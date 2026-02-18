Мексика відмовилась входити до Ради миру США

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про відмову приєднуватися до "Ради миру", ініційованої США.

Як повідомляє АР.

Мексика обере формат спостерігача

За словами Шейнбаум, Мексика не братиме участі в структурі, яку створив та очолює Дональд Трамп, через відсутність представництва Палестини.

"Враховуючи, що ми визнаємо Палестину державою, важливо, щоб обидві держави – Ізраїль та Палестина брали участь. Це не так влаштовано", – наголосила Шейнбаум.

Водночас президентка зазначила, що Мексика не дистанціюється від мирного процесу повністю. Країна долучиться до нього у статусі спостерігача. Для цього до роботи буде залучено посла Мексики при Організація Об'єднаних Націй.

Шейнбаум уточнила, що рішення про участь у форматі спостерігача ухвалене у відповідь на звернення американської сторони. Таким чином Мексика збереже дипломатичну присутність у процесі, але не входитиме до складу "Ради миру".

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

