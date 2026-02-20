МВФ ожидает завершения войны в 2026 году, но есть риски
Международный валютный фонд прогнозирует, что активная фаза войны может завершиться в 2026 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, в отчете Фонда также предусмотрен альтернативный негативный сценарий.
Два возможных сценария развития событий
По базовому прогнозу МВФ, постепенная стабилизация ситуации возможна уже в следующем году. В то же время эксперты допускают риск затягивания боевых действий до 2028 года.
Такой вариант рассматривается в случае ухудшения ситуации с безопасностью и экономикой.
В Фонде отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ряда факторов, в частности военной динамики, международной поддержки и общей макроэкономической стабильности.
Вероятность завершения войны
- Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны, поэтому быстрого мира в Украине в этом году не будет. Именно так он высказался в подкасте Table.Today от Table.Briefings.
- О том, что война в Украине, вероятно, не закончится до лета, несмотря на ожидания отдельных американских политических кругов, писали и журналисты NBC News.
- Впрочем, агентство Reuters сообщило, что США хотят договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной в марте и провести выборы в мае.
Несмотря на пессимистические прогнозы, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в переговорах в Женеве есть значительный прогресс.
