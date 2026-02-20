МВФ ожидает завершения войны в 2026 году, но есть риски

Международный валютный фонд прогнозирует, что активная фаза войны может завершиться в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, в отчете Фонда также предусмотрен альтернативный негативный сценарий.

Два возможных сценария развития событий

По базовому прогнозу МВФ, постепенная стабилизация ситуации возможна уже в следующем году. В то же время эксперты допускают риск затягивания боевых действий до 2028 года.

Такой вариант рассматривается в случае ухудшения ситуации с безопасностью и экономикой.

В Фонде отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ряда факторов, в частности военной динамики, международной поддержки и общей макроэкономической стабильности.

Вероятность завершения войны

Несмотря на пессимистические прогнозы, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в переговорах в Женеве есть значительный прогресс.

