РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9022 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны
1 191 6

МВФ ожидает завершения войны в 2026 году, но есть риски

МВФ о завершении войны в Украине

Международный валютный фонд прогнозирует, что активная фаза войны может завершиться в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, в отчете Фонда также предусмотрен альтернативный негативный сценарий.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Два возможных сценария развития событий

По базовому прогнозу МВФ, постепенная стабилизация ситуации возможна уже в следующем году. В то же время эксперты допускают риск затягивания боевых действий до 2028 года.

Такой вариант рассматривается в случае ухудшения ситуации с безопасностью и экономикой.

В Фонде отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ряда факторов, в частности военной динамики, международной поддержки и общей макроэкономической стабильности.

Вероятность завершения войны

Несмотря на пессимистические прогнозы, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в переговорах в Женеве есть значительный прогресс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продлил на год санкции США против России за войну в Украине

Автор: 

МВФ (209) война в Украине (7312)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво на чому базується така впевненість МВФ
показать весь комментарий
20.02.2026 00:37 Ответить
Та у програмці їхнього цирку так написано.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:59 Ответить
Шел пятый год завершения войны ...
показать весь комментарий
20.02.2026 01:48 Ответить
Очікує МВФ, не очікує МВФ - це на завершення війни впливу не має.
показать весь комментарий
20.02.2026 02:12 Ответить
Насправді усе в Божих руках
показать весь комментарий
20.02.2026 07:04 Ответить
 
 