Мексики у 2024 році становив 505,5 мільярда доларів.
Загальний обсяг торгівлі послугами США з Мексикою (експорт плюс імпорт) у 2024 році оцінювався в 95,6 мільярда доларів.
18.02.2026 05:28 Відповісти
Торгівля Канади з Мексикою у 2024 році склала 56 мільярдів доларів. Мексика є третім за величиною торговельним партнером Канади після США та Китаю.
18.02.2026 05:32 Відповісти
Трамп відкликав запрошення для Канади до участі в його Раді миру.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні раніше неодноразово критикував дії Трампа, звинувачуючи його у підриві "порядку, заснованого на правилах", а також у запровадженні жорстких торговельних тарифів.
Карні розглядав можливість приєднання до Ради миру за певних умов, однак деталі, зокрема фінансові, залишалися неузгодженими.
18.02.2026 05:58 Відповісти
Потім виявиться, що Трамп психічно хворий, а держави гралися в його хворі фантазій, а тупі президенти віддали йому редкземи і ресурси своїх країн за собачий пеніс.
18.02.2026 06:21 Відповісти
Трампонутому однаково увійшли ви в зраду миру чи ні, головне мільярд щоб занесли налом
18.02.2026 07:13 Відповісти
У Президентки Мексики є яйця!
18.02.2026 08:14 Відповісти
Вы уже забыли что она приглашала Путина на свою инаугурацию.
18.02.2026 09:14 Відповісти
А він приїхав? )
"Команда Шейнбаум, координуючись із МЗС, розіслала запрошення всім країнам, з якими Мексика має відносини, включаючи Росію."
"На її інавгурації були присутні 105 представників з різних країн, у тому числі 16 глав держав."
18.02.2026 10:06 Відповісти
Ця бутафорія потрібна Трампу. Може Нобелівську премію миру дадуть !
18.02.2026 09:06 Відповісти
18.02.2026 09:16 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1145442.html Ватикан не братиме участь у Раді миру Трампа
18.02.2026 11:14 Відповісти
Респектос амігос 👍
18.02.2026 11:40 Відповісти
 
 