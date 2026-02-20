РУС
821 32

Военное решение войны в Украине нереалистично. Необходимы открытые дипломатические каналы, - премьер Саксонии Кречмер

Кречмер: нужна дипломатия, а не война

Военное решение войны в Украине нереалистично, необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Ostdeutsche Allgemeine Zeitung заявил премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россию нельзя победить на поле боя. Поэтому дипломатия так важна. История и внешняя политика показывают, что даже во время конфликта каналы должны оставаться открытыми", – добавил он.

Кречер подчеркнул, что осуждает российскую захватническую войну, "но считает ошибкой думать, что безопасность возникает исключительно благодаря прекращению переговоров". По словам Кречмера, санкции являются "правильными и необходимыми", но должны быть "разработаны таким образом, чтобы они наносили больше вреда агрессору, чем нам".

Дискуссия об энергетике в Германии

Он утверждает, что дискуссия в Германии, особенно по энергетическим вопросам, была слишком быстро сужена.

"Вопрос о том, действительно ли поставки газа и нефти должны подлежать санкциям, также является законным. Это значительно вредит экономическому положению Германии", – заявил премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

Возможность восстановления экономических отношений с РФ

Кречмер не исключает экономических отношений с Россией после потенциального завершения войны.

"Очень мало кто говорит: "Как только война закончится, мы не должны больше получать поставки сырья из России". Россия, которая больше не ориентирована на Европу, будет не более безопасной, а более непредсказуемой", – отметил он.

+7
"(...нар. 7 травня 1975, Герліц, НДР)"
Ще один "путінферштейн" скучив за чоботом "савецкаво салдата".
показать весь комментарий
20.02.2026 12:30 Ответить
+5
ще один кацапський випердок виліз 🤬

28 серпня 2022 року посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник повідомив, що скасував запрошення прем'єра Саксонії до України через його заклики про замороження війни та переговорів з Путіним

У січні 2023 Кречмер висловився за ремонт газопроводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північний потік та відновлення поставок російського газу
показать весь комментарий
20.02.2026 12:35 Ответить
+4
Мені здається европейці стали розумово відсталі. Можливо довгі роки добробуту атрофутють мозг?

ЦІЛЬ РУЗКІХ ГЕНОЦИД - нафіг їм не здались ваші дипломатичні канали. Вони хочуть щоб ми зникли як уже майже зникли якути, як майже зникли буряти перемелені у війні і тд і тд. А ЗЕМЛІ ВОНИ ЗАБИРАЮТЬ СОБІ - без населення.

Як блін він хоче це вирішити?
показать весь комментарий
20.02.2026 12:32 Ответить
❗️Зеленський наказав підготувати план ведення війни ще на 3 (!) роки вузькому колу радників: переговори провалилися, - журналіст WSJ Боян Панчевський заявив, що всі присутні були шоковані
показать весь комментарий
20.02.2026 12:28 Ответить
Офіційно: від Зеленського не було ніякого доручення готувати план війни ще на 3 роки. Також не було жодного негативу щодо перебігу переговорів, - радник президента Литвин спростовував інформацію WSJ
показать весь комментарий
20.02.2026 12:57 Ответить
Так, бувші ндровці усі інфіковані рашею.
цікаво, що усіх ПРОСУВАЄ ХРЕМЛЬ на політичні посади
Україні треба більше працювати з південною Німеччиною ( Баварія, Швабія) , бо в них збереглися кельтські европейські гени , впрочем як і етничних украінців.
треба відкривати там сумісні виробництва, робити культурний обмін і пр.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:54 Ответить
Так, тхне кацапщиною від кожного його слова.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:55 Ответить
Якийсь недороблений *прем'єр* якогось села. Хто йому слово дав?
показать весь комментарий
20.02.2026 13:00 Ответить
Почему вы судите о Европе, по одной из самых отсталых земель в Германии?
показать весь комментарий
20.02.2026 12:43 Ответить
Патаму шта жирна морда перетворює людину в свиню.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:59 Ответить
Сочувствую вашему личному опыту, но он также не репрезентативен.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:05 Ответить
Блііін! Ви прлбувади задіяти військове вирішення? По-справжньому! З усією потугою якщо не НАТО то хоча б ЄС? Наразі фактом є те, що вся ота багаторічна говорильня, яеа імітує мирний процнс, до миру нас ніяк не наблизила.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:32 Ответить
Ми пам'ятаєто ті спроби...
показать весь комментарий
20.02.2026 12:57 Ответить
Уже третий год как топтание на месте, а тут прям сенсация .
показать весь комментарий
20.02.2026 12:34 Ответить
Справка- Скасонія 4 мл людей,земля в Германії. То як Київ)))
показать весь комментарий
20.02.2026 12:40 Ответить
Ну,якщо бусіфікувати пенсів,жінок та дітей,то на три роки може ще й вистачить воювати!
показать весь комментарий
20.02.2026 12:41 Ответить
а что по этому поводу думает губернатор острова Барнео?
показать весь комментарий
20.02.2026 12:42 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 12:56 Ответить
От воно шось тямить у військовій справі? Вчився на рахувати гроші - то й рахуй, але не ляпай що попало
показать весь комментарий
20.02.2026 12:44 Ответить
Їдь до ***** та відсмокчуй - не треба робити це голосно.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:46 Ответить
Трамп має зв"язки з путлєром - і шо це йому дало? - той не йде до рук - бо в нього за спиною Китай
показать весь комментарий
20.02.2026 12:48 Ответить
Для вирішення питання військовим шляхом потрібні певні умови,і для вирішення питання дипломатичним шляхом теж потрібні певні умови.Цікаво,що це одні і ті самі умови - передача Україні далекобійних ракет та балістики.А якщо по простому то потрібно схопити рашку за бейцала і тримати їх поки не висохне її підпис на угоді про мир.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:48 Ответить
Тільки останньому дебілу незрозуміло (та й чинний агент ***** піддакуватиме), що дипломатичні переговори х ****** щодо мирного справедливого врегулювання його війни з Україною в межах міжнародно визнаних кордонів - неможливе за визначенням з-за наявності того факту, що ***** хоче відновити не лише свою імперію в кордонах початку 1991року, а й впливу на країни Західної Європи часу вісімдесятих років минулого сторіччя.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:48 Ответить
Чи ви з під плінтуса вилазете?Ще з'явився чи то Кречет, чи Крекер,чи Крокет? Хай йому грець,Кречмер.
Москву можна перемогти на полі бою,і треба її перемогти,що і роблять наші захисники.Потрібна така допомога щоб можна було пуйла загнати в кут що щура.Обіцяв Мерц "Taurus",а як став канцлерем - все,неможна.Виходить він зіграв на виборчій компанії? Недоімперією треба розвалити до кінця.Світ очиститься від скверни і зла.Зникнуть в рази терористичні організації які підпитуються кремлем,зникне загроза для Європи,світ стане безпечнішим,настане сталий мир.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:50 Ответить
О ще один чорт,про то шо мордор не можна перемогти.Його лишилось трохи пхнути і він посипиться,але ж ні ви підари заграєте з тою клоакою,то вам нафтою треба торгувати то напівпровідники продавати і все це ви робите,без вашого цинічного ставлення до проблеми все б вже давно закінчилось,але ж ні ви далі хочете щоб вам давали грязні бабки,бо це класно нікуя не робити і вам кеш заносять...
показать весь комментарий
20.02.2026 12:53 Ответить
та це колишній дрезденський комсомолець...
показать весь комментарий
20.02.2026 12:54 Ответить
Один з мальчиків фрау Мєркєль?
показать весь комментарий
20.02.2026 13:02 Ответить
Війна до кордонів 91! А ще краще до 1918 року! Тільки чужими горбами...
показать весь комментарий
20.02.2026 12:56 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 12:58 Ответить
Ще лишились розумні люди в Німеччині.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:09 Ответить
Є одне дуже дипломатичне рішення.
Т.з. "росія" приєднується до Україні в якості північної області. Усі питання одразу відпадають.
- Російська мова, як північний діалект Української стає офіційною в деяких областях України
- війна одразу закінчується, тому ще зникає першопричина бойових дій
- знімаються санкції, тому що проти України їх не вводили
- і тому подібне
І не треба ніяких рад миру, перемовин та ще багато чого зайвого. Та головне - це мирне, не військове, а виключно дипломатичне рішення.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:12 Ответить
Це просто шедевральний, і черговий майстер-клас із політичного шпагату від пана Кречмера! Наш ,,сміливий'' прем'єр Саксонії знову вирішив нагадати світу, що найкращий спосіб виграти марафон - це лягти посеред траси й чекати, поки тебе переїде російський танк......Він каже що,військове вирішення нереалістичне ? Ну звісно! Коли в тебе замість хребта - саксонська сосиска, будь-яка боротьба здається фантастикою. Кречмер, мабуть, вважає, що якби у 1940-х роках він був при владі, то пропонував би Черчиллю не зброю, а спільний гурток макраме з агресором. Адже ,,перемогти неможливо'', то навіщо взагалі намагатися захищати життя? А це його булькотіння про відкриті дипломатичні канали - Це чудова евфемізм для фрази ,,я дуже хочу знову посидіти в передпокої путіна''. Мабуть, ці ,,канали'' потрібні виключно для того, щоб передавати рецепти саксонського пирога в обмін на обіцянку, що ракета прилетить трохи пізніше? Дипломатія з москвою сьогодні - це як переговори з крокодилом, коли твоя голова вже у нього в пащі, а ти просиш його зробити ,,кусь-кусь'' не так боляче......А ця його заізжена платівка російського агітпрому про те що росію неможливо перемогти- це взагалі христоматійний приклад класичниго стокгольмського синдрому, загорнутого у дешевий популізм. Для Кречмера мабуть історія закінчилася щн десь у підручниках КДБ. Бо він так щиро вірить у ,,непереможність'' росіі, що, мабуть, під ліжком тримає портрет ,,московського царя'' на той випадок, якщо той вирішить розширити Саксонію до меж СРСР......Санкції шкодять економіці? І ось тут наш ,,Штірлець'' спалився зовсім.... Бо ось тут ми і дійшли до головного - до гаманця! Бідний пан прем'єр так переживає за ціну на газ, що готовий продати свободу цілого континенту за знижку на опалення. Це ж так ,,по-лідерськи'': пояснювати, що затишок у німецьких вітальнях вартує тисяч життів українців. Дійсно, навіщо нам принципи, якщо можна просто дешево гріти руки на чужій крові?
Кречмер - це ідеальний приклад політика, який боїться власної тіні, але називає це ,,прагматизмом''. Його заяви - це не стратегія, а просто білий прапор, пошитий із платіжок за газ. Можливо, варто запитати пана Кречмера, скільки саме саксонських квадратних кілометрів він готовий віддати путіну, щоб ,,дипломатичні канали'' нарешті запрацювали на повну потужність?
показать весь комментарий
20.02.2026 13:22 Ответить
 
 