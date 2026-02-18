Мексика відмовилась входити до Ради миру США
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про відмову приєднуватися до "Ради миру", ініційованої США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі АР.
Мексика обере формат спостерігача
За словами Шейнбаум, Мексика не братиме участі в структурі, яку створив та очолює Дональд Трамп, через відсутність представництва Палестини.
"Враховуючи, що ми визнаємо Палестину державою, важливо, щоб обидві держави – Ізраїль та Палестина брали участь. Це не так влаштовано", – наголосила Шейнбаум.
Водночас президентка зазначила, що Мексика не дистанціюється від мирного процесу повністю. Країна долучиться до нього у статусі спостерігача. Для цього до роботи буде залучено посла Мексики при Організація Об'єднаних Націй.
Шейнбаум уточнила, що рішення про участь у форматі спостерігача ухвалене у відповідь на звернення американської сторони. Таким чином Мексика збереже дипломатичну присутність у процесі, але не входитиме до складу "Ради миру".
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
- Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні раніше неодноразово критикував дії Трампа, звинувачуючи його у підриві "порядку, заснованого на правилах", а також у запровадженні жорстких торговельних тарифів.
Карні розглядав можливість приєднання до Ради миру за певних умов, однак деталі, зокрема фінансові, залишалися неузгодженими.
