Военное решение войны в Украине нереалистично, необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Ostdeutsche Allgemeine Zeitung заявил премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер.

"Россию нельзя победить на поле боя. Поэтому дипломатия так важна. История и внешняя политика показывают, что даже во время конфликта каналы должны оставаться открытыми", – добавил он.

Кречер подчеркнул, что осуждает российскую захватническую войну, "но считает ошибкой думать, что безопасность возникает исключительно благодаря прекращению переговоров". По словам Кречмера, санкции являются "правильными и необходимыми", но должны быть "разработаны таким образом, чтобы они наносили больше вреда агрессору, чем нам".

Дискуссия об энергетике в Германии

Он утверждает, что дискуссия в Германии, особенно по энергетическим вопросам, была слишком быстро сужена.

"Вопрос о том, действительно ли поставки газа и нефти должны подлежать санкциям, также является законным. Это значительно вредит экономическому положению Германии", – заявил премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

Возможность восстановления экономических отношений с РФ

Кречмер не исключает экономических отношений с Россией после потенциального завершения войны.

"Очень мало кто говорит: "Как только война закончится, мы не должны больше получать поставки сырья из России". Россия, которая больше не ориентирована на Европу, будет не более безопасной, а более непредсказуемой", – отметил он.

