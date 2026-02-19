Совет мира будет контролировать работу ООН. США помогут финансово, - Трамп

Совет мира президента США Дональда Трампа планирует взять под контроль Организацию Объединенных Наций. Штаты выделят отдельное финансирование.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на первом заседании Совета мира 19 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что организацию необходимо укрепить, чтобы она могла более эффективно решать мировые проблемы, чего якобы не удавалось сделать в последние годы.

"Совет мира будет практически контролировать деятельность ООН и следить за ее надлежащим функционированием", - заявил лидер США.

США выделят финансирование

В то же время Трамп заявил, что ООН "очень важна" и имеет огромный потенциал, а люди, которые сразу отвергают организацию, неправы. Он также заявил, что США готовы выделить финансирование ООН.

"Мы обеспечим хорошее состояние ее объектов. Им нужна помощь, и им нужна финансовая помощь. Мы поможем им в финансовом плане и обеспечим жизнеспособность Организации Объединенных Наций", - добавил он.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

