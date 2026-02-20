Військове вирішення війни в Україні нереалістичне, необхідно зберігати відкриті дипломатичні канали з Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ostdeutsche Allgemeine Zeitung заявив прем'єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер.

"Росію не можна перемогти на полі бою. Тому дипломатія є такою важливою. Історія та зовнішня політика показують, що навіть під час конфлікту канали повинні залишатися відкритими", – додав він.

Кречер наголосив, що засуджує російську загарбницьку війну, "але вважає помилкою думати, що безпека виникає виключно завдяки припиненню переговорів". За словами Кречмера, санкції є "правильними і необхідними", але повинні бути "розроблені таким чином, щоб вони завдавали більше шкоди агресору, ніж нам".

Дискусія про енергетику в Німеччині

Він стверджує, що дискусія в Німеччині, особливо щодо енергетичних питань, була занадто швидко звужена.

"Питання про те, чи дійсно поставки газу і нафти повинні підлягати санкціям, також є законним. Це значно шкодить економічному становищу Німеччини", – заявив прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер.

Можливість відновлення економічних відносин з РФ

Кречмер не виключає економічних відносин із Росією після потенційного завершення війни.

"Дуже мало хто каже: "Як тільки війна закінчиться, ми не повинні більше отримувати поставки сировини з Росії". Росія, яка більше не орієнтована на Європу, буде не безпечнішою, а більш непередбачуваною", – зазначив він.

