РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12180 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 944 25

Прекращение огня в Украине маловероятно, война может продолжаться еще до трех лет, - WSJ

сведения Генштаба

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, прекращение огня в Украине в ближайшее время остается маловероятным. Европейские высокопоставленные чиновники считают, что боевые действия могут продолжаться еще от одного до трех лет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переговоры как "политический театр"

По данным издания, нынешние переговоры между Украиной и Россией все больше напоминают политическую игру, главная цель которой - не достижение мира, а избежание критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Обе стороны, как отмечает WSJ, пытаются демонстрировать конструктивность, чтобы не быть обвиненными в срыве мирного процесса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как ЦРУ и MI6 предупреждали о вторжении РФ и почему им никто не поверил, - The Guardian

"Оптимистичные дипломатические модные словечки скрывают тупик в мирном процессе, который, по словам многих наблюдателей и даже некоторых участников, превратился в политический театр", - пишет издание.

На этой неделе в Женеве завершился очередной раунд переговоров при посредничестве США. Как и предыдущие встречи в Абу-Даби, он не принес ощутимых результатов. Один из высокопоставленных украинских чиновников на условиях анонимности заявил, что три раунда трехсторонних переговоров в этом году стали попыткой убедить Вашингтон, что "проблема не в Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ затягивает переговоры и не стремится к миру, - глава МИД Латвии Браже

Белый дом переключает фокус

Хотя администрация Трампа ранее заявляла о намерении заключить соглашение до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года, реального давления ни на Киев, ни на Москву пока нет.

Американские чиновники отмечают, что Белый дом постепенно теряет интерес к украинскому вопросу, концентрируясь на ядерной программе Ирана и восстановлении Сектора Газа.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер охарактеризовал ситуацию как "игру, чтобы избежать обвинений в неспособности Трампа завершить войну".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военное решение войны в Украине нереалистично. Необходимы открытые дипломатические каналы, - премьер Саксонии Кречмер

Прогнозы относительно продолжительности войны

На фоне отсутствия дипломатического прорыва европейские союзники готовятся к длительному противостоянию. По информации WSJ, высокопоставленные европейские чиновники предполагают, что война может продлиться еще от одного до трех лет.

В то же время в российских и анонимных телеграм-каналах распространялись якобы слова журналиста WSJ о том, что президент Украины Владимир Зеленский приказал готовиться к еще трем годам войны из-за провала переговоров.

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что эти сообщения являются фейком. По его словам, утверждения о "еще трех годах войны" или "провале переговоров" не соответствуют действительности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан заявил, что нормализация отношений с Украиной возможна только после войны

Автор: 

война в Украине (7318) прекращения огня (403)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Нарешті хоч хтось зліз з небес на землю, зняв рожеві окуляри та сказав очевидне:
нинішні переговори між Україною та Росією дедалі більше нагадують політичну гру, головна мета якої - не досягнення миру, а уникнення критики з боку президента США Дональда Трампа.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:44 Ответить
+3
Короче - плакати весною 2019 ЧІТКО говорили мудрому наріду або Порошенко або ви всі вмрете. Народ 73% сказав ХОЧЕМО ВМЕРТИ важкою смерті у війні яка триватиме років 40.

ШИКАРНО.....а можна випустити із країни мрій тих хто це не вибирав?
показать весь комментарий
20.02.2026 13:43 Ответить
+3
Тобто,поки рудий покидьок лиш тисне на Україну,зупинив усю підтримку і дав ***** картбланш(((
показать весь комментарий
20.02.2026 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.02.2026 13:41 Ответить
Згоден, треба готуватися щонайменше ще на 3-4 роки активної фази війни.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:42 Ответить
Короче - плакати весною 2019 ЧІТКО говорили мудрому наріду або Порошенко або ви всі вмрете. Народ 73% сказав ХОЧЕМО ВМЕРТИ важкою смерті у війні яка триватиме років 40.

ШИКАРНО.....а можна випустити із країни мрій тих хто це не вибирав?
показать весь комментарий
20.02.2026 13:43 Ответить
Тоді на білбордах було написано просто: Думайте. Але ж де зебарани, і де думати...
показать весь комментарий
20.02.2026 13:48 Ответить
Чому Порошенко віддав би, але реально ні віддав, а Бдзьюх не віддав би, але реально віддав? Як це працює? Одне задоволення спостерігати за роботою твого "мозку".
показать весь комментарий
20.02.2026 13:56 Ответить
"...а можна випустити із країни мрій тих хто це не вибирав?"
Виявиться, що тих, хто ЦЕ не вибирав, більше 73%.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:50 Ответить
ніхрена ті йолопи вмирати не збирались , вони збирались ржать до кінця своїх під проводом зеленого іуди ..
показать весь комментарий
20.02.2026 13:50 Ответить
Тобто,поки рудий покидьок лиш тисне на Україну,зупинив усю підтримку і дав ***** картбланш(((
показать весь комментарий
20.02.2026 13:43 Ответить
Трамп гадав що швидко закінчить цю війну, відрізавши Україну від поставки зброї, та змусивши до капітуляції. Вже 2й рік чекає на капітуляцію...
показать весь комментарий
20.02.2026 13:50 Ответить
Нарешті хоч хтось зліз з небес на землю, зняв рожеві окуляри та сказав очевидне:
нинішні переговори між Україною та Росією дедалі більше нагадують політичну гру, головна мета якої - не досягнення миру, а уникнення критики з боку президента США Дональда Трампа.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:44 Ответить
ця гра була передбачувана ще з початку 90-х для розумних, які попереджали щодо перспективи в майбутньому глибокої ями освітянської, наукової та технологічної після припинення гонки озброєння.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:51 Ответить
Нагадаю, що ті мегамізки совкові часів гонки озброєнь у кінці 80х, початку 90х масово лікувалися через телебачення Кашпировським, та заряджали воду біля ТБ від Чумака.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:14 Ответить
саівчуваю , але я не про совкові мізки.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:26 Ответить
Це вже цікаво. То маю два питання. Хто конкретно попереджав, які країни маю на увазі? Про освітянські ями у яких країнах конкретно?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:30 Ответить
Ця війна буде ще років десять, які три роки. ***** поки нас не знищить - не заспокоїться. А знищити нас не так то і легко. Тому готуємось до десяти-двадцяти років війни.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:46 Ответить
Враховуючи що ця війна це найкраще що трапилося в житті як для ***** так і для найвеличнішого, цілком може бути.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:52 Ответить
Война может быть и 20 лет, Зегевара и царь в москве не против.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:47 Ответить
Чекайте, зараз набіжить секта ім. Мовчана і пояснять що всі хто не боїться дивитися вгору і закликає готуватися до найгіршого сценарію довгої війни - є посіпаками *****.

Я тільки не можу зрозуміти за що ж Мовчанчик так не любить Янелохія - адже він так само шикає на всіх хто каже що війна не зупиниться за 2-3 тижні як сам Янелохій шикав на всіх хто казав йому що війна обов'язково почнеться, як би голоснов він не верещав про шашлички.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:48 Ответить
А сильніше допомогти зброєю Україні цим високопосадовцям віра не позволяє?
показать весь комментарий
20.02.2026 13:50 Ответить
І це добре - чим довше війна, тим сильніше Україна й весь Цивілізований Світ дотискатимуть знекровлених москалів, які вже зараз скавчать про перемир'я, розуміючи повне наближення краху своєї економіки. Кожен рік війни - це знелюднення РФ і перетворення її в економічний Сектор Гази. Тому треба просто триматися - ми крокуємо до беззаперечної перемоги, і наше завдання - тягти війну до остаточної капітуляції екзистенційного ворога!
показать весь комментарий
20.02.2026 13:51 Ответить
Смотря в какой фазе. Если в силу экономических проблем армия деда остановится на какомто этапе и станет все вялотекущими перестрелками из окопов по обе стороны (плюс эпизодические ракеты по энергетике) то в таком состоянии оно может быть вечным. Активная фаза когда наступление по всей линии фронта с детясками тысяч людей одновременно такого уже давно нету. Сейчас новости подаются с нашей стороны - аля 50 спартанцев заблочили в Купянске и такое уже месяца 2 подают. С их стороны - захватили пол дома в селе верхние бруньки их военкорами подается как будто взятие рейстага, но все понимают что это дрочня на месте.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:52 Ответить
Поки власні крилаті, балістичні чи гіперзвукові ракети не почнуть пробивати ппо мацкви досягаючи заданих цілей, кацапи будуть воювати.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:53 Ответить
Тобто людям ще роками бомжувати та сидіти в окопах/ під обстрілами, та а...улі нам. У нас же купа життів, у дітей. Мені здається, що проти ситої Європи не доведи. Не дуже росії потрібно буде і заганяти українців на війну.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:53 Ответить
у 2019 мудрий нарід наобирав собі війну до останнього українця, бо перемогти або домогтися хоча б гідного миру зі зрадником на чолі, у якого абсолютна влада, неможливо...
показать весь комментарий
20.02.2026 14:29 Ответить
 
 