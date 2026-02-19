Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру.
Заяву Трампа на "Раді миру" цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.
Роль Кушнера
За словами президента США, на цій посаді Кушнер зосередиться на посередництві в укладанні нових дипломатичних угод, зокрема займається питаннями переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.
- Кушнер обіймав посаду старшого радника під час першого терміну Трампа. Зараз він займається переговорами на Близькому Сході та війни в Україні. Зокрема, він брав участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі та Женеві.
Трамп високо оцінив роль Кушнера у переговорах на Близькому Сході.
"Дуже розумний хлопець. Ми також робимо Джареда посланником миру. Вони обидва посланці миру... Я спостерігаю за цими хлопцями, кажу, у нас все добре, принаймні з погляду IQ", - заявив американський політик, говорячи про свого зятя та спецпосланця Стіва Віткоффа.
Під час свого виступу Трамп заявив, що "Рада миру" забезпечила сім мільярдів доларів інвестицій від країн-членів для фінансування відбудови Гази. Пізніше він заявив, що США виділять близько 10 мільярдів доларів на ці зусилля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер, мабуть від людей з Катару, треба чекати новий «подарований» літак-взятку, тільки, уже для зятя Трампа-кушнеру??? Ось така, посада-- зять Трампа, є в штатному розпису ДержДепа США???
Лишилось лавровий вінок Кушнеру нап'ялить і істинний посланець Трампа до миру.
а берон трампа, а іванку, а дональда-молодшого, а еріка трампа, а позашлюбних дітей, а онуків?
Офіційних даних про точний рівень IQ Джареда Кушнера у відкритому доступі немає. Однак існують полярні оцінки його інтелекту, що базуються на його академічному минулому та відгуках колег:
Академічні показники: Кушнер закінчив https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner Гарвардський університет у 2003 році та здобув ступені доктора права (JD) і магістра ділового адміністрування (MBA) в Нью-Йоркському університеті у 2007 році. Попри ці досягнення, його вступ до Гарварду супроводжувався дискусіями: у книзі журналіста Деніела Голдена стверджується, що його прийняли після пожертви батька у розмірі 2,5 млн доларів, хоча його оцінки та результати тестів (SAT) нібито були нижчими за стандарти університету.Оцінка Дональда Трампа: Президент Трамп неодноразово публічно хвалив інтелект свого зятя, називаючи його «дуже розумним хлопцем» та «найрозумнішим, кого він коли-небудь бачив». У лютому 2026 року, призначаючи Кушнера спецпосланцем з питань миру, Трамп зазначив, що з ним та Стівом Віткоффом адміністрація «забезпечена з точки зору IQ». Критика: Деякі політичні опоненти та колишні колеги ставили під сумнів його компетентність, вказуючи на відсутність досвіду в державному управлінні до роботи в Білому домі.
Отже, конкретна цифра IQ невідома, його інтелектуальний профіль є предметом постійних дебатів між тими, хто вважає його розумним, і тими, хто пояснює його статус родинними зв'язками та фінансовими можливостями.
тобто
PeaceDuke
Євреї євреі, навкол сплош євреї.
і етІ лЮді учат нас нЄ колупаться в носу..
Ширма демократії виявилася гнилою і лицемірною.
Гомосятина замість прав людини і гуманізму