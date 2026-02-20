Військове вирішення війни в Україні нереалістичне. Необхідні відкриті дипломатичні канали, - прем’єр Саксонії Кречмер
Військове вирішення війни в Україні нереалістичне, необхідно зберігати відкриті дипломатичні канали з Москвою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ostdeutsche Allgemeine Zeitung заявив прем'єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер.
"Росію не можна перемогти на полі бою. Тому дипломатія є такою важливою. Історія та зовнішня політика показують, що навіть під час конфлікту канали повинні залишатися відкритими", – додав він.
Кречер наголосив, що засуджує російську загарбницьку війну, "але вважає помилкою думати, що безпека виникає виключно завдяки припиненню переговорів". За словами Кречмера, санкції є "правильними і необхідними", але повинні бути "розроблені таким чином, щоб вони завдавали більше шкоди агресору, ніж нам".
Дискусія про енергетику в Німеччині
Він стверджує, що дискусія в Німеччині, особливо щодо енергетичних питань, була занадто швидко звужена.
"Питання про те, чи дійсно поставки газу і нафти повинні підлягати санкціям, також є законним. Це значно шкодить економічному становищу Німеччини", – заявив прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер.
Можливість відновлення економічних відносин з РФ
Кречмер не виключає економічних відносин із Росією після потенційного завершення війни.
"Дуже мало хто каже: "Як тільки війна закінчиться, ми не повинні більше отримувати поставки сировини з Росії". Росія, яка більше не орієнтована на Європу, буде не безпечнішою, а більш непередбачуваною", – зазначив він.
Ще один "путінферштейн" скучив за чоботом "савецкаво салдата".
цікаво, що усіх ПРОСУВАЄ ХРЕМЛЬ на політичні посади
Україні треба більше працювати з південною Німеччиною ( Баварія, Швабія) , бо в них збереглися кельтські европейські гени , впрочем як і етничних украінців.
треба відкривати там сумісні виробництва, робити культурний обмін і пр.
ЦІЛЬ РУЗКІХ ГЕНОЦИД - нафіг їм не здались ваші дипломатичні канали. Вони хочуть щоб ми зникли як уже майже зникли якути, як майже зникли буряти перемелені у війні і тд і тд. А ЗЕМЛІ ВОНИ ЗАБИРАЮТЬ СОБІ - без населення.
Як блін він хоче це вирішити?
28 серпня 2022 року посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник повідомив, що скасував запрошення прем'єра Саксонії до України через його заклики про замороження війни та переговорів з Путіним
У січні 2023 Кречмер висловився за ремонт газопроводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північний потік та відновлення поставок російського газу
Москву можна перемогти на полі бою,і треба її перемогти,що і роблять наші захисники.Потрібна така допомога щоб можна було пуйла загнати в кут що щура.Обіцяв Мерц "Taurus",а як став канцлерем - все,неможна.Виходить він зіграв на виборчій компанії? Недоімперією треба розвалити до кінця.Світ очиститься від скверни і зла.Зникнуть в рази терористичні організації які підпитуються кремлем,зникне загроза для Європи,світ стане безпечнішим,настане сталий мир.
Т.з. "росія" приєднується до Україні в якості північної області. Усі питання одразу відпадають.
- Російська мова, як північний діалект Української стає офіційною в деяких областях України
- війна одразу закінчується, тому ще зникає першопричина бойових дій
- знімаються санкції, тому що проти України їх не вводили
- і тому подібне
І не треба ніяких рад миру, перемовин та ще багато чого зайвого. Та головне - це мирне, не військове, а виключно дипломатичне рішення.
Кречмер - це ідеальний приклад політика, який боїться власної тіні, але називає це ,,прагматизмом''. Його заяви - це не стратегія, а просто білий прапор, пошитий із платіжок за газ. Можливо, варто запитати пана Кречмера, скільки саме саксонських квадратних кілометрів він готовий віддати путіну, щоб ,,дипломатичні канали'' нарешті запрацювали на повну потужність?
В кінці-кінців такий підхід же спрацював в 2019 і до корита прийшла зекоМанда....