МВФ очікує завершення війни у 2026 році, але є ризики

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що активна фаза війни може завершитися у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, у звіті Фонду також передбачено альтернативний негативний сценарій.

Два можливі сценарії розвитку подій

За базовим прогнозом МВФ, поступова стабілізація ситуації можлива вже наступного року. Водночас експерти допускають ризик затягування бойових дій до 2028 року.

Такий варіант розглядається у разі погіршення безпекової та економічної ситуації.

У Фонді наголошують, що подальший розвиток подій залежатиме від низки факторів, зокрема військової динаміки, міжнародної підтримки та загальної макроекономічної стабільності.

Вірогідність завершення війни

Попри песимістичні прогнози спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у переговорах у Женеві є значний прогрес.

