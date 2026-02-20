МВФ очікує завершення війни у 2026 році, але є ризики

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що активна фаза війни може завершитися у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, у звіті Фонду також передбачено альтернативний негативний сценарій.

Два можливі сценарії розвитку подій

За базовим прогнозом МВФ, поступова стабілізація ситуації можлива вже наступного року. Водночас експерти допускають ризик затягування бойових дій до 2028 року.

Такий варіант розглядається у разі погіршення безпекової та економічної ситуації.

У Фонді наголошують, що подальший розвиток подій залежатиме від низки факторів, зокрема військової динаміки, міжнародної підтримки та загальної макроекономічної стабільності.

Вірогідність завершення війни

Попри песимістичні прогнози спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у переговорах у Женеві є значний прогрес.

Цікаво на чому базується така впевненість МВФ
20.02.2026 00:37 Відповісти
Шел пятый год завершения войны ...
20.02.2026 01:48 Відповісти
Шел пятый год взятия Киева за три дня...
20.02.2026 11:29 Відповісти
Очікує МВФ, не очікує МВФ - це на завершення війни впливу не має.
20.02.2026 02:12 Відповісти
Насправді усе в Божих руках
20.02.2026 07:04 Відповісти
Нічого дивного. Кожен рік МВФ дає прогноз, що війна от-то закінчиться, щоб виправдати кредитування України. Очевидно, що давати кредити країні, яка збирається воювати нескінченно - трохи дивно, тож МВФ пояснює кожен рік, що от-от буде мир і процвітання.
20.02.2026 11:30 Відповісти
 
 