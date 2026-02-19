Рада миру контролюватиме роботу ООН. США допоможуть фінансово, - Трамп
Рада миру президента США Дональда Трампа планує узяти контроль над Організацією Об'єднаних Націй. Штати виділять окреме фінансування.
Про це американський лідер заявив під час виступу на першому засіданні Ради миру 19 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп заявив, що організацію необхідно зміцнити, щоб вона могла більш ефективно розв'язувати світові проблеми, чого нібито не вдавалося зробити останніми роками.
"Рада миру буде практично контролювати діяльність ООН і стежити за її належним функціонуванням", - заявив лідер США.
США виділять фінансування
Водночас Трамп заявив, що ООН "дуже важлива" та має величезний потенціал, а люди, які одразу відкидають організацію, неправі. Він також заявив, що США готові виділити фінансування ООН.
"Ми забезпечимо хороший стан її об'єктів. Їм потрібна допомога, і їм потрібна фінансова допомога. Ми допоможемо їм у фінансовому плані й забезпечимо життєздатність Організації Об'єднаних Націй", - додав він.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
- Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.
Мозги Трампа под ударом ...
Да прочитайте ему сказку о Золотой рыбке. Сказку точно писали, глядя в будущем на Трампа.
Пусть увидит, что его ждет деревяное корыто.
І "васал мого васала - не мій васал", це для пуйла....
Началось первое заседание совета мира.
Трамп, в присущей ему манере, заявил, что ему нравятся молодые женщины, а не мужчины.
«Мне не нравятся молодые, красивые мужчины. Женщины? Нравятся!»
На карте страны согласившиеся участвовать в совете мира и те кто отказался. Страны ЕС под тем или иным предлогом отказались от участия. Украина и россия - «думают». Италия присоединилась в качестве наблюдателя.
Трамп не скрывает того, что его цель собрать деньги на превращение Газы в рай.
Трамп, со свойственной ему непосредственностью, заявил, что сначала ему было сложно выговаривать название страны Азербайджан, но он научился, и теперь обожает его произносить. «Очень красиво звучит».
Улыбка Алиева демонстрирует подлинное счастье.
Вообще, Армения и Азербайджан занимают в «совете мира» важное место, ибо наглядно демонстрируют возможности Трампа в мирном урегулировании, визуально подкрепляя речь Трампа дружеским рукопожатием.
Трамп размышлял об увольнении Рубио после его речи на Мюнхенской конференции.
Он не храпел, не чмокал и не вскрикивал, но состояние американского президента было явно «поглубже», чем гипнагогия*.
И Трампа можно понять. Ничего другого, кроме сна ему оставалось.
Члены нового Совета упражнялись в забубенной лести. Но льстили так однообразно и скучно, что Донни «поплыл».
Конечно, преданно слетевшимся на Совет президентам и премьерам следовало предварительно собраться и «раскидать темы».
Кысым-Жомарт нахваливал бы трамповские носки, албанец мог бы восхищаться его бровями, а египтяне и всякие прочие Субианто и Орбаны* превозносили бы красоту синяка на деснице президента и мастерство намазывания автозагара.
Процедура зализывания заживо главы США была бы поживее.
Но все льстецы дули в одну дуду, почти без вариаций.
На втором часу настолько грубой и не изобретательной лести отрубится кто угодно.
Составчик хвалителей был «так себе». Преимущественно, съехалась всякая мелюзга и очень «средний калибр». Европейцев* не было (Орбан не европеец, а де#ьмо).
Смысл собрания остался загадкой.