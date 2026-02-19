Швейцарія візьме участь у "Раді миру" у Вашингтоні як спостерігач

19 лютого Швейцарія буде присутня на першому засіданні "Ради миру" у Вашингтоні як спостерігач. Проте рішення про офіційне членство ще розгляне Федеральна рада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Swissinfo.

Міністерство закордонних справ повідомило, що на засіданні країну представлятимуть керівниця відділу Близького Сходу та Північної Африки Моніка Шмуц Кіргьоз і посол у Вашингтоні Ральф Гекнер. У відомстві додали, що рішення про офіційне приєднання країни до так званої Ради миру розгляне пізніше Федеральна рада.

Підтримка мирного плану для Гази

Зазначається, що Швейцарія своєю участю підтверджує підтримку мирного плану для Гази, запропонованого США. Вона також підтримує резолюцію 2803 Ради Безпеки ООН, яка схвалює комплексний план припинення конфлікту.

Міністерство планує активніше контактувати з тими, хто приймає рішення в адміністрації США, а також з іншими учасниками процесу врегулювання на Близькому Сході. Там вважають, що така присутність допоможе Швейцарії зберегти традиційну роль посередника та сприяти мирному врегулюванню.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

