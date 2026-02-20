Прекращение огня в Украине маловероятно, война может продолжаться еще до трех лет, - WSJ
Несмотря на активизацию дипломатических контактов, прекращение огня в Украине в ближайшее время остается маловероятным. Европейские высокопоставленные чиновники считают, что боевые действия могут продолжаться еще от одного до трех лет.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Переговоры как "политический театр"
По данным издания, нынешние переговоры между Украиной и Россией все больше напоминают политическую игру, главная цель которой - не достижение мира, а избежание критики со стороны президента США Дональда Трампа.
Обе стороны, как отмечает WSJ, пытаются демонстрировать конструктивность, чтобы не быть обвиненными в срыве мирного процесса.
"Оптимистичные дипломатические модные словечки скрывают тупик в мирном процессе, который, по словам многих наблюдателей и даже некоторых участников, превратился в политический театр", - пишет издание.
На этой неделе в Женеве завершился очередной раунд переговоров при посредничестве США. Как и предыдущие встречи в Абу-Даби, он не принес ощутимых результатов. Один из высокопоставленных украинских чиновников на условиях анонимности заявил, что три раунда трехсторонних переговоров в этом году стали попыткой убедить Вашингтон, что "проблема не в Украине".
Белый дом переключает фокус
Хотя администрация Трампа ранее заявляла о намерении заключить соглашение до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года, реального давления ни на Киев, ни на Москву пока нет.
Американские чиновники отмечают, что Белый дом постепенно теряет интерес к украинскому вопросу, концентрируясь на ядерной программе Ирана и восстановлении Сектора Газа.
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер охарактеризовал ситуацию как "игру, чтобы избежать обвинений в неспособности Трампа завершить войну".
Прогнозы относительно продолжительности войны
На фоне отсутствия дипломатического прорыва европейские союзники готовятся к длительному противостоянию. По информации WSJ, высокопоставленные европейские чиновники предполагают, что война может продлиться еще от одного до трех лет.
В то же время в российских и анонимных телеграм-каналах распространялись якобы слова журналиста WSJ о том, что президент Украины Владимир Зеленский приказал готовиться к еще трем годам войны из-за провала переговоров.
Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что эти сообщения являются фейком. По его словам, утверждения о "еще трех годах войны" или "провале переговоров" не соответствуют действительности.
ШИКАРНО.....а можна випустити із країни мрій тих хто це не вибирав?
Виявиться, що тих, хто ЦЕ не вибирав, більше 73%.
нинішні переговори між Україною та Росією дедалі більше нагадують політичну гру, головна мета якої - не досягнення миру, а уникнення критики з боку президента США Дональда Трампа.
Я тільки не можу зрозуміти за що ж Мовчанчик так не любить Янелохія - адже він так само шикає на всіх хто каже що війна не зупиниться за 2-3 тижні як сам Янелохій шикав на всіх хто казав йому що війна обов'язково почнеться, як би голоснов він не верещав про шашлички.