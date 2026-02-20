Прекращение огня в Украине маловероятно, война может продолжаться еще до трех лет, - WSJ

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, прекращение огня в Украине в ближайшее время остается маловероятным. Европейские высокопоставленные чиновники считают, что боевые действия могут продолжаться еще от одного до трех лет.

Переговоры как "политический театр"

По данным издания, нынешние переговоры между Украиной и Россией все больше напоминают политическую игру, главная цель которой - не достижение мира, а избежание критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Обе стороны, как отмечает WSJ, пытаются демонстрировать конструктивность, чтобы не быть обвиненными в срыве мирного процесса.

"Оптимистичные дипломатические модные словечки скрывают тупик в мирном процессе, который, по словам многих наблюдателей и даже некоторых участников, превратился в политический театр", - пишет издание.

На этой неделе в Женеве завершился очередной раунд переговоров при посредничестве США. Как и предыдущие встречи в Абу-Даби, он не принес ощутимых результатов. Один из высокопоставленных украинских чиновников на условиях анонимности заявил, что три раунда трехсторонних переговоров в этом году стали попыткой убедить Вашингтон, что "проблема не в Украине".

Белый дом переключает фокус

Хотя администрация Трампа ранее заявляла о намерении заключить соглашение до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года, реального давления ни на Киев, ни на Москву пока нет.

Американские чиновники отмечают, что Белый дом постепенно теряет интерес к украинскому вопросу, концентрируясь на ядерной программе Ирана и восстановлении Сектора Газа.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер охарактеризовал ситуацию как "игру, чтобы избежать обвинений в неспособности Трампа завершить войну".

Прогнозы относительно продолжительности войны

На фоне отсутствия дипломатического прорыва европейские союзники готовятся к длительному противостоянию. По информации WSJ, высокопоставленные европейские чиновники предполагают, что война может продлиться еще от одного до трех лет.

В то же время в российских и анонимных телеграм-каналах распространялись якобы слова журналиста WSJ о том, что президент Украины Владимир Зеленский приказал готовиться к еще трем годам войны из-за провала переговоров.

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что эти сообщения являются фейком. По его словам, утверждения о "еще трех годах войны" или "провале переговоров" не соответствуют действительности.

