Я не знаю, сколько раз РФ пыталась меня убить, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на его жизнь были многочисленные покушения.
Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.
Убить Путина
Морган спросил, отдал бы Зеленский приказ убить Путина, если бы такая возможность была.
Президент ответил, что не уверен, что убийство Путина что-то кардинально изменило бы.
"Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом", - пояснил он.
Покушения на Зеленского
Также глава государства заявил о многочисленных покушениях на свою жизнь.
"Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.
- Ранее экс-глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.
Це два супермени!
Рембо на мінімалках!
Зеленський майстерно ухиляється від всіх замахів на нього, від мобілізації, від сплати податків, від будь-якої відповідальності.
А Гордон одразу вириває кадики всім "кілерам".😂
Баканов з наумовим, після вчинення ними злочинних дій, з обшукам на Командному пункті ЗСУ Залужного, можуть це засвідчити перед Західними Партнерами!! Доля портнова і ківи, їх мотивує!! Посередником, вчергове буде, екс-рішала з Конституційного Суду у Відні!!!
Нічого хорошого я йому не побажаю.
А щоб хотіли вбити, то два дрони навіть багато було б.
Он объездил много стран,
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
Погибал среди акул,
Но ни разу даже глазом не моргнул.
И в беде,
И в бою
Напевал он эту песенку свою.
Цей не пам*ятає скільки разів його хотіли вбити, той не пам*ятає хто з кумів платив за навчання вилупка, інший забув дорогу від ОПи до ТЦК....
Тотальна амнезія !
Якби дійсно хотіли, то давно б вбили.
Достатньо було скинуть бонбочку під час поїздки десь до фронту. Чи то ти мерзота з бункерного декорованого кутка відосики продукуєш? Чи може кремлівських кротів у тебе мало, щоб передати координати поїздки? Вже б краще мовчало, чмо.
«Я розумію, що в моїй країні в цей скрутний період це могло б підштовхнути Україну до хаосу.» А зараз, значить, в Україні не хаос, а спокій і процвітання.
В кацапів не буде хаосу, а в нас буде, якщо двох мудаків обнулити. Висновок: не вбивайте президентів, вони цього не хочуть.
татарову живий