Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру

Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру. 

Заяву Трампа на "Раді миру" цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

Роль Кушнера

За словами президента США, на цій посаді Кушнер зосередиться на посередництві в укладанні нових дипломатичних угод, зокрема займається питаннями переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

  • Кушнер обіймав посаду старшого радника під час першого терміну Трампа. Зараз він займається переговорами на Близькому Сході та війни в Україні. Зокрема, він брав участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі та Женеві.

Трамп високо оцінив роль Кушнера у переговорах на Близькому Сході.

"Дуже розумний хлопець. Ми також робимо Джареда посланником миру. Вони обидва посланці миру... Я спостерігаю за цими хлопцями, кажу, у нас все добре, принаймні з погляду IQ", - заявив американський політик, говорячи про свого зятя та спецпосланця Стіва Віткоффа.

Під час свого виступу Трамп заявив, що "Рада миру" забезпечила сім мільярдів доларів інвестицій від країн-членів для фінансування відбудови Гази. Пізніше він заявив, що США виділять близько 10 мільярдів доларів на ці зусилля. 

Топ коментарі
+8
Такий же розумний, як сам трамп у стадії деменції!
19.02.2026 20:14 Відповісти
+5
От що голуби вміють вправно - так це серти на голови іншим...
19.02.2026 20:17 Відповісти
+4
Чого підозріло. Там Міллер - головний радник, тому і Кушнер, Віткофф - посланники, і сват - посол у Франції і кращому другу - копалини в Україні. Всі вони - обрані. Не те що Байден якихось афроамериканців призначав. Оце і є МАGA.
19.02.2026 22:07 Відповісти
Коментувати
Як і голуб, наївся -нагади- полетів….
Тепер, мабуть від людей з Катару, треба чекати новий «подарований» літак-взятку, тільки, уже для зятя Трампа-кушнеру??? Ось така, посада-- зять Трампа, є в штатному розпису ДержДепа США???
19.02.2026 21:12 Відповісти
"Спеціальний посланник" - це означає, що він буде спеціально послан на х#й.👈
19.02.2026 20:16 Відповісти
Розумний аж страшно!
Лишилось лавровий вінок Кушнеру нап'ялить і істинний посланець Трампа до миру.
19.02.2026 20:17 Відповісти
от козел. одна посада, і ту - зятю? а дітей пристроїти? Якось не по трампівськи.
а берон трампа, а іванку, а дональда-молодшого, а еріка трампа, а позашлюбних дітей, а онуків?
19.02.2026 20:19 Відповісти
пошук "iq джареда кушнера"

Офіційних даних про точний рівень IQ Джареда Кушнера у відкритому доступі немає. Однак існують полярні оцінки його інтелекту, що базуються на його академічному минулому та відгуках колег:

Академічні показники: Кушнер закінчив https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner Гарвардський університет у 2003 році та здобув ступені доктора права (JD) і магістра ділового адміністрування (MBA) в Нью-Йоркському університеті у 2007 році. Попри ці досягнення, його вступ до Гарварду супроводжувався дискусіями: у книзі журналіста Деніела Голдена стверджується, що його прийняли після пожертви батька у розмірі 2,5 млн доларів, хоча його оцінки та результати тестів (SAT) нібито були нижчими за стандарти університету.Оцінка Дональда Трампа: Президент Трамп неодноразово публічно хвалив інтелект свого зятя, називаючи його «дуже розумним хлопцем» та «найрозумнішим, кого він коли-небудь бачив». У лютому 2026 року, призначаючи Кушнера спецпосланцем з питань миру, Трамп зазначив, що з ним та Стівом Віткоффом адміністрація «забезпечена з точки зору IQ». Критика: Деякі політичні опоненти та колишні колеги ставили під сумнів його компетентність, вказуючи на відсутність досвіду в державному управлінні до роботи в Білому домі.

Отже, конкретна цифра IQ невідома, його інтелектуальний профіль є предметом постійних дебатів між тими, хто вважає його розумним, і тими, хто пояснює його статус родинними зв'язками та фінансовими можливостями.
19.02.2026 20:20 Відповісти
воно вже Герцог Миру
тобто
PeaceDuke
19.02.2026 20:22 Відповісти
Спецпосланці президента США - Вітьок і Зятьок. Команда УХ !!!)
19.02.2026 20:37 Відповісти
просранник миру той бовдур трампівський
19.02.2026 20:39 Відповісти
Це якийсь "Паноптикум Трампа", до чого здесь "Мир".
19.02.2026 20:40 Відповісти
Бабло. Більш ничого до цього. А ви кажите мир, мир
19.02.2026 20:46 Відповісти
Це точно,він його призначив бо деякі дурні мільярди принесли, а стерегти нікому, бо довіри у трампанутого до них немає
19.02.2026 21:08 Відповісти
Зять посланник миру, ******.
Євреї євреі, навкол сплош євреї.
19.02.2026 20:44 Відповісти
альфонс - падкаблучьнік
19.02.2026 20:54 Відповісти
Омерика Трумпа - розсадник елітної корупції, мародерства і кумівства...
і етІ лЮді учат нас нЄ колупаться в носу..
19.02.2026 20:58 Відповісти
Ліпше якщо масканутий відправить його посланником на Марс, або на .....
19.02.2026 21:01 Відповісти
Так в америіі квмівство і корупція на рівні президента зв,язки ввткофа з російськой мафієй кушнер зять трампа хто це там рота розкриває що українські чиновники корвмповані ?
19.02.2026 22:04 Відповісти
І ті й ті

Ширма демократії виявилася гнилою і лицемірною.
Гомосятина замість прав людини і гуманізму
20.02.2026 17:53 Відповісти
вот он какой, голупь міра...
20.02.2026 00:11 Відповісти
А хто там свати і куми? Знати про всяк випадок..
20.02.2026 01:04 Відповісти
А, внебрачные дети путина "белыми голубями мира"?
20.02.2026 03:36 Відповісти
Теперь, таки, весь мир его будет посылать!
20.02.2026 11:33 Відповісти
Я думав то либа Єгорки Соболєва. ( Типу депутат, типу журналіст )
20.02.2026 17:51 Відповісти
 
 