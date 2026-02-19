РУС
Новости Трам создает Совет мира
1 594 19

Совет мира будет контролировать работу ООН. США помогут финансово, - Трамп

трамп

Совет мира президента США Дональда Трампа планирует взять под контроль Организацию Объединенных Наций. Штаты выделят отдельное финансирование.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на первом заседании Совета мира 19 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что организацию необходимо укрепить, чтобы она могла более эффективно решать мировые проблемы, чего якобы не удавалось сделать в последние годы.

"Совет мира будет практически контролировать деятельность ООН и следить за ее надлежащим функционированием", - заявил лидер США.

США выделят финансирование

В то же время Трамп заявил, что ООН "очень важна" и имеет огромный потенциал, а люди, которые сразу отвергают организацию, неправы. Он также заявил, что США готовы выделить финансирование ООН.

"Мы обеспечим хорошее состояние ее объектов. Им нужна помощь, и им нужна финансовая помощь. Мы поможем им в финансовом плане и обеспечим жизнеспособность Организации Объединенных Наций", - добавил он.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

Топ комментарии
+5
Санитары, санитары,

Мозги Трампа под ударом ...
19.02.2026 19:50 Ответить
+4
Будет контролировать говорильню, ***, оборжаться можно!
19.02.2026 19:45 Ответить
+4
лівою він навіть свого вужика підняти не може
19.02.2026 19:51 Ответить
Будет контролировать говорильню, ***, оборжаться можно!
19.02.2026 19:45 Ответить
На ООН США не хочуть гроші давати -- гроші будуть тільки для тих, хто приповзе у раду мира трампа відлизувати 24 на 7. І цей лизальний "орган" контролюватиме світ.
19.02.2026 20:10 Ответить
А шо там контролювати? - говоруни - Трамп їх передавить однією лівою
19.02.2026 19:47 Ответить
лівою він навіть свого вужика підняти не може
19.02.2026 19:51 Ответить
..яка мерзенна
пика..
19.02.2026 19:49 Ответить
Санитары, санитары,

Мозги Трампа под ударом ...
19.02.2026 19:50 Ответить
Мозги ??? откуда они там ?
19.02.2026 19:53 Ответить
Трамп захотел стать повелителем всего мира.
Да прочитайте ему сказку о Золотой рыбке. Сказку точно писали, глядя в будущем на Трампа.
Пусть увидит, что его ждет деревяное корыто.
19.02.2026 19:53 Ответить
це трамп для свого друга під* філаху* ла , зробив другу раду миру ,бо русня в ООН нелегальна ...і це факт ! А по ходу консерватори амеріканці на фашизм ********...100% ...
19.02.2026 19:53 Ответить
Тоді питання, а наКуя тоді взагалі потрібна та оона?
19.02.2026 19:53 Ответить
Васал не може контролювати властелина!

І "васал мого васала - не мій васал", це для пуйла....
19.02.2026 19:55 Ответить
Старий обсерач власних штанів продовжує "ісполнять"
19.02.2026 19:58 Ответить
Вже пишуть, Трамп заснув на першому ж засіданні своєї "ради"
19.02.2026 20:00 Ответить
Так він може ще й бзднуть так, що інших членів ради попросять швидко покинути приміщення!
19.02.2026 20:10 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/31894 А.Невзоров (відслідковує цей шабаш, що помітив. За цією ссилю і далі):
Началось первое заседание совета мира.
Трамп, в присущей ему манере, заявил, что ему нравятся молодые женщины, а не мужчины.
«Мне не нравятся молодые, красивые мужчины. Женщины? Нравятся!»
На карте страны согласившиеся участвовать в совете мира и те кто отказался. Страны ЕС под тем или иным предлогом отказались от участия. Украина и россия - «думают». Италия присоединилась в качестве наблюдателя.
Трамп не скрывает того, что его цель собрать деньги на превращение Газы в рай.
Трамп, со свойственной ему непосредственностью, заявил, что сначала ему было сложно выговаривать название страны Азербайджан, но он научился, и теперь обожает его произносить. «Очень красиво звучит».
Улыбка Алиева демонстрирует подлинное счастье.
Вообще, Армения и Азербайджан занимают в «совете мира» важное место, ибо наглядно демонстрируют возможности Трампа в мирном урегулировании, визуально подкрепляя речь Трампа дружеским рукопожатием.
Трамп размышлял об увольнении Рубио после его речи на Мюнхенской конференции.
*********
https://t.me/nevzorovtv/31898 та https://t.me/nevzorovtv/31899
19.02.2026 20:09 Ответить
kvartal 95.us
19.02.2026 20:28 Ответить
***...м нет покоя . У деда башню совсем сненсло.
19.02.2026 20:49 Ответить
І як ти це робити збираєшся, там же твій шеф ху....ло сидить. Або для того мільярдів назбирав, щоб правильне рішення покупати
19.02.2026 21:17 Ответить
А раду миру хто контролюватиме, щоб…?
19.02.2026 21:43 Ответить
 
 