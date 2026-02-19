Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру

Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру.

Заяву Трампа на "Раді миру" цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

Роль Кушнера

За словами президента США, на цій посаді Кушнер зосередиться на посередництві в укладанні нових дипломатичних угод, зокрема займається питаннями переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Кушнер обіймав посаду старшого радника під час першого терміну Трампа. Зараз він займається переговорами на Близькому Сході та війни в Україні. Зокрема, він брав участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі та Женеві.

Трамп високо оцінив роль Кушнера у переговорах на Близькому Сході.

"Дуже розумний хлопець. Ми також робимо Джареда посланником миру. Вони обидва посланці миру... Я спостерігаю за цими хлопцями, кажу, у нас все добре, принаймні з погляду IQ", - заявив американський політик, говорячи про свого зятя та спецпосланця Стіва Віткоффа.

Під час свого виступу Трамп заявив, що "Рада миру" забезпечила сім мільярдів доларів інвестицій від країн-членів для фінансування відбудови Гази. Пізніше він заявив, що США виділять близько 10 мільярдів доларів на ці зусилля.

