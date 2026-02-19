Рада миру контролюватиме роботу ООН. США допоможуть фінансово, - Трамп

Рада миру президента США Дональда Трампа планує узяти контроль над Організацією Об'єднаних Націй. Штати виділять окреме фінансування.

Про це американський лідер заявив під час виступу на першому засіданні Ради миру 19 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп заявив, що організацію необхідно зміцнити, щоб вона могла більш ефективно розв'язувати світові проблеми, чого нібито не вдавалося зробити останніми роками.

"Рада миру буде практично контролювати діяльність ООН і стежити за її належним функціонуванням", - заявив лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про переговори з Іраном: Ви дізнаєтеся протягом наступних 10 днів

США виділять фінансування

Водночас Трамп заявив, що ООН "дуже важлива" та має величезний потенціал, а люди, які одразу відкидають організацію, неправі. Він також заявив, що США готові виділити фінансування ООН.

"Ми забезпечимо хороший стан її об'єктів. Їм потрібна допомога, і їм потрібна фінансова допомога. Ми допоможемо їм у фінансовому плані й забезпечимо життєздатність Організації Об'єднаних Націй", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія візьме участь у "Раді миру" у Вашингтоні як спостерігач

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

Також читайте: Польща не приєднуватиметься до Ради миру, можлива лише участь як спостерігача, - Туск