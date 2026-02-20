Как ЦРУ и MI6 предупреждали о вторжении РФ и почему им никто не поверил, - The Guardian

Американские и британские спецслужбы предупреждали европейцев и Украину о полномасштабном вторжении.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Журналисты пообщались с более чем 100 высокопоставленными чиновниками разведки и другими источниками из многих стран.

"Этот эксклюзивный отчет подробно рассказывает о том, как США и Великобритания раскрыли планы Владимира Путина по вторжению, и почему большинство Европы, в частности президент Украины Владимир Зеленский, отвергли их", - отмечается в материале.

По данным авторов, в ноябре 2021 года американская разведка в течение нескольких недель фиксировала сигналы о том, что Путин мог планировать вторжение в Украину. Тогдашний президент США Джо Байден отправил директора Бернса, чтобы предупредить Путина, что экономические и политические последствия этого вторжения будут катастрофическими.

Во время одного из телефонных разговоров Бернс сказал Путину, что США считают, что РФ готовит вторжение в Украину, но Путин проигнорировал его и продолжил высказывать свои собственные тезисы. Разведка РФ, говорил Путин, сообщила ему, что за горизонтом Черного моря скрывается американский военный корабль, оснащенный ракетами, которые могут достичь его местонахождения всего за несколько минут. Он предположил, что это свидетельствует о стратегической уязвимости России в однополярном мире, где доминируют США.

ЦРУ и британская разведка MI6 были правы в сценарии вторжения, однако не предвидели, что РФ не сможет быстро захватить Украину.

"Самое главное, что украинское правительство было абсолютно не готово к предстоящему нападению, а президент Владимир Зеленский месяцами отвергал все более настойчивые американские предупреждения как панику и подавлял беспокойство собственной военной и разведывательной элиты в последнюю минуту, которая в конце концов предприняла ограниченные попытки подготовиться за его спиной", - пишут журналисты.

Планирование

Весной 2021 года, когда российские войска начали наращивать свои силы вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму, якобы для учений.

Когда Байдену сообщили о разведывательных данных, он был встревожен и позвонил Путину, призывая к деэскалации.

"Он выразил обеспокоенность по поводу наращивания войск и призвал к деэскалации, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы, что, как мы знали, заинтересует Путина", – сказала Аврил Хейнс, директор национальной разведки Байдена.

Казалось, что предложение о саммите успешно обезвредило угрозу, и когда два лидера встретились в Женеве в июне 2021 года, Путин почти не упоминал Украину.

Через четыре недели после Женевского саммита Путин опубликовал длинное, развернутое эссе об истории Украины, в котором он вернулся аж к девятому веку, чтобы утверждать, что "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией".

В сентябре российские войска начали очередное наращивание войск вдоль границ Украины; в течение месяца оно достигло такого количества, что это было трудно игнорировать, говорится в материале.

Тогда предполагали, что РФ может попытаться осуществить официальную аннексию Донбасса, или же попытаться прорвать сухопутный коридор через юг Украины, который соединит Донбасс с оккупированным Крымом.

"Теперь выглядело так, будто Путин планирует что-то большее. Он хотел Киев", - отмечают авторы.

В ноябре 2021 года Байден отправил главу Нацразведки США Гейнс в Брюссель. Там, на ежегодной встрече руководителей разведывательных служб стран-членов НАТО, она выразила убеждение США в том, что сейчас существует реальная вероятность массированного вторжения России в Украину. Ричард Мур, глава британской MI6, поддержал ее.

Однако основной реакцией в комнате был скептицизм. Некоторые отвергли идею вторжения.

Позже Байден приказал своей команде поделиться как можно большим количеством разведывательных данных с союзниками, чтобы помочь им понять, почему Вашингтон так волнуется. Он также предложил рассекретить часть информации, чтобы она стала общедоступной. Это нужно было делать осторожно, чтобы избежать раскрытия того, как Вашингтон получил доказательства.

Украину предупредили

В конце октября 2021 года ЦРУ и MI6 направили в Киев служебные записки, в которых излагались их тревожные новые разведывательные оценки. На следующей неделе, после визита Бернса в Москву, двое американских чиновников, которые были в этой поездке, отделились от делегации и полетели в Киев, где они проинформировали двух высокопоставленных украинских чиновников об опасениях США и разговорах директора ЦРУ в Москве.

"Мы, по сути, сказали: "Мы будем следить за ситуацией. Вы увидите разведывательную информацию. Это не обычное предупреждение, это действительно серьезно. Поверьте нам", — сказал Эрик Грин, один из американских чиновников. Украинцы выглядели скептически настроенными.

В середине ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев и сообщил Зеленскому, что Лондон считает, что российское вторжение теперь является вопросом "когда", а не "если". Он призвал Зеленского начать подготовку страны к войне.

Зеленский, похоже, пассивно слушал, говорится в материале.

Издание пишет, что Зеленский больше не верил, что сможет достичь соглашения с Путиным, но боялся, что публичные разговоры о еще большей войне вызовут панику в Украине.

"Он подозревал, что именно в этом и заключается план Путина. Его все больше раздражали американцы и британцы, которые наряду с частными предупреждениями начали публично говорить об угрозе вторжения. В ноябре он отправил одного из своих высших должностных лиц службы безопасности с сверхсекретной миссией в европейскую столицу, чтобы донести до политических лидеров через разведывательные каналы сообщение: страх войны является ложным и заключается в том, что США пытаются оказывать давление на Россию", - пишут авторы.

The Guardian цитирует экс-главу СБУ Баканова, который рассказывал, что в течение года до полномасштабного вторжения РФ вербовала украинских госслужащих и политиков, надеясь, что те во время вторжения будут работать как пятая колонна.

"Однако в Киеве царило настроение, что предупреждения США были преувеличенными. Украина восемь лет боролась с российскими марионеточными силами на Донбассе, но идея полноценной войны – с ракетными атаками, танковыми колоннами и маршем на Киев – казалась немыслимой", - отмечают авторы материала.

Представитель европейской разведки заявил, что в Украине считали это "бряцанием оружием" и что "абсолютным максимумом возможного является столкновение на Донбассе".

Десять недель до вторжения

К декабрю 2021 года США и Великобритания получили достаточную ясность относительно того, как может выглядеть военный план Путина.

Согласно российским оценкам, полученным и собранным западной службой, Москва считала, что только 10% украинцев будут бороться с вторжением, в то время как остальные либо будут активно поддерживать, либо неохотно примут российский захват власти.

В то же время, отмечает издание, даже 10% населения Украины составляли 4 миллиона человек. Сил, накопленных Россией, было недостаточно для борьбы с таким сопротивлением.

В Вашингтоне предполагали, что по крайней мере на начальном этапе войны Путин добьется успеха.

Шесть недель до вторжения

В первой половине января 2022 года США получили более подробную информацию о планах: российские войска должны были вторгнуться в Украину с нескольких направлений, в частности из Беларуси, воздушно-десантные силы должны были высадиться в аэропорту Гостомель под Киевом для организации захвата столицы, а также существовал план покушения на Зеленского. Также продолжалась подготовка к наземной игре после вторжения, составлялись списки "проблемных" проукраинских деятелей, которых должны были интернировать или казнить, и пророссийских деятелей, которых должны были привлечь к управлению Украиной.

Директор ЦРУ Бернс полетел в Киев, чтобы лично проинформировать президента Украины о том, что, как опасалось ЦРУ, должно было произойти, но реакция оказалась не такой, на которую он мог надеяться.

Через неделю Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором призвал их не слушать тех, кто предсказывает конфликт. Он сказал, что летом украинцы будут жарить мясо, как всегда, настаивая на том, что "искренне верит", что в 2022 году большой войны не будет, пишет издание.

Зеленский не верил США, поскольку Запад не говорил единым голосом. Французский и немецкий лидеры, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, все еще верили, что войны можно избежать путем переговоров с Путиным.

"Британцы и американцы говорили, что это произойдет. Но французы и немцы говорили ему (Зеленскому): "Не слушай этого, это все ерунда", - говорит один украинский высокопоставленный чиновник.

Две недели до вторжения

Ряд посольств, в частности британское и американское, эвакуировались из Киева.

Многие европейские страны сократили свое присутствие в Киеве до минимального штата и разработали планы эвакуации, на всякий случай.

"Но Макрон и Шольц все еще верили, что Путина можно отговорить от нападения, и оба отправились в Москву в феврале, чтобы обосновать необходимость дипломатии. После шести часов переговоров в Кремле Макрон с гордостью объявил, что он "получил гарантии" от Путина, что Россия не будет усиливать напряженность", — говорится в материале.

12 февраля, после разговора с Путиным, Байден положил трубку и сказал своим помощникам, что пора готовиться к худшему. Война неизбежна, а вторжение может произойти в любой день.

"Во время разговоров между Байденом и Зеленским тон иногда становился напряженным, поскольку президент США прямо заявлял, что россияне нацелены на Киев. Разочарованный тем, что Зеленский и его команда не смогли его выслушать, Салливан (советник Байдена) решил, что основное внимание должно быть сосредоточено на украинских разведывательных службах и военных, надеясь, что они поднимут тревогу снизу", - отмечают авторы.

Украинский разведчик вспоминал встречи с ЦРУ, которые спрашивали его, есть ли у Украины план Б и куда собираются везти президента, если будет вторжение. Но, по его словам, плана Б не было.

Небольшая группа офицеров ГУР Украины начала тайное планирование на случай чрезвычайных ситуаций в январе, под влиянием предупреждений США и собственной информации.

Глава ГУР Валерий Залужный был разочарован тем, что Зеленский не хотел вводить военное положение, которое позволило бы ему осуществить передислокацию войск и подготовить планы боя.

Без официального одобрения Залужный сделал то незначительное планирование, которое мог себе позволить. В середине января он и его жена переехали из своей квартиры на первом этаже в его официальные апартаменты в комплексе Генерального штаба из соображений безопасности и для того, чтобы он мог работать дольше.

Во второй неделе февраля Госпогранслужба перехватила сообщение командира чеченского подразделения, дислоцированного в Беларуси, Рамзана Кадырова, который докладывал, что его люди на месте и вскоре будут в Киеве.

"Зеленскому показали запись, но, по словам хорошо информированного источника, это его не убедило. На заседаниях Совета безопасности все еще господствовал нарратив о том, что полномасштабное вторжение маловероятно, а наращивание войск направлено на осуществление экономического и политического давления на Украину", - отметили журналисты.

Украинские собеседники заявили, что Зеленский не верил во вторжение, потому что его в этом убеждал глава ОП Андрей Ермак.

Он часто общался с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком в рамках длительных переговоров по Донбассу.

"Если Козак и помог убедить Ермака, что паника по поводу вторжения США была абсурдной, то, скорее всего, он сам так считал. ЦРУ подсчитало, что лишь горстка невоенных чиновников знала о деталях планов Путина до самого конца. Козака держали в неведении, как и министра иностранных дел Сергея Лаврова и давнего спикера Путина Дмитрия Пескова", - сообщили два хорошо связанных российских источника.

Даже за неделю до вторжения большинство российской элиты не имело ни малейшего представления о том, что будет дальше.

Три дня до вторжения

21 февраля 2022 года Путин собрал Совбез для обсуждения "признания" "ЛДНР".

Многие представители элиты выглядели ошеломленными, когда Путин призвал их дать свое согласие.

Козака, пишут журналисты, ужасала мысль о вторжении, которое он полностью осознал только в день встречи в Кремле, сообщил источник, близкий к нему.

Козак, который знал Путина десятилетиями, был единственным человеком в комнате, который осмелился высказаться. Аргументируя со стратегической, а не моральной точки зрения, он сказал президенту, что вторжение в Украину будет катастрофой, хотя, как и большинство элиты, он до сих пор не знал, состоит ли план Путина в ограниченных военных действиях на Донбассе или в полномасштабной войне. После окончания встречи он продолжил дискуссию с Путиным один на один в большом зале.

Два дня до вторжения

22 февраля 2022 года в Киеве заседал СНБО. Залужный попытался заручиться поддержкой введения военного положения, которое наконец позволило бы ему начать переброску войск.

Его поддерживал Резников, министр обороны. Но Зеленский все еще беспокоился, что это может посеять панику, и совет отклонил военное положение, проголосовав за менее существенную меру – введение чрезвычайного положения.

Через несколько часов глава Совета безопасности Алексей Данилов передал Зеленскому красную папку, содержавшую сверхсекретный отчет разведки о "прямой физической угрозе" президенту. Другими словами, группы убийц уже в пути.

Зеленский, казалось, не обращал на это внимания, но информация, очевидно, произвела впечатление.

На следующий день, во время встречи с президентами Польши и Литвы в Мариинском дворце в Киеве, Зеленский сказал им, что это может быть последний раз, когда они видят его живым.

Посол Польши Бартош Цихоцкий получил телеграмму, в которой подтверждалось, что вторжение состоится.

8 часов до вторжения

Если Варшава теперь была на стороне Лондона и Вашингтона, то Париж и Берлин оставались под сомнением даже в последние минуты. Разведывательные оценки обеих стран теперь признавали возможность определенных военных действий, но все еще отвергали идею полномасштабного вторжения.

Французский посол узнал об этом только тогда, когда его разбудил в своей квартире в многоэтажке звук российских ракет.

В последний вечер перед атакой в штабе украинской армии Залужный и его генералы попытались принять некоторые меры в последнюю минуту. На дне Черного моря были установлены мины, чтобы предотвратить потенциальную морскую высадку в Одессе, а некоторые подразделения получили приказ перебросить в более стратегически важные места.

ГУР также продолжало тихую подготовку. 18 февраля Буданов заслушал западного чиновника, который подробно изложил российские планы захвата аэродрома в Гостомеле. Эта информация помогла разработать некоторые оборонительные планы в последнюю минуту.

Накануне вторжения Буданов встретился с Денисом Киреевым, украинским банкиром, который имел глубокие связи в российской элите и который несколько месяцев назад согласился передать ГУР информацию, полученную от своих контактов в России. Теперь Киреев сообщил Буданову, что решение о вторжении принято, и предоставил ему информацию о времени и векторе российской атаки.

Зеленский в последний момент осознал серьезность предстоящего, пишет издание.

Позже, после встреч с лидерами Польши и Литвы, он попытался позвонить Путину, но получил отказ.

Вторжение

В 4:50 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции".

Еще до рассвета Зеленский прибыл в президентский комплекс на Банковой, где состоялся его первый зарубежный телефонный звонок с Борисом Джонсоном. Позже было еще несколько звонков в Париж и Вашингтон, а также встреча с представителями спецслужб. Наконец, на спешно созванном заседании парламента было введено военное положение.

"Во время встречи с политическими лидерами его охрана ворвалась в комнату и вытолкнула его оттуда: по их словам, была информация об авиаударах по президентской резиденции и, возможно, о отрядах убийц поблизости", - говорится в материале.

В то же время Путин принимал в Кремле премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Визит был запланирован за несколько месяцев, и Хан приземлился в Москве именно тогда, когда российские танки пересекали границу с Украиной.

Путин производил впечатление "спокойного" во время переговоров, сообщил источник, близкий к Хану.

После этого он пригласил своего гостя остаться на незапланированный, роскошный кремлевский обед. В какой-то момент Хан спросил о слоне в комнате: войне, которую Путин развязал несколько часов назад.

"Не волнуйся об этом", - сказал ему Путин. "Это закончится через несколько недель".

Последствия

Четыре года спустя война продолжается. По оценкам, 400 000 российских солдат погибли.

"Лондон и Вашингтон недооценили украинское сопротивление и переоценили российскую силу, как и Путин. Они пришли к выводу, что задачей после вторжения будет помощь партизанскому движению против успешных российских оккупантов, а украинское правительство будет действовать из изгнания или управлять остатками штата на западе страны", - отмечали журналисты.

Американцы имели схожую точку зрения. "Мы думали, что россияне будут более эффективными вначале – возьмут Киев за пару недель, а затем украинцы перегруппируются", – отмечал глава Нацразведки США Гейнс.

Уроки

Для европейских служб, которые не смогли предвидеть вторжение, наступил период самоанализа.

Один немецкий чиновник сказал: "Главный вывод, который мы сделали из всего этого, заключается в том, что нам нужно работать с худшими сценариями гораздо больше, чем раньше.

Для многих ключевой урок был однозначным: не стоит исключать вещи только потому, что когда-то они могли казаться невозможными", – подытожили журналисты.

