Я не знаю, сколько раз РФ пыталась меня убить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на его жизнь были многочисленные покушения.

Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

Убить Путина

Морган спросил, отдал бы Зеленский приказ убить Путина, если бы такая возможность была.

Президент ответил, что не уверен, что убийство Путина что-то кардинально изменило бы.

"Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом", - пояснил он.

Покушения на Зеленского

Также глава государства заявил о многочисленных покушениях на свою жизнь.

"Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в апреле 2024 года СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на Президента Украины.

Ранее экс-глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

