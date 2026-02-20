Військове вирішення війни в Україні нереалістичне. Необхідні відкриті дипломатичні канали, - прем’єр Саксонії Кречмер

Військове вирішення війни в Україні нереалістичне, необхідно зберігати відкриті дипломатичні канали з Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ostdeutsche Allgemeine Zeitung заявив прем'єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер.

"Росію не можна перемогти на полі бою. Тому дипломатія є такою важливою. Історія та зовнішня політика показують, що навіть під час конфлікту канали повинні залишатися відкритими", – додав він.

Кречер наголосив, що засуджує російську загарбницьку війну, "але вважає помилкою думати, що безпека виникає виключно завдяки припиненню переговорів". За словами Кречмера, санкції є "правильними і необхідними", але повинні бути "розроблені таким чином, щоб вони завдавали більше шкоди агресору, ніж нам".

Дискусія про енергетику в Німеччині

Він стверджує, що дискусія в Німеччині, особливо щодо енергетичних питань, була занадто швидко звужена.

"Питання про те, чи дійсно поставки газу і нафти повинні підлягати санкціям, також є законним. Це значно шкодить економічному становищу Німеччини", – заявив прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер.

Можливість відновлення економічних відносин з РФ

Кречмер не виключає економічних відносин із Росією після потенційного завершення війни.

"Дуже мало хто каже: "Як тільки війна закінчиться, ми не повинні більше отримувати поставки сировини з Росії". Росія, яка більше не орієнтована на Європу, буде не безпечнішою, а більш непередбачуваною", – зазначив він.

Топ коментарі
+11
ще один кацапський випердок виліз 🤬

28 серпня 2022 року посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник повідомив, що скасував запрошення прем'єра Саксонії до України через його заклики про замороження війни та переговорів з Путіним

У січні 2023 Кречмер висловився за ремонт газопроводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північний потік та відновлення поставок російського газу
20.02.2026 12:35 Відповісти
+10
Мені здається европейці стали розумово відсталі. Можливо довгі роки добробуту атрофутють мозг?

ЦІЛЬ РУЗКІХ ГЕНОЦИД - нафіг їм не здались ваші дипломатичні канали. Вони хочуть щоб ми зникли як уже майже зникли якути, як майже зникли буряти перемелені у війні і тд і тд. А ЗЕМЛІ ВОНИ ЗАБИРАЮТЬ СОБІ - без населення.

Як блін він хоче це вирішити?
20.02.2026 12:32 Відповісти
+9
"(...нар. 7 травня 1975, Герліц, НДР)"
Ще один "путінферштейн" скучив за чоботом "савецкаво салдата".
20.02.2026 12:30 Відповісти
❗️Зеленський наказав підготувати план ведення війни ще на 3 (!) роки вузькому колу радників: переговори провалилися, - журналіст WSJ Боян Панчевський заявив, що всі присутні були шоковані
20.02.2026 12:28 Відповісти
20.02.2026 12:30 Відповісти
Так, бувші ндровці усі інфіковані рашею.
цікаво, що усіх ПРОСУВАЄ ХРЕМЛЬ на політичні посади
Україні треба більше працювати з південною Німеччиною ( Баварія, Швабія) , бо в них збереглися кельтські европейські гени , впрочем як і етничних украінців.
треба відкривати там сумісні виробництва, робити культурний обмін і пр.
20.02.2026 12:54 Відповісти
Так, тхне кацапщиною від кожного його слова.
20.02.2026 12:55 Відповісти
20.02.2026 12:32 Відповісти
Почему вы судите о Европе, по одной из самых отсталых земель в Германии?
20.02.2026 12:43 Відповісти
Сочувствую вашему личному опыту, но он также не репрезентативен.
20.02.2026 13:05 Відповісти
Блііін! Ви прлбувади задіяти військове вирішення? По-справжньому! З усією потугою якщо не НАТО то хоча б ЄС? Наразі фактом є те, що вся ота багаторічна говорильня, яеа імітує мирний процнс, до миру нас ніяк не наблизила.
20.02.2026 12:32 Відповісти
Ми пам'ятаєто ті спроби...
20.02.2026 12:57 Відповісти
Уже третий год как топтание на месте, а тут прям сенсация .
20.02.2026 12:34 Відповісти
20.02.2026 12:35 Відповісти
Справка- Скасонія 4 мл людей,земля в Германії. То як Київ)))
20.02.2026 12:40 Відповісти
Ну,якщо бусіфікувати пенсів,жінок та дітей,то на три роки може ще й вистачить воювати!
20.02.2026 12:41 Відповісти
а что по этому поводу думает губернатор острова Барнео?
20.02.2026 12:42 Відповісти
20.02.2026 12:56 Відповісти
От воно шось тямить у військовій справі? Вчився на рахувати гроші - то й рахуй, але не ляпай що попало
20.02.2026 12:44 Відповісти
Їдь до ***** та відсмокчуй - не треба робити це голосно.
20.02.2026 12:46 Відповісти
Трамп має зв"язки з путлєром - і шо це йому дало? - той не йде до рук - бо в нього за спиною Китай
20.02.2026 12:48 Відповісти
Для вирішення питання військовим шляхом потрібні певні умови,і для вирішення питання дипломатичним шляхом теж потрібні певні умови.Цікаво,що це одні і ті самі умови - передача Україні далекобійних ракет та балістики.А якщо по простому то потрібно схопити рашку за бейцала і тримати їх поки не висохне її підпис на угоді про мир.
20.02.2026 12:48 Відповісти
Тільки останньому дебілу незрозуміло (та й чинний агент ***** піддакуватиме), що дипломатичні переговори х ****** щодо мирного справедливого врегулювання його війни з Україною в межах міжнародно визнаних кордонів - неможливе за визначенням з-за наявності того факту, що ***** хоче відновити не лише свою імперію в кордонах початку 1991року, а й впливу на країни Західної Європи часу вісімдесятих років минулого сторіччя.
20.02.2026 12:48 Відповісти
Чи ви з під плінтуса вилазете?Ще з'явився чи то Кречет, чи Крекер,чи Крокет? Хай йому грець,Кречмер.
Москву можна перемогти на полі бою,і треба її перемогти,що і роблять наші захисники.Потрібна така допомога щоб можна було пуйла загнати в кут що щура.Обіцяв Мерц "Taurus",а як став канцлерем - все,неможна.Виходить він зіграв на виборчій компанії? Недоімперією треба розвалити до кінця.Світ очиститься від скверни і зла.Зникнуть в рази терористичні організації які підпитуються кремлем,зникне загроза для Європи,світ стане безпечнішим,настане сталий мир.
20.02.2026 12:50 Відповісти
О ще один чорт,про то шо мордор не можна перемогти.Його лишилось трохи пхнути і він посипиться,але ж ні ви підари заграєте з тою клоакою,то вам нафтою треба торгувати то напівпровідники продавати і все це ви робите,без вашого цинічного ставлення до проблеми все б вже давно закінчилось,але ж ні ви далі хочете щоб вам давали грязні бабки,бо це класно нікуя не робити і вам кеш заносять...
20.02.2026 12:53 Відповісти
та це колишній дрезденський комсомолець...
20.02.2026 12:54 Відповісти
Один з мальчиків фрау Мєркєль?
20.02.2026 13:02 Відповісти
Війна до кордонів 91! А ще краще до 1918 року! Тільки чужими горбами...
20.02.2026 12:56 Відповісти
20.02.2026 12:58 Відповісти
Ще лишились розумні люди в Німеччині.
20.02.2026 13:09 Відповісти
Є одне дуже дипломатичне рішення.
Т.з. "росія" приєднується до Україні в якості північної області. Усі питання одразу відпадають.
- Російська мова, як північний діалект Української стає офіційною в деяких областях України
- війна одразу закінчується, тому ще зникає першопричина бойових дій
- знімаються санкції, тому що проти України їх не вводили
- і тому подібне
І не треба ніяких рад миру, перемовин та ще багато чого зайвого. Та головне - це мирне, не військове, а виключно дипломатичне рішення.
20.02.2026 13:12 Відповісти
Кцп, іди на х#₴
20.02.2026 14:45 Відповісти
Це просто шедевральний, і черговий майстер-клас із політичного шпагату від пана Кречмера! Наш ,,сміливий'' прем'єр Саксонії знову вирішив нагадати світу, що найкращий спосіб виграти марафон - це лягти посеред траси й чекати, поки тебе переїде російський танк......Він каже що,військове вирішення нереалістичне ? Ну звісно! Коли в тебе замість хребта - саксонська сосиска, будь-яка боротьба здається фантастикою. Кречмер, мабуть, вважає, що якби у 1940-х роках він був при владі, то пропонував би Черчиллю не зброю, а спільний гурток макраме з агресором. Адже ,,перемогти неможливо'', то навіщо взагалі намагатися захищати життя? А це його булькотіння про відкриті дипломатичні канали - Це чудова евфемізм для фрази ,,я дуже хочу знову посидіти в передпокої путіна''. Мабуть, ці ,,канали'' потрібні виключно для того, щоб передавати рецепти саксонського пирога в обмін на обіцянку, що ракета прилетить трохи пізніше? Дипломатія з москвою сьогодні - це як переговори з крокодилом, коли твоя голова вже у нього в пащі, а ти просиш його зробити ,,кусь-кусь'' не так боляче......А ця його заізжена платівка російського агітпрому про те що росію неможливо перемогти- це взагалі христоматійний приклад класичниго стокгольмського синдрому, загорнутого у дешевий популізм. Для Кречмера мабуть історія закінчилася щн десь у підручниках КДБ. Бо він так щиро вірить у ,,непереможність'' росіі, що, мабуть, під ліжком тримає портрет ,,московського царя'' на той випадок, якщо той вирішить розширити Саксонію до меж СРСР......Санкції шкодять економіці? І ось тут наш ,,Штірлець'' спалився зовсім.... Бо ось тут ми і дійшли до головного - до гаманця! Бідний пан прем'єр так переживає за ціну на газ, що готовий продати свободу цілого континенту за знижку на опалення. Це ж так ,,по-лідерськи'': пояснювати, що затишок у німецьких вітальнях вартує тисяч життів українців. Дійсно, навіщо нам принципи, якщо можна просто дешево гріти руки на чужій крові?
Кречмер - це ідеальний приклад політика, який боїться власної тіні, але називає це ,,прагматизмом''. Його заяви - це не стратегія, а просто білий прапор, пошитий із платіжок за газ. Можливо, варто запитати пана Кречмера, скільки саме саксонських квадратних кілометрів він готовий віддати путіну, щоб ,,дипломатичні канали'' нарешті запрацювали на повну потужність?
20.02.2026 13:22 Відповісти
перекладаю: вбити українців ніяк не виходить, тому треба запудренням мозків і вішанням лапші на вуха заставити українців просто здатись, а ще краще - зразу померти!
В кінці-кінців такий підхід же спрацював в 2019 і до корита прийшла зекоМанда....
20.02.2026 13:56 Відповісти
Ще одне проплачене кацапами чмо йде на х#й.
20.02.2026 14:57 Відповісти
Ще один віткокушнер. І що їх так ріднить з лапотними? Мерзена натура?
20.02.2026 15:37 Відповісти
Schröderchen
20.02.2026 16:19 Відповісти
Ещё прикормленный явиток орбанутый вылупляется. Все будет Украина! Слава Украине !
20.02.2026 21:17 Відповісти
С точностью до наоборот. Только тогда срабатывает дипломатия, когда валом современного оружия! Пусть дают срочно, и мир наступит.
28.02.2026 21:50 Відповісти
 
 