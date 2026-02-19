РУС
Новости Покушение на зеленского
2 024 62

Я не знаю, сколько раз РФ пыталась меня убить, - Зеленский

Зеленский рассказал о покушениях на себя: что известно?

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на его жизнь были многочисленные покушения.

Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

Убить Путина

Морган спросил, отдал бы Зеленский приказ убить Путина, если бы такая возможность была.

Президент ответил, что не уверен, что убийство Путина что-то кардинально изменило бы.

"Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом", - пояснил он.

Читайте: Зеленский заявил о "совершенно разных" разговорах с США

Покушения на Зеленского

Также глава государства заявил о многочисленных покушениях на свою жизнь.

"Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу", - добавил он.

Читайте: Поляка, который готовил покушение на Зеленского, признали виновным в шпионаже в пользу РФ

Что предшествовало?

  • Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.
  • Ранее экс-глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

Читайте: Зеленский готов инициировать проведение выборов, если будет два месяца прекращения огня

Автор: 

Зеленский Владимир (10527) покушение (125)
+38
Якби хотіли вбити, то вбили б. Скільки українців через тебе загинуло? Гнида!
показать весь комментарий
19.02.2026 11:43 Ответить
+32
вчора був біля Банкової - навколо одні руїни...

.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:42 Ответить
+20
Думаю, зелёный уже со счёта сбился. Раз 700. Больше чем в своё время на фиделя Кастро. Того тоже 700 раз убивали а он от старости помер.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:43 Ответить
вчора був біля Банкової - навколо одні руїни...

.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:42 Ответить
У ЗЄлі такі великі сталеві яйця, що він може за ними заховатися при бомбардуванні і ніякі будівлі та бункери йому не потрібні.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:45 Ответить
Всі стіни в слідах від куль.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:11 Ответить
Зеленський з Гордоном змагаються, на кого з них було більше замахів.
Це два супермени!
Рембо на мінімалках!

Зеленський майстерно ухиляється від всіх замахів на нього, від мобілізації, від сплати податків, від будь-якої відповідальності.

А Гордон одразу вириває кадики всім "кілерам".😂
показать весь комментарий
19.02.2026 12:35 Ответить
Оманський зеленський, переграє виданий патрушевим йому сценарій!
Баканов з наумовим, після вчинення ними злочинних дій, з обшукам на Командному пункті ЗСУ Залужного, можуть це засвідчити перед Західними Партнерами!! Доля портнова і ківи, їх мотивує!! Посередником, вчергове буде, екс-рішала з Конституційного Суду у Відні!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 12:24 Ответить
Якби хотіли вбити, то вбили б. Скільки українців через тебе загинуло? Гнида!
показать весь комментарий
19.02.2026 11:43 Ответить
Якщо він нарешті вдавиться вишневою кісточкою, я не жалкуватиму, а зовсім навпаки.
Нічого хорошого я йому не побажаю.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:13 Ответить
Якщо таке станеться, то буде дійсно хаос… в магазинах, де продають баяни.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:18 Ответить
Вишню буде шкода.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:29 Ответить
Мабуть вони кожного разу топити його намагалися. Не знали що по закону Архімеда воно не тоне.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:16 Ответить
Ніхто його не буде вбивати - Зєля вигідний кацапам, хіба що можуть полякати аби швидше кремлівське завдання виконав.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:19 Ответить
Зеленський-це український "Невловимий Джо".
показать весь комментарий
19.02.2026 12:20 Ответить
Думаю, зелёный уже со счёта сбился. Раз 700. Больше чем в своё время на фиделя Кастро. Того тоже 700 раз убивали а он от старости помер.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:43 Ответить
Зегевара дивиться на Фіделя як на гівно.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:40 Ответить
Починаючи зпостачанння бадяженого кокоса.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:43 Ответить
Оманський ZеНео бл

показать весь комментарий
19.02.2026 11:44 Ответить
клоун з нього ніколи не вийде. Що не скаже, хоть стій, хоть падай...
показать весь комментарий
19.02.2026 11:45 Ответить
Якісь недолугі ті москалі. Стільки разів намагалася - й не поцілили ні разу хоч би в те нещасне вухо…
показать весь комментарий
19.02.2026 11:46 Ответить
Більше чи менше, чим Порошенко спроб державних переворотів робив?
показать весь комментарий
19.02.2026 11:46 Ответить
Коли ж ти заглохнеш,лідор билять.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:46 Ответить
Бажано від передозу
показать весь комментарий
19.02.2026 12:15 Ответить
Навіщо такого невігласа вбивати, майже своя людина.
А щоб хотіли вбити, то два дрони навіть багато було б.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:46 Ответить
" Свой в доску парень!"
показать весь комментарий
19.02.2026 12:12 Ответить
Жил отважный капитан,
Он объездил много стран,
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
Погибал среди акул,
Но ни разу даже глазом не моргнул.
И в беде,
И в бою
Напевал он эту песенку свою.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:47 Ответить
Віримо, 100500 разів, а ще хотіли вбити Маруся Звіробій і Софія Федина, і всіх не перелічиш. Тому сиди у бункері і не висовуйся
показать весь комментарий
19.02.2026 11:48 Ответить
ЗАПИТАННЯ - навіщо русне вбивати власного агента?
показать весь комментарий
19.02.2026 11:48 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 11:48 Ответить
Ну і бл#дська команда при владі!
Цей не пам*ятає скільки разів його хотіли вбити, той не пам*ятає хто з кумів платив за навчання вилупка, інший забув дорогу від ОПи до ТЦК....
Тотальна амнезія !
показать весь комментарий
19.02.2026 11:49 Ответить
обдовбане зелене чмо ,ти 🤡 дуже потрібен москві мишебратам , своєму племені ...не вішай локшину на вуха українцям ,ми знаємо шо ти ціна собака фсб ...як шо не люди ,то самі Боги ,тебе знищать і твій рід ,бо ти зло і земля таких зтирає зі свого обличча !!! ...
показать весь комментарий
19.02.2026 11:52 Ответить
То вони так "пакушалісь"
Якби дійсно хотіли, то давно б вбили.
Достатньо було скинуть бонбочку під час поїздки десь до фронту. Чи то ти мерзота з бункерного декорованого кутка відосики продукуєш? Чи може кремлівських кротів у тебе мало, щоб передати координати поїздки? Вже б краще мовчало, чмо.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:53 Ответить
«Президент відповів, що не впевнений, що вбивство Путіна щось би кардинально змінило
«Я розумію, що в моїй країні в цей скрутний період це могло б підштовхнути Україну до хаосу.» А зараз, значить, в Україні не хаос, а спокій і процвітання.
В кацапів не буде хаосу, а в нас буде, якщо двох мудаків обнулити. Висновок: не вбивайте президентів, вони цього не хочуть.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:53 Ответить
ну хто ж такого солоденького буде вбивати

показать весь комментарий
19.02.2026 11:53 Ответить
Не можна вбити того, хто і так постійно "убитий".
показать весь комментарий
19.02.2026 11:53 Ответить
Дід бив - не розбив, баба била - не розбила. Поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбили.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:54 Ответить
Все як завжди: "я не знаю", але кукурікаю на весь світ.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:54 Ответить
Дункан МакКлауд якийсь 😁
показать весь комментарий
19.02.2026 11:54 Ответить
Тільки цар батюшка Зе стримує країну від хаосу.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:55 Ответить
Якби не прийшов на політичний Олімп,війни кровавої і жорсткої не було б.Пуйло розумів що до влади прийшли не політики і не розумні люди,а шантрапа,КВК,"Квартал-95".Спочатку був Оман.Бункерний не розуміє,як це рішає в Україні не ЗЕленський,а рішає народ.Це в паРаші він "авторитет",все під його контролем.Ось він і рішив що за три дні... Але народ і ЗСУ, Нацгвардії,Територіальна Оборона,яку ігнорували ЗЕлені не завдяки владі,а всупереч їй змогли протистояти.І то що не втік отримав своє ім'я - Боневтік.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:56 Ответить
раша даже показывала видео несколько раз как пасли его кортетдж с беспилотника когда выезжал он на фотосессии в прифронтовые зоны. Они охраняли его в то время наверное лучше чем герасимова
показать весь комментарий
19.02.2026 11:57 Ответить
Після кожного публічного пролюбу прийнято відразу згадувати численні замахи....тенденція з кінця 2021 року...
показать весь комментарий
19.02.2026 11:57 Ответить
Вже не смішив би людей. Стільки шкоди наробив Україні. Пуйло тебе оберігати буде, бо кращого варіанту для нього в Україні просто не існує. Попередні вибори виграв завдяки кремлівським макаронам на вухастих українцях. Твоя кандидатура і на наступних виборах його задовольнить. Звісно буде підігрувати тобі і казати що не хоче щоб тебе переобрали.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:58 Ответить
Такі ж самі замахи як і на Шефіра?
показать весь комментарий
19.02.2026 11:58 Ответить
По темному провулку йшов невловимий Джо, він був невловимий ні того що його упіймати не могли, я тому, що був і на....уй нікому не потрібний
показать весь комментарий
19.02.2026 11:59 Ответить
А хто ж тоді буде відправляти двушечки на мацкву, коли тебе зезраднику вбьють?
показать весь комментарий
19.02.2026 11:59 Ответить
Ще і шашлики попереду
показать весь комментарий
19.02.2026 12:21 Ответить
Бляха муха, прямо Невловимий Джо. Та кацапи тобі вже орденів відклали більше, чим малому кадирову. Скажи міндічу, хай забере, коли буде чергову двушку віддавати.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:00 Ответить
Нехай покаже хоч одного "покушавшегося".
показать весь комментарий
19.02.2026 12:06 Ответить
На, дивись!
показать весь комментарий
19.02.2026 12:15 Ответить
Вони у Татарова в підвалі штабелями звалені, переважно чеченці
показать весь комментарий
19.02.2026 12:17 Ответить
Те, що мертве (вбите), померти не може.(с)
показать весь комментарий
19.02.2026 12:07 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡 та ще ІДІОТ
показать весь комментарий
19.02.2026 12:07 Ответить
По-любому менше ніж українці
показать весь комментарий
19.02.2026 12:12 Ответить
Ні, рашисти не можуть, ти сам повинен сконати - а як жеж тоді обіцянка на стадіоні у 19 році - ми б всі сконали, але Крим не віддали. І вже стіки разів тобі та твоїм всім можна було сконати- але гнида ти сцикло та брехло. Більше сміливості, більше. Не сци, ленка ще молода, знайде собі 100% рашиста.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:13 Ответить
Український народ своєю жертвою виправляє твої про@би і змиває їх своєю кров'ю.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:15 Ответить
Не менше, ніж кількість «чеченців» вбитих Татаровим.
показать весь комментарий
19.02.2026 12:19 Ответить
То треба зустрітися, подивитись в очі і спитати?!
показать весь комментарий
19.02.2026 12:25 Ответить
Єх, спецслужби не допрацювали, скільки разів намагалися і безуспішно (
показать весь комментарий
19.02.2026 12:26 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 12:26 Ответить
тільки завдяки
татарову живий
показать весь комментарий
19.02.2026 12:28 Ответить
Смішно
показать весь комментарий
19.02.2026 12:39 Ответить
Може сльозинку пустить. Народ таке любить. Скоро вибори
показать весь комментарий
19.02.2026 12:45 Ответить
 
 