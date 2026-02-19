Швейцария примет участие в "Совете мира" в Вашингтоне в качестве наблюдателя

19 февраля Швейцария будет присутствовать на первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне в качестве наблюдателя. Однако решение об официальном членстве еще рассмотрит Федеральный совет.

Министерство иностранных дел сообщило, что на заседании страну будут представлять руководительница отдела Ближнего Востока и Северной Африки Моника Шмуц Киргьоз и посол в Вашингтоне Ральф Гекнер. В ведомстве добавили, что решение об официальном присоединении страны к так называемому Совету мира рассмотрит позже Федеральный совет.

Поддержка мирного плана для Газы

Отмечается, что Швейцария своим участием подтверждает поддержку мирного плана для Газы, предложенного США. Она также поддерживает резолюцию 2803 Совета Безопасности ООН, которая одобряет комплексный план прекращения конфликта.

Министерство планирует более активно контактировать с теми, кто принимает решения в администрации США, а также с другими участниками процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Там считают, что такое присутствие поможет Швейцарии сохранить традиционную роль посредника и способствовать мирному урегулированию.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

